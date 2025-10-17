Bolojan grăbește alegerile la Capitală și anunță în ce condiții vor crește taxele: Sper să nu mă înjure lumea

Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui să aibă loc cât mai curând, la finalul lunii noiembrie sau cel târziu la începutul lunii decembrie. El a mai spus la Radio România Actualități că organizarea rapidă a scrutinului ar respecta „spiritul legii” și ar fi în interesul bucureștenilor. De asemenea, premierul a vorbit și despre creșterea taxelor.

„Personal, cred că alegerile la Primăria Capitalei trebuie organizate în spiritul legii, pentru că, deși litera ei nu a fost pe deplin respectată, esența este clară: să fie făcute cât mai repede. Este în interesul bucureștenilor să aibă un primar cu legitimitatea votului, nu un interimar, oricât de bine intenționat ar fi domnul Bujduveanu”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că va susține organizarea scrutinului în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie, astfel încât Capitala să aibă cât mai curând o administrație stabilă și legitimă.

Referindu-se la condiția cerută de PSD, ca fiecare partid să aibă propriul candidat la aceste alegeri, Ilie Bolojan a declarat că nu vede motive de conflict în această privință. „Sigur, chiar dacă acest lucru nu a fost prevăzut în protocolul inițial, nu văd nicio problemă să îl respectăm. Cred că este important să avem alegeri în București”, a spus el.

Premierul a vorbit și despre situația bugetară a României, menționând că diferența de 30 de miliarde de euro dintre cheltuieli și venituri trebuie urgent redusă printr-o combinație de măsuri. „Această diferență dintre cheltuieli și venituri, care este de 30 de miliarde de euro, trebuie redusă. Ai două posibilități: ori lucrezi dintr-o parte, ori din ambele. Noi am încercat să lucrăm din ambele părți. Dacă nu reducem cheltuielile și nu eliminăm risipa, nu vom reuși să stabilizăm situația”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a avertizat că dacă statul nu ține sub control cheltuielile, creșterea taxelor va deveni inevitabilă: „E doar o problemă de timp. Indiferent cine va fi la guvernare, dacă nu ținem cheltuielile sub control, va fi nevoie de creșteri de venituri.”

El a mai spus că menținerea angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene și a creditorilor internaționali este esențială pentru reducerea deficitului bugetar în 2026, cu o țintă de apropiere de 6% din PIB.

Întrebat despre viitorul său politic, Ilie Bolojan a declarat că nu urmărește o miză personală și că a acceptat funcția de premier din simț al responsabilității. „Am avut șansa să ocup aproape toate funcțiile publice din România – de la consilier local, prefect, președinte de consiliu județean, primar, parlamentar. Nu mai am o miză personală. Când s-a format noul guvern, nu a fost entuziasm pentru preluarea funcției de premier. Se știa că e o situație dificilă și că cel care ajunge aici va fi obligat să aplice măsuri care nu sună bine. Pentru mine nu e o problemă dacă ies prost, mi-am asumat acest lucru. Dar n-aș vrea să iasă prost pentru România”, a spus șeful Guvernului.

Premierul a a mai spus că ceea ce își dorește cel mai mult este să rămână împăcat cu propriile decizii. „Mi-aș dori ca atunci când nu voi mai fi în funcție să pot circula pe stradă liniștit. Nu o să mă laude toți, dar n-aș vrea să mă înjure toți. Să pot privi oamenii în ochi și să știu că am făcut tot ce se putea, în condițiile date. Asta încerc să fac”, a conchis Ilie Bolojan.