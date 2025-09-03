Economie Proiect istoric în Capitală, așteptat de decenii. Primul pas a fost făcut







Primarul general interimar al Capitalei,Stelian Bujduveanu, a anunțat că a semnat certificatele de urbanism pentru patru puncte de oprire ale viitorului Tren Metropolitan, pe ruta București Nord – Scroviștea. Noile stații vor fi amplasate la Pajura, Basarab, Carpați și Depoul Triaj.

Potrivit edilului, proiectul reprezintă o alternativă la traficul sufocant din Capitală și din zona metropolitană. „Trenul Metropolitan înseamnă mai puțin timp pierdut în trafic, legături rapide între cartiere și localitățile din jurul Bucureștiului, un transport modern, confortabil și prietenos cu mediul”, a declarat Bujduveanu.

Proiectul, evaluat la circa 500 de milioane de euro, vizează utilizarea liniilor de cale ferată existente în jurul Bucureștiului pentru transportul urban și periurban, pe modelul trenurilor metropolitane din marile capitale europene. Pasagerii ar urma să ajungă mai repede spre Gara de Nord sau Gara Obor, unde există conexiuni directe cu liniile de metrou.

Specialiștii în transporturi estimează că implementarea primei rute, București Nord – Gara Obor, ar putea aduce economii semnificative de timp pentru navetiști.

Emiterea certificatelor de urbanism marchează un pas administrativ important, dar implementarea efectivă depinde de modernizarea infrastructurii feroviare. CFR SA trebuie să finalizeze lucrările de reabilitare, întrucât în prezent, pe unele tronsoane, viteza trenurilor este limitată la 5 km/h.

Planurile pentru Trenul Metropolitan se suprapun cu alte proiecte de infrastructură. Primăria Sectorului 6, de exemplu, continuă dezvoltarea Parcului Liniei către Militari. În acest context, consilierii locali trebuie să decidă casarea unor tronsoane de cale ferată nefuncționale, aflate într-o stare avansată de degradare. Decizia se află pe ordinea de zi a ședinței din 4 septembrie, potrivit clubferoviar.ro.

Tronsonul dintre Valea Cascadelor și Lujerului, lung de 2.414 metri, a fost deja expropriat. CNCF CFR SA și-a exprimat acordul pentru dezafectarea sa, precizând că susține proiectele de utilitate publică ale administrației locale.

Trenul Metropolitan este considerat de autorități o soluție pentru descongestionarea traficului și reducerea poluării. Totuși, proiectul ridică și semne de întrebare.

După emiterea certificatelor de urbanism, următorii pași sunt obținerea autorizațiilor de construire și lansarea efectivă a lucrărilor. Succesul proiectului depinde de colaborarea dintre Primăria Capitalei, Ministerul Transporturilor și CFR SA, precum și de accesarea fondurilor europene disponibile.

Dacă etapele tehnice și birocratice vor fi depășite la timp, primele rute ar putea fi operaționale în următorii ani, oferind locuitorilor Capitalei o alternativă reală la transportul rutier.