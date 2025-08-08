Politica Ciucu critică sprijinul prezidențial pentru Drulă: „Nu mă ascund după pantalonii președintelui”







Ciprian Ciucu a reacționat în urma susținerii prezidențiale pentru Cătălin Drulă, afirmând că vrea să câștige încrederea bucureștenilor prin viziunea proprie, nu prin alinierea cu lideri politici. Prim-vicepreședintele PNL își exprimă sprijinul față de Ilie Bolojan, dar critică pasivitatea filialei PNL București, condusă de Sebastian Burduja.

Într-o declarație recentă, primarul Secctorului 6 Ciprian Ciucu a comentat indirect susținerea președintelui Nicușor Dan pentru Cătălin Drulă, liderul USR, susținând că se aștepta ca Nicușor Dan să „pună mâna pe cineva”, aluzie la strategiile politice folosite anterior. Ciucu a subliniat că preferă să fie evaluat pentru proiectele și ideile sale, nu pentru asocierea cu nume sonore din politica românească.

„Nu mă ascund după pantalonii președintelui”, a spus Ciucu, adăugând că își dorește votul bucureștenilor pentru ceea ce reprezintă el, nu pentru susțineri de imagine. Deși are sprijinul PNL la nivel național, recunoaște că nu se bucură de același tratament din partea filialei PNL București, condusă de ministrul Sebastian Burduja, cu care pare să aibă divergențe strategice.

Într-un ton ironic, dar realist, Ciprian Ciucu a comparat eforturile lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului cu un „Tom Cruise fără păr” aflat într-o misiune imposibilă. Declarația exprimă dificultatea contextului politic actual, în care reformele structurale sunt îngreunate de o coaliție instabilă și de presiunile electorale tot mai accentuate.

Ciucu a estimat că, dacă Bolojan va reuși să implementeze măcar jumătate din obiectivele guvernamentale, se va putea vorbi despre un „succes uriaș” pentru actualul Executiv. În același timp, el a făcut apel la unitate în interiorul PNL și la claritate în comunicare, avertizând că imaginea partidului riscă să se erodeze dacă orgoliile interne prevalează în fața agendei publice.

Ciprian Ciucu a vorbit și despre viitorul politic al PNL și despre importanța menținerii coaliției de guvernare în formula actuală. În opinia sa, PSD trebuie să rămână la guvernare cel puțin un an și jumătate, pentru ca reformele asumate de Ilie Bolojan să fie puse în aplicare.

În același timp, Ciucu a recunoscut că PNL îl susține pe Bolojan „de voie, de nevoie, dar mai mult de voie”, considerându-l „ultima resursă de încredere” a liberalilor. De succesul acestuia depinde nu doar eficiența guvernării, ci și viitorul electoral al PNL. Pentru a crește transparența și încrederea publicului, Ciucu a anunțat că PNL va publica în luna următoare toate contractele de publicitate încheiate cu presa între 2021 și 2024.

Primarul Sectorului 6 și vicepreședintele Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, a declarat vineri, 8 august, că o eventuală candidatură la Primăria Generală a Capitalei va fi analizată după ce va avea la dispoziție date sociologice clare.

Deși nu a luat încă o decizie oficială, edilul recunoaște că simte susținerea publicului, în special în mediul online și în interiorul PNL la nivel național, însă mai puțin din partea organizației de București , potrivit news.ro.