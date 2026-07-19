Furtuna violentă care a lovit duminică Bucureștiul a întrerupt alimentarea cu energie electrică a liniei de contact din Complexul Feroviar București Nord, afectând circulația trenurilor și locomotivelor electrice, potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

Incidentul s-a produs în jurul orei 16:04, în timpul avertizării de Cod Roșu de vreme severă emisă pentru Capitală și județul Ilfov. Din cauza lipsei tensiunii în rețeaua de alimentare, garniturile electrice pot înregistra întârzieri sau staționări până la finalizarea intervențiilor tehnice.

CFR SA a transmis că alimentarea cu energie electrică a liniei de contact din Complexul Feroviar București Nord a fost întreruptă pe fondul condițiilor meteorologice extreme.

Linia de contact, cunoscută și sub denumirea de catenară, furnizează energia necesară circulației trenurilor și locomotivelor electrice. În lipsa tensiunii, acestea nu mai pot circula în condiții normale prin zona Gării de Nord.

Potrivit companiei, întreruperea afectează exclusiv instalațiile de alimentare a trenurilor electrice și nu reprezintă o pană de curent generală în clădirea Gării de Nord.

Reprezentanții CFR avertizează că lipsa alimentării cu energie poate provoca întârzieri, staționări sau dificultăți în intrarea și ieșirea trenurilor electrice din Gara de Nord.

Până la această oră, compania nu a publicat o listă cu trenurile afectate și nici o estimare privind momentul în care circulația va reveni la normal.

Pasagerii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind mersul trenurilor înainte de deplasare, deoarece situația se poate modifica în funcție de evoluția intervențiilor și de condițiile meteo.

CFR SA a anunțat că echipele de specialitate ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate București au fost mobilizate imediat pentru verificarea instalațiilor și remedierea defecțiunilor produse de furtună.

Compania precizează că alimentarea cu energie va fi reluată numai după încheierea lucrărilor și efectuarea tuturor verificărilor tehnice necesare, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță.

În același timp, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru București și Ilfov, după ce meteorologii au avertizat asupra unor rafale de vânt de peste 90 km/h, ploi torențiale și grindină. Fenomenele meteo au provocat probleme în mai multe zone ale Capitalei și au afectat infrastructura de transport.

CFR SA a precizat că situația este în dinamică și că va comunica informații suplimentare pe măsură ce intervențiile avansează. Până la restabilirea tensiunii în rețeaua de contact, trenurile electrice care tranzitează Complexul Feroviar București Nord pot înregistra întârzieri.

Compania și-a cerut scuze călătorilor pentru disconfortul creat și recomandă consultarea informațiilor oficiale privind circulația trenurilor înainte de efectuarea călătoriilor.