Bolojan grăbește alegerile la Capitală și anunță în ce condiții vor crește taxele: Sper să nu mă înjure lumea

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui să aibă loc cât mai curând, la finalul lunii noiembrie sau cel târziu la începutul lunii decembrie. El a mai spus la Radio România Actualități că organizarea rapidă a scrutinului ar respecta „spiritul legii” și ar fi în interesul bucureștenilor. De asemenea, premierul a vorbit și despre creșterea taxelor.

Ilie Bolojan: „Nu văd nicio problemă ca fiecare partid să aibă candidat propriu la Primăria Capitalei”

„Personal, cred că alegerile la Primăria Capitalei  trebuie organizate în spiritul legii, pentru că, deși litera ei nu a fost pe deplin respectată, esența este clară: să fie făcute cât mai repede. Este în interesul bucureștenilor să aibă un primar cu legitimitatea votului, nu un interimar, oricât de bine intenționat ar fi domnul Bujduveanu”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că va susține organizarea scrutinului în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie, astfel încât Capitala să aibă cât mai curând o administrație stabilă și legitimă.

Primăria Capitalei. Sursa foto: Arhiva EVZ

Referindu-se la condiția cerută de PSD, ca fiecare partid să aibă propriul candidat la aceste alegeri, Ilie Bolojan a declarat că nu vede motive de conflict în această privință. „Sigur, chiar dacă acest lucru nu a fost prevăzut în protocolul inițial, nu văd nicio problemă să îl respectăm. Cred că este important să avem alegeri în București”, a spus el.

Bolojan, despre deficitul bugetar

Premierul a vorbit și despre situația bugetară a României, menționând că diferența de 30 de miliarde de euro dintre cheltuieli și venituri trebuie urgent redusă printr-o combinație de măsuri. „Această diferență dintre cheltuieli și venituri, care este de 30 de miliarde de euro, trebuie redusă. Ai două posibilități: ori lucrezi dintr-o parte, ori din ambele. Noi am încercat să lucrăm din ambele părți. Dacă nu reducem cheltuielile și nu eliminăm risipa, nu vom reuși să stabilizăm situația”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a avertizat că dacă statul nu ține sub control cheltuielile, creșterea taxelor va deveni inevitabilă: „E doar o problemă de timp. Indiferent cine va fi la guvernare, dacă nu ținem cheltuielile sub control, va fi nevoie de creșteri de venituri.”

El a mai spus că menținerea angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene și a creditorilor internaționali este esențială pentru reducerea deficitului bugetar în 2026, cu o țintă de apropiere de 6% din PIB.

„Nu mai am o miză personală. Important e ca România să nu iasă prost”

Întrebat despre viitorul său politic, Ilie Bolojan a declarat că nu urmărește o miză personală și că a acceptat funcția de premier din simț al responsabilității.  „Am avut șansa să ocup aproape toate funcțiile publice din România – de la consilier local, prefect, președinte de consiliu județean, primar, parlamentar. Nu mai am o miză personală. Când s-a format noul guvern, nu a fost entuziasm pentru preluarea funcției de premier. Se știa că e o situație dificilă și că cel care ajunge aici va fi obligat să aplice măsuri care nu sună bine. Pentru mine nu e o problemă dacă ies prost, mi-am asumat acest lucru. Dar n-aș vrea să iasă prost pentru România”, a spus șeful Guvernului.

„Mi-aș dori ca oamenii să nu mă înjure pe stradă”

Premierul a a mai spus că ceea ce își dorește cel mai mult este să rămână împăcat cu propriile decizii. „Mi-aș dori ca atunci când nu voi mai fi în funcție să pot circula pe stradă liniștit. Nu o să mă laude toți, dar n-aș vrea să mă înjure toți. Să pot privi oamenii în ochi și să știu că am făcut tot ce se putea, în condițiile date. Asta încerc să fac”, a conchis Ilie Bolojan.

