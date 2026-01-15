O locomotivă modernizată recent prin PNRR s-a defectat. Pasagerii au ajuns la destinaţie după zece ore

Asociaţia Pro Infrastructură cere explicaţii ministrului Transporturilor şi conducerii CFR, după ce o locomotivă modernizată recent prin PNRR s-a defectat, iar un tren care circula pe ruta Arad-Bucureşti a ajuns la destinaţie cu o întârziere de zece ore. „Domnule ministru, care e prioritatea: oamenii rămași în câmp, într-o noapte geroasă, sau ducerea locomotivelor defecte înapoi la depoul de domiciliu?”, a scris asociația, într-o postare pe Facebook.

Asociația a transmis că 19 locomotive au fost modernizate prin PNRR și a cerut explicații Ministerului Transporturilor, conducerii CFR și firmei care a realizat modernizarea, după ce un tren pe ruta Arad–București a ajuns la destinație cu o întârziere de zece ore.

„În seara de 8 ianuarie, locomotiva PNRR nou-nouţă 482-007 s-a defectat, iar trenul IRN 79 pe care îl tracta a acumulat 5 ore de întârziere în toiul nopţii între Arad şi Timişoara, sfârşind prin a ajunge la Bucureşti în 9 ianuarie la 6 seara în loc de 8 dimineaţa”, a explicat Asociaţia.

Potrivit acestora, incidentul ridică mai multe întrebări, începând cu nivelul de risc ca pasagerii altor garnituri tractate de cele 19 locomotive de acest tip, modernizate prin PNRR, să rămână blocați în câmp.

„Solicităm producătorului Reloc Craiova să urmeze exemplul colegilor de la Softronic care au fost transparenţi şi au publicat lămuririle necesare când o locomotivă din clasa 481 s-a defectat: au zis ce piesă a cedat, cine o fabrică şi a devenit clar că probabilitatea ca evenimentul să se repete este mică. Locomotiva Reloc are componente noi produse de ABB, o marcă de prestigiu. Au fost montate greşit? Ce îi aşteaptă pe călători cu aceste unităţi care deja au reputaţie proastă, în mod nemeritat am spune, din cauza cutiei cu formă ciudată care a fost recondiţionată manual din cutia veche?”, a scris Asociația.

În acest context, reprezentanții Asociației Pro Infrastructură solicită explicații ministrului Transporturilor și conducerii CFR.

„Ministrul Şerban şi Preoteasa, încă-şeful de la Călători, trebuie apoi să explice cum locomotiva de ajutor, plecată din Timişoara, nu a mai ajuns la IRN 79, aflat undeva între Şag şi Vinga, din cauză că s-a stricat şi ea parcurs… Atât timp cât nu există un parc de locomotive fiabile, având probleme chiar şi cele din PNRR fabricate cu piese noi (se păstrează doar saşiul şi cutia celor vechi), măcar în toiul iernii ar trebui să fie disponibile nişte locomotive de rezervă în puncte strategice de pe reţea”, au anunțat reprezentanții.

Reprezentanții asociației îi solicită ministrului Ciprian Șerban să aibă în vedere faptul că „un mecanic, al unui operator privat aflat în zonă cu o locomotivă diesel, a refuzat să tracteze trenul defect fiindcă îi expirau orele în post”.

„Or, în astfel de cazuri, cu o linie simplă blocată, poate ar merita schimbată legislația pentru a permite remorcarea cu viteză mică a unei garnituri care blochează firul curent, indiferent cât e de obosit mecanicul”, au afirmat aceștia.

Reprezentanții asociației au explicat că trenul 79 a fost nevoit să aștepte mai bine de trei ore sosirea unui alt tren din București, pentru a putea prelua locomotiva acestuia. Potrivit lor, situația a dus la întârzieri de câteva ore ale trenului 1999 București–Timișoara–Arad și, în lanț, ale trenului 1998 Arad–București, în ziua următoare.

„Se pare că, în loc să ducă de urgență IRN 79 la Timișoara, singura locomotivă funcțională care a fost găsită în vestul țării a mai pierdut două ore între 2 și 4 dimineața, între Vinga și Orțișoara, ca să mute locomotiva de ajutor stricată în „coada” trenului 79 ca să fie dusă și ea la Timișoara”, se mai arată în postare.

Asociația i-a cerut ministrului să precizeze care este prioritatea: „oamenii rămaşi în câmp, într-o noapte geroasă, sau ducerea locomotivelor defecte înapoi la depoul de domiciliu”.

Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că mai multe garnituri internaționale sunt trimise pe trasee unde există șantiere, iar circulația se face pe un singur fir: „Evident, când cedează ceva, singura linie disponibilă va fi blocată și posibilitățile de ajutor vor fi limitate”.