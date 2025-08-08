Politica

Ce indemnizații a încasat Bolojan de la Senat, de fapt

Ilie Bolojan. Sursa foto: INQUAM/Octav Ganea
Ce indemnizații a primit Ilie Bolojan pentru mandatul de senator al țării. Fostul președinte al Senatului a ocupat funcția de fost președinte interimar, iar în prezent este premier.

Mandatul de senator al lui Bolojan a început pe 20 decembrie, iar două zile mai târziu a fost ales președinte al Senatului României. A rămas puțin timp în această funcție, deoarece, după demisia lui Klaus Iohannis din februarie, a preluat mandatul de președinte interimar al României. În total, a activat ca senator aproximativ 80 de zile, iar din iunie ocupă funcția de premier.

Indemnizațiile încasate de Bolojan ca senator și președinte interimar

Deși mandatul noului legislativ a început pe 20 decembrie, site-ul Senatului nu afișează sumele încasate de actualii senatori pentru zilele rămase din 2024. În ianuarie însă, lună în care Bolojan a fost președintele Senatului României, acesta a primit o indemnizație de 13.993 de lei, cea mai mare acordată unui senator în acea perioadă.

La mijlocul lunii februarie, după demisia lui Iohannis, Bolojan, în calitate de președinte al Senatului, a preluat funcția de președinte interimar al României, pe 12 februarie. În acea lună, actualul premier a primit o indemnizație de 4.898 lei.

În martie și aprilie nu a încasat bani de la Senat, deoarece se afla la Cotroceni. Interimatul său s-a încheiat pe 26 mai, iar pentru luna mai a primit o indemnizație de 3.331 lei. În total, suma încasată în această perioadă a fost de 22.222 lei.

Bani

Bani. Sursa foto: Pixabay

Nu există încă date pentru luna iunie, însă nici în această lună Bolojan nu a încasat indemnizația completă de senator, deoarece pe 23 iunie a depus jurământul ca premier al României.

Câte zile a fost senator

De la validarea mandatului de senator, pe 21 decembrie, și până marți, 5 august, au trecut 227 de zile. Din acest interval, Bolojan a fost președinte interimar al României timp de 104 zile și premier timp de 44 de zile. În mod efectiv, a  fost senator doar 79 de zile, sau 80 dacă se consideră data de 20 decembrie ca început al mandatului.

În această scurtă perioadă, a făcut parte din grupurile de prietenie cu Norvegia și Ucraina, precum și din grupul Pro-America. În privința comisiilor parlamentare, a activat, până la 23 februarie, în Comisia pentru Sănătate.

În perioada în care a condus Senatul, Bolojan a inițiat o reformă a instituției, reducând aproape 150 de posturi și anunțând economii de peste 3,5 milioane de euro la buget. La doar o lună după validarea mandatului, a fost fluierat pe holurile Senatului de angajați nemulțumiți de schimbările propuse.

Salariul pe care Bolojan îl câștigă ca premier

Pentru cele 104 zile în care a fost președinte interimar al României, Bolojan a încasat o indemnizație aproape dublă față de cea de senator. Salariul președintelui este de puțin peste 26.000 de lei, echivalentul a 12 salarii minime brute pe economie.

Indemnizația premierului este doar puțin mai mare decât cea a președintelui Senatului. Ca prim-ministru, Bolojan primește lunar peste 15.000 de lei net, cu aproximativ 1.500 de lei mai mult decât suma încasată în ianuarie ca senator.

