Din cuprinsul articolului Probleme la trenul Budapesta-București Nord

Trenul internațional IR 12079, care circulă pe ruta Budapesta – București Nord, a rămas blocat duminică între stațiile Caracal și Fărcașele, după ce locomotiva de remorcare s-a defectat. Potrivit CFR Călători, locomotiva se află încă în perioada de garanție.

Compania feroviară a anunțat că trenul staționează în linie curentă din cauza unei defecțiuni accidentale apărute la locomotiva EA 014, modernizată de SC RELOC SA Craiova, societate care asigură și mentenanța acesteia pe durata garanției.

Pentru reluarea circulației, CFR Călători a trimis o locomotivă de schimb, care urmează să preia garnitura și să permită continuarea călătoriei în condiții de siguranță.

În același timp, la locul incidentului se deplasează și o echipă de intervenție a companiei care a modernizat locomotiva, aceasta fiind responsabilă de respectarea obligațiilor de garanție și de remedierea defecțiunii.

CFR Călători și-a cerut scuze pasagerilor pentru întârzierea provocată și a transmis că depune toate eforturile pentru reluarea circulației în cel mai scurt timp posibil.