Sondaj CURS. Cine conduce în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei. Surpriza de pe locul trei
- Andreea Răzmeriță
- 24 august 2025, 16:28
Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, este considerat favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj CURS publicat duminică. Social-democratul ar obține 24% din voturi dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, fiind urmat de liderul USR, Cătălin Drulă, cu 20%. Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt creditați cu câte 11%, arată datele sondajului.
Sondajul CURS pentru Primăria Capitalei
Studiul, de tip Omnibus, a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane, față-în-față, la domiciliul respondenților, în perioada 12-22 august. Marja de eroare este de 3%, la un nivel de încredere de 95%. Casa de sondare CURS, condusă de sociologul Iosif Buble, a precizat că cercetarea a fost autofinanțată, în linie cu practica lunară de publicare a unui „barometru” politic.
„Executăm multe sondaje comandate de terți, dar acestea rămân confidențiale. Publicăm doar ceea ce realizăm din fonduri proprii”, a declarat Buble pentru HotNews.
Guvernul Bolojan nu a stabilit încă data scrutinului pentru Primăria Capitalei. În același timp, lideri ai PNL și USR au discutat despre posibilitatea unui candidat comuni, însă negocierile nu s-au concretizat încă.
Candidații preferați de bucureșteni, potrivit sondajului
Conform sondajului CURS, Anca Alexandrescu (independent, realizatoare Realitatea TV) ar obține 9% din voturi, Octavian Berceanu (REPER) 7%, Mihai Enache (AUR) 6% și Diana Șoșoacă (SOS) 5%. La coada clasamentului s-ar afla Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS), cu câte 3%.
Datele mai arată că, la nivel de partide, USR ar fi în prezent pe primul loc în preferințele bucureștenilor, cu 23%, urmat de PSD (21%), AUR (18%), PNL (14%), POT (7%), PUSL (6%), SOS România (5%) și REPER (4%). În privința calendarului, 47% dintre respondenți consideră că alegerile ar trebui organizate abia în 2026, invocând lipsa de resurse financiare.
Liderul PNL,Ilie Bolojan, a declarat recent că, potrivit propriului sondaj liberal, cel mai bine plasat candidat din partea partidului este Ciprian Ciucu. Premierul a subliniat că, fiind un scrutin într-un singur tur, partidele din coaliție trebuie să analizeze serios opțiunea unui candidat unic, pe baza unor analize sociologice solide.
Primăria Capitalei și declarațiile lui Ciprian Ciucu
Într-o intervenție la Digi24, Ciprian Ciucu a confirmat că se află „printre primii doi candidați în preferințele bucureștenilor”, potrivit sondajului INSCOP comandat de PNL, dar a subliniat că va discuta cifrele și cu USR înainte de a lua o decizie privind candidatura.
Cătălin Drulă a precizat că discuțiile pentru o candidatură comună a dreptei sunt „în curs”, dar a descris situația din tabăra liberală drept „neclară”.
