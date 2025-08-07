Politica Urzeala tronurilor în Coaliție. PSD și o parte din PNL ar vrea să scape de USR







Tensiuni uriașe între PSD, PNL și USR, în Coaliția de guvernare. USR ar putea să fie înlăturată de la putere de pesediști și peneliști. Neînțelegerile au existat tot timpul. Alianța s-a format doar printr-un șir de compromisuri și cele trei partide au comunicat cu dinții scrâșnind. Acum, picătura care pare să fi umplut paharul a curs după moartea fostului președinte al României, Ion Iliescu.

USR s-a opus deciziei declarării zi de doliu național în România, la funeraliile fostului lider de stat. La care refuză să participe. În replică, cei de la PSD nu s-au prezentat la ultima ședință a Coaliției. Din cauza „lipsei de respect și umanitate a USR”.

Fost consilier guvernamental, Andrei Caramitru a vorbit despre două scenarii posibile până la finalul acestui an. Și care ar duce la o reașezare a puterii. Într-o altă formă decât cea a trioului PSD - PNL - USR.

„O las aici scris ca să știți ce se pregătește. Sunt două scenarii:

– PSD ia parlamentari AUR, SOS și POT până ajunge la 30%, ia și PNL câțiva. Până când ajung la scorul necesar să facă guvern fără USR. Atunci – PNL îl dă jos pe Bolo și revine modelul PSD-PNL-UDMR cu prim ministru de la PSD.

Cel mai probabil până în decembrie vor să facă asta. Posibil și cu acceptul lui ND (fără nu au cum, se discută). Problema este însă gravă. E un atac direct asupra democrației, fix ca schema lui Iohannis când guvernul votat de lume (PNL-USR) a fost schimbat în PSD-PNL. Asta ar fi a doua lovitură și ar cauza isterie în populație, vă spun sincer. Pentru că înseamnă că alegerile parlamentare nu mai contează deloc, că nu ai de ce și cum să mai votezi. Eu doar atrag atenția și las scris aici”, a scris Caramitru pe rețelele sociale.

Ca reacție la boicotul celor de la PSD, liberalii au spus că ar fi vorba doar despre un pretext. O evitare a răspunderii pentru decizii importante ce ar fi trebuit adoptate în ședință.

„Istoria nu poate fi mistificată! Iar cei care judecă azi, vor fi judecaţi mâine, la rândul lor! PSD are respect faţă de instituţiile statului român! Refuzăm să girăm formele de instigare la ură publică manifestate de liderii USR, chiar şi în şedinţe oficiale de Guvern”, a fost mesajul transmis de Sorin Grindeanu pe Facebook.