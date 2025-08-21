Politica

Deputatul Drulă, activ pentru Primăria Capitalei, dar absent la serviciu. Are zero inițiative parlamentare

Deputatul de Timiș Cătălin Drulă este foarte activ în precampania pentru Primăria Capitalei, dar este total absent din activitatea parlamentară, relatează junalul.ro. În actuala legislatură, Drulă nu a inițiat sau redactat proiecte de lege și nici nu a semnat alte inițiative, promovate de grupul parlamentar USR. ”Am susținerea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei”, a anunțat Drulă pe pagina de Facebook. Un fel de ”scutire”, cu anvergură prezidențială, care scuză lipsa de activitate parlamentară.

Zero inițiative parlamentare, în al treilea mandat de deputat

Activitatea parlamentară a deputatului Cătălin Drulă poate fi catalogată ca fiind neproductivă. El a fost ales, la data de 1 decembrie 2024, pe listele USR, în circumscripția electorală Timiș. În prezent, fostul lider al USR este membru în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților și membru al grupurilor parlamentare de prietenie cu Bulgaria și Canada.

Aflat la al treilea mandat de deputat, fostul lider al USR nu a inițiat și redactat, în actuala legislatură, nici măcar un singur proiect de lege, potrivit site-ului oficial al Camerei Deputaților. Semnătura lui Drulă lipsește și de pe orice propunere de act normativ, inițiată de colegii săi de partid.

Drulă a luat cuvântul, în această legislatură, de 170 de ori în 17 ședințe de Plen și de 39 de ori în 23 de ședințe ale Biroului Permanent al Camerei Deputaților. De asemenea, el a adresat trei întrebări și interpelări.

Drulă: Am susținerea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei

Deputatul de Timiș nu ezită să afișeze public susținerea de care se bucură, din partea președintelui României, Nicușor Dan. În ultimele sale apariții la televiziune, chiar și pe pagina proprie de socializare, Drulă subliniază acest ”avantaj”.
Cătălin Drulă și Nicușor Dan

Sursa foto: Cătălin Drulă

”Am susținerea președintelui Nicușor Dan”, a spus el, într-o emsiune TV, preluată apoi și într-o postare pe propria pagină de Facebook.
Acest suport prezindențial este prezentat ca argument pentru obținerea unei nominalizări pentru candidatura la Primăria Capitalei. De altfel, fostul lider USR a și afișat, tot pe pagina sa de socializare, o imagine alături de Nicușor Dan, în biroul prezidențial, sugerând același lucru: susținerea președintelui.

Tensiuni în Coaliție după anunțul candidaturii lui Drulă

Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au convenit susținerea unui candidat unic la Primăria Capitalei, susținut de PNL și USR. O înțelegere neasumată public, dar intens vehiculată în interiorul PNL. Inclusiv liderii USR au convenit cu Ilie Bolojan varianta unui candidat unic la Capitală, fără a nominaliza însă persoana.
Catalin Drula si Ilie Bolojan. Foto credit: Catalina Drula/pagina de Facebook
Pe această înțelegere, USR încearcă să speculeze și să obțină nominalizarea candidatului său, Cătălin Drulă. Argumentele lor: USR are un scor dublu față de PNL, în București, iar liberalii dețin poziții cheie în Coaliție (funcția de premier). Mai mult, liberalii dețin și o poziție în Executivul Primăriei Capitalei, cea de viceprimar general.
Liberalii agrează formula de candidat unic, dar îl vor pe al lor. Numele intens vehiculate de organizația PNL București sunt Ciprian Ciucu și Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar al Capitalei.
Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu Sursa foto. Facebook

Discuțiile pentru nominalizarea candidatului unic la Primăria Capitalei au generat tensiuni, cel puțin între organizațiile bucureștene ale PNL și USR. Liberalii critică modul în care Drulă se laudă cu susținerea lui Nicușor Dan, dar mai ales că își asumă proiectele PNL. Însă PNL nu a asumat o candidatură. Cătălin Drulă da. Este tot mai prezent în spațiul public și pe străzile Capitalei.

