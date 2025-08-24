Social Sondaj CURS. Traficul, poluarea și nivelul de trai, principalele probleme ale Capitalei







Supraaglomerarea, condițiile de trai, lipsa de curățenie și poluarea reprezintă principalele dificultăți ale Capitalei, potrivit unui sondaj CURS. Aproape două treimi dintre locuitorii din București cred că orașul evoluează într-o direcție nefavorabilă.

Aglomerația, nivelul de trai, curățenia și poluarea sunt principalele probleme semnalate de locuitorii din București, conform unui sondaj CURS realizat în luna august.

Termoficarea se află abia pe locul cinci în topul dificultăților menționate de respondenți. În ansamblu, aproape două treimi dintre bucureșteni consideră că orașul se îndreaptă într-o direcție greșită.

Întrebați care este principala problemă a Capitalei ce ar trebui soluționată cu prioritate de Primărie, 17% dintre cei intervievați au indicat traficul, în timp ce tot 17% au menționat nivelul de trai. Alte 16 procente au indicat curățenia, iar 14% poluarea.

Doar 10% dintre participanți au considerat spitalele o prioritate, iar 8% o reprezintă termoficarea. Pe ultimele locuri s-au situat parcările și transportul în comun.

Rezultatele arată o nemulțumire profundă a populației din Capitală. În ceea ce privește direcția de dezvoltare, 60% dintre bucureșteni cred că orașul merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 33% sunt de părere că lucrurile se îndreaptă spre mai bine.

Sondajul CURS a fost efectuat în perioada 12 – 22 august, pe un eșantion de 1.100 de persoane, Datele au fost colectate prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților. Potrivit metodologiei, marja maximă de eroare este de +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.

O problemă recentă a bucureștenilor este legată de extinderea magistralei 4. Sute de bucureșteni urmează să-și piardă casele, din cauză că autoritățile au luat decizia de a demola zeci de case și blocuri.

Guvernul a avizat recent indicatorii tehnico-economici pentru prelungirea Magistralei 4, pe segmentul Gara de Nord – Gara Progresul. Noul traseu va cuprinde 13 stații suplimentare, un depou la suprafață și stația Gara de Nord 2.