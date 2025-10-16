Politica

Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Se pot organiza în acest an

Comentează știrea
Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Se pot organiza în acest anCătălin Drulă. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Cătălin Drulă a vorbit joi despre posibilitatea organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, susținând că acestea ar putea avea loc chiar până la finalul anului. Liderul USR a subliniat că „suntem aproape să avem alegeri la Primăria Capitalei” și a adăugat că are încredere că premierul Ilie Bolojan își va respecta „jurământul constituțional pe care l-a depus”, potivit declarațiilor făcute de acesta la Europa FM.

Cătălin Drulă: „Am încredere în premierul Bolojan”

El a explicat că, deși termenul legal pentru organizarea scrutinului a fost depășit, situația poate fi remediată rapid. „Sunt un om care crede în lege și am încredere și în premierul Bolojan, dar și în președintele Nicușor Dan, cel care a fost ales președinte și a lăsat vacantă această poziție de primar”, a declarat Drulă pentru sursa citată.

Totodată, deputatul USR a criticat atitudinea liderului PSD, Sorin Grindeanu, acuzându-l că încearcă să amâne procesul electoral. Drulă l-a descris ironic drept „Grinch-eanu”, făcând aluzie la personajul care a furat Crăciunul, spunând că „răpește dreptul cetățenilor de a alege”.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Alegerile pot fi organizate până la finalul anului

Cătălin Drulă a afirmat că alegerile pentru Primăria Capitalei pot fi organizate chiar și în acest an, chiar dacă Guvernul nu a stabilit încă data scrutinului. El a explicat că legislația permite acest lucru, precizând că „35 de zile este termenul cu care trebuie dată înainte hotărârea de guvern”. Deputatul USR a subliniat că miza principală o reprezintă „dreptul bucureștenilor de a avea un primar ales și respectarea legii”.

Noi anchete pe numele lui Horațiu Potra. Ce investighează Parchetul General. Alex Florența a avertizat că Rusia duce un război hibrid
Noi anchete pe numele lui Horațiu Potra. Ce investighează Parchetul General. Alex Florența a avertizat că Rusia duce un război hibrid
Ludovic Orban, atac la adresa lui Ciolacu și Iohannis: Au mascat deficitul
Ludovic Orban, atac la adresa lui Ciolacu și Iohannis: Au mascat deficitul

Liderul USR și-a exprimat încrederea în premierul Ilie Bolojan, despre care a spus că este „un om al legii” și că își va respecta „jurământul constituțional”. Drulă a adăugat că se așteaptă la „maturitate” din partea celor care ocupă funcții de stat, subliniind importanța responsabilității politice într-un moment cheie pentru Capitală.

În același timp, Drulă a comentat faptul că premierul ar fi încercat să obțină un consens politic înainte de a lua o decizie oficială privind data alegerilor.

„E adevărat, strict vorbind, nu sunt necesare aceste acorduri, dar e un gest politic să treci peste zona de acord politic și să mergi exclusiv pe formalism”, a declarat el, adăugând că Bolojan „a încercat să găsească acest acord politic”.

 Acuzații la adresa PSD: „Le e frică de alegeri”

Cătălin Drulă a acuzat PSD că se teme de confruntarea electorală pentru Primăria Capitalei, susținând că partidul ar încerca să blocheze organizarea alegerilor. „Eu cred că le e frică de aceste alegeri, le e frică că vor pierde din nou Bucureștiul”, a declarat liderul USR, subliniind că doar bucureștenii trebuie să decidă cine îi conduce. El a amintit că „alegerile nu se fac pentru că vrea un partid sau altul”, ci sunt „punctul fix din democrație care nu-i negociabil”.

Drulă a adăugat că procesul electoral se poate desfășura fără probleme până la finalul anului, menționând că există precedente recente. „Am avut și în 2016, și în 2020 alegerile parlamentare la început de decembrie. Deci chiar avem de obicei alegeri în decembrie”, a spus deputatul, exprimându-și încrederea că premierul Ilie Bolojan „va lua decizia corectă foarte curând”.

Critici la adresa „condiționărilor” impuse de PSD

Cătălin Drulă a comentat critic condițiile impuse de PSD pentru organizarea alegerilor la Primăria Capitalei, afirmând că asemenea abordări nu au legătură cu principiile democratice.

„Prefer să nu vorbim despre condiționare, în felul cum candidează un partid sau altul. Eu respect dreptul oricui de a avea candidat, inclusiv al PSD-ului”, a declarat liderul USR, subliniind că libertatea partidelor de a propune candidați este „o parte normală din democrație”.

El a adăugat că aceste condiționări sunt „complet deplasate” și nu ar trebui amestecate cu deciziile care țin de guvernare. În opinia sa, acordurile politice centrale nu pot justifica amânarea unui proces electoral.

„Nu au nicio legătură cu guvernarea centrală, care e bazată pe un acord de guvernare între niște partide”, a precizat Drulă.

„Grinch-eanu” și apelul pentru alegeri corecte în Capitală

Totodată, deputatul USR l-a ironizat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe care l-a acuzat că încearcă să blocheze dreptul bucureștenilor de a vota.

„Domnul Grindeanu e acum în rolul de omul care răpește dreptul cetățenilor de a alege. E un fel de Grinch-eanu, așa, mai nou”, a spus Drulă, adăugând că orașul are nevoie urgentă de „un lider ales” și de proiecte reale pentru transport, piețe publice și o administrare echitabilă între Capitală și sectoare.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:23 - Noi anchete pe numele lui Horațiu Potra. Ce investighează Parchetul General. Alex Florența a avertizat că Rusia duce ...
23:14 - Controverse aprinse pe tema noii legi a pensiilor private. Avocatul Poporului acuzat de interpretare greșită
23:06 - Statul român face pasul spre digitalizare. Aplicațiile vor fi mutate în cloudul privat al Guvernului
22:59 - Csikszereda - CFR Cluj, 2-2. Gazdele au salvat miraculos un punct
22:50 - Ludovic Orban, atac la adresa lui Ciolacu și Iohannis: Au mascat deficitul
22:42 - George Simion, reacție la decizia Curții Constituționale din Republica Moldova. Un mic pas înainte

HAI România!

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze

Proiecte speciale