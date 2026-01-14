Gara de Nord începe transformarea unei istorii de 150 de ani

Gara de Nord, modernizată. În 2024, Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. a lansat un proiect amplu de modernizare a Gării de Nord din București, una dintre cele mai importante și aglomerate stații feroviare din România, potrivit Cfr.ro.

Proiectul, denumit „Modernizarea / Consolidarea / Reabilitarea Stației C.F. Gara de Nord București – Faza I”, urmărește transformarea gării într-un spațiu modern, sigur și confortabil, păstrând în același timp valoarea sa istorică și arhitecturală.

Gara de Nord se află în centrul Capitalei și este inclusă în Lista Monumentelor Istorice sub codul LMI B-II-m-B-18803. Ea deservește aproximativ 85% din traficul feroviar al Bucureștiului, reprezentând un nod strategic atât pentru cursele interne, cât și pentru cele internaționale.

Proiectul vizează cele patru clădiri principale – A, B, C și G – și galeriile care le conectează. Aceste spații includ zone pentru pasageri, birouri administrative și spații comerciale.

Lucrările propuse includ restaurarea fațadelor, consolidarea structurii clădirilor și modernizarea instalațiilor electrice, termice, sanitare și de securitate. De asemenea, se va adapta infrastructura pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât accesul să fie facil și să fie asigurat un confort sporit pentru călători.

Suprafața vizată depășește 33.000 de metri pătrați, iar valoarea investiției pentru această primă fază se ridică la aproape 500 de milioane de lei cu TVA. Intervențiile vor fi realizate etapizat, pentru a nu opri complet traficul feroviar.

Gara de Nord a fost construită între 1868 și 1872, fiind inaugurată oficial pe 13 septembrie 1872 sub denumirea de Gara Târgoviștei. Proiectată după modelul marilor gări europene, în special Gara de Nord din Paris, clădirea are un stil neoclasic și o formă în „U”, concepută pentru a găzdui atât traficul de pasageri, cât și pe cel de marfă.

În 1888, gara a fost extinsă cu un corp cu etaj și două turnuri laterale, care există și astăzi. Între 1928 și 1932, fațada principală a fost reconfigurată monumental, cu un portic impunător susținut de șase coloane masive, conferindu-i identitatea arhitecturală actuală.

De-a lungul istoriei, Gara de Nord a fost martoră a numeroase evenimente majore. În 1877, aici a sosit Țarul Alexandru al II-lea, iar în 1947, de aici a plecat în exil Regele Mihai I. În 1883, gara a devenit unul dintre punctele de sosire ale celebrului Orient Express. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, clădirea principală a rezistat bombardamentelor aeriene și a continuat să servească milioane de pasageri.

Chiar și în perioada comunistă, când s-au făcut propuneri de demolare, Gara de Nord a rămas un nod central al transportului feroviar. După 1990, chiar dacă traficul feroviar a scăzut, gara și-a păstrat statutul de principal punct de plecare și sosire pentru cursele interne și internaționale.

Proiectul lansat în 2024 are ca obiectiv creșterea siguranței, confortului și funcționalității stației, alinierea la standardele europene și conservarea patrimoniului istoric. Vor fi modernizate instalațiile tehnice, reconfigurate spațiile interioare, iar accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități va fi asigurată. De asemenea, se va pune accent pe estetică și integrarea armonioasă a gării în peisajul urban.

Pe lângă rolul său funcțional, Gara de Nord este un simbol cultural al Bucureștiului. Amplasarea sa centrală, arhitectura impunătoare și Monumentul Eroilor Căilor Ferate Române din apropiere fac din stație un reper urban de prim rang. Modernizarea va transforma gara într-un spațiu care să îmbine istoria cu necesitățile moderne ale pasagerilor, contribuind la revitalizarea infrastructurii feroviare naționale.

Investiția în reabilitarea Gării de Nord reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură feroviară din România, care își propune să ofere călătorilor servicii de calitate superioară și să consolideze rolul istoric și urban al acestui reper al Capitalei.