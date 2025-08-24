Politica Sondaj CURS. Cine conduce în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei. Surpriza de pe locul trei







Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, este considerat favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj CURS publicat duminică. Social-democratul ar obține 24% din voturi dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, fiind urmat de liderul USR, Cătălin Drulă, cu 20%. Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt creditați cu câte 11%, arată datele sondajului.

Studiul, de tip Omnibus, a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane, față-în-față, la domiciliul respondenților, în perioada 12-22 august. Marja de eroare este de 3%, la un nivel de încredere de 95%. Casa de sondare CURS, condusă de sociologul Iosif Buble, a precizat că cercetarea a fost autofinanțată, în linie cu practica lunară de publicare a unui „barometru” politic.

„Executăm multe sondaje comandate de terți, dar acestea rămân confidențiale. Publicăm doar ceea ce realizăm din fonduri proprii”, a declarat Buble pentru HotNews.

Guvernul Bolojan nu a stabilit încă data scrutinului pentru Primăria Capitalei. În același timp, lideri ai PNL și USR au discutat despre posibilitatea unui candidat comuni, însă negocierile nu s-au concretizat încă.

Conform sondajului CURS, Anca Alexandrescu (independent, realizatoare Realitatea TV) ar obține 9% din voturi, Octavian Berceanu (REPER) 7%, Mihai Enache (AUR) 6% și Diana Șoșoacă (SOS) 5%. La coada clasamentului s-ar afla Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS), cu câte 3%.

Datele mai arată că, la nivel de partide, USR ar fi în prezent pe primul loc în preferințele bucureștenilor, cu 23%, urmat de PSD (21%), AUR (18%), PNL (14%), POT (7%), PUSL (6%), SOS România (5%) și REPER (4%). În privința calendarului, 47% dintre respondenți consideră că alegerile ar trebui organizate abia în 2026, invocând lipsa de resurse financiare.

Liderul PNL,Ilie Bolojan, a declarat recent că, potrivit propriului sondaj liberal, cel mai bine plasat candidat din partea partidului este Ciprian Ciucu. Premierul a subliniat că, fiind un scrutin într-un singur tur, partidele din coaliție trebuie să analizeze serios opțiunea unui candidat unic, pe baza unor analize sociologice solide.

Într-o intervenție la Digi24, Ciprian Ciucu a confirmat că se află „printre primii doi candidați în preferințele bucureștenilor”, potrivit sondajului INSCOP comandat de PNL, dar a subliniat că va discuta cifrele și cu USR înainte de a lua o decizie privind candidatura.

Cătălin Drulă a precizat că discuțiile pentru o candidatură comună a dreptei sunt „în curs”, dar a descris situația din tabăra liberală drept „neclară”.