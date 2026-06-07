Poliția din Bolivia s-a ciocnit sâmbătă cu protestatarii antiguvernamentali în estul țării, iar patru ofițeri au fost răniți în urma focurilor de armă, în timp ce autoritățile încercau să elibereze un drum blocat de muncitorii rurali, care cereau demisia președintelui Rodrigo Paz, potrivit France 24.

O lună de demonstrații care cereau demisia lui Rodrigo Paz, președintele de centru-dreapta, au paralizat națiunea andină, după ce aproximativ 100 de blocade de protest din toată țara au provocat penurii severe de alimente și medicamente în orașele mari.

Sâmbătă, zeci de polițiști din trupele antirevoltă, susținuți de vehicule militare, au folosit gaze lacrimogene în timp ce încercau să elibereze un drum din orașul San Julian, potrivit unui corespondent AFP.

Regiunea Santa Cruz este un grânar agricol pentru Bolivia, furnizând alimente zonelor vestice ale țării.

Manifestanții au aruncat cu pietre și au ars anvelope pentru a încerca să oprească avansul poliției, potrivit reporterului și imaginilor de la televiziunea locală.

Drumul a fost în cele din urmă parțial curățat, dar protestatarii au încercat să-l blocheze din nou. Presa locală a relatat că un ofițer a fost rănit.

Incidentul a avut loc la o zi după ce poliția și soldații au curățat un drum esențial care leagă La Paz de comunitățile agricole.

Președintele Rodrigo Paz, susținut de SUA și de orientare pro-business, a preluat funcția în noiembrie, promițând să rezolve cea mai gravă criză economică a țării din ultimele decenii, dar reformele sale economice nepopulare și presiunile sociale au stârnit furia publicului.

El a cerut în repetate rânduri dialog cu protestatarii, dar în lipsa unui răspuns, miercuri a anunțat un proiect de lege pentru a declara starea de urgență, care ar autoriza desfășurarea militară pentru a reprima și a elimina blocajele. Congresul dezbate în prezent măsura.

Stocurile de bunuri de strictă necesitate și alimente sunt pe cale să scadă în La Paz, El Alto, precum și în orașele Cochabamba, Oruro și Potosi.

Guvernul îl acuză pe fostul președinte socialist Evo Morales - care se ascunde din cauza acuzațiilor legate de relația sa cu o adolescentă cu care se presupune că a avut un copil - că a incitat la tulburări.

Vineri, noua alianță a președintelui american Donald Trump, Scutul Americilor - o coaliție anti-cartel care include administrații pro-americane din Argentina, Bolivia și Chile, printre alte țări - i-a oferit lui Rodrigo Paz sprijinul său neechivoc.