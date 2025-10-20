Socialiștii au pierdut în Bolivia. Rodrigo Paz a câștigat al doilea tur al prezidențialelor

Senatorul Rodrigo Paz a câștigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Bolivia, învingându-l pe Jorge „Tuto” Quiroga, pe fondul unei crize economice provocate de două decenii de guverne socialiste, scrie AFP.

Deși era considerat un candidat cu șanse mici în sondajele recente, Rodrigo Paz a obținut 54,6% din voturi, potrivit datelor furnizate după numărarea a 97,8% dintre buletinele de vot, a anunțat Tribunalul Suprem Electoral. Contracandidatul său a câștigat 45,4% din voturi.

După anunțarea rezultatelor, străzile din La Paz, până atunci aproape goale, s-au umplut de susținătorii câștigătorului, care au sărbătorit cu muzică și strigăte de bucurie.

Rodrigo Paz preia conducerea unei țări care, în perioada lui Evo Morales (2006-2019), a făcut un viraj radical spre stânga, prin naționalizarea resurselor energetice, ruperea relațiilor cu Washingtonul și apropierea de Venezuela lui Hugo Chavez, Cuba, China, Rusia și Iran, potrivit AFP.

Scăderea exporturilor de gaze, provocată de lipsa investițiilor, a epuizat rezervele de dolari. Din cauza deficitului de valută necesară importurilor, penuria de benzină și motorină se accentuează, iar prețurile cresc rapid.

Președintele ales va prelua funcția pe 8 noiembrie, în locul lui Luis Arce, care nu a mai candidat pentru un nou mandat. Arce își încheie cei cinci ani de conducere după o perioadă marcată de cea mai gravă criză economică din ultimele patru decenii.

Ambii candidați au susținut politici apropiate, axate pe reducerea cheltuielilor publice, în special a subvențiilor pentru combustibili, și pe o mai mare deschidere către sectorul privat, notează sursa menționată anterior.

Rodrigo Paz a promovat ideea unui „capitalism pentru toți”, bazat pe descentralizare și disciplină bugetară, înainte de a recurge la noi împrumuturi. Contracandidatul său susținea o deschidere completă către piețele internaționale și contractarea de noi credite.

„Paz a păstrat un ton foarte calm, foarte centrist. El comunică bine cu populaţia, se simte că oamenii îl plac (...) a atins inimile celor care doresc o schimbare, dar nu una radicală”, a afirmat politologul Daniela Keseberg, pentru AFP.