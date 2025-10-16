Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Se pot organiza în acest an

Cătălin Drulă a vorbit joi despre posibilitatea organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, susținând că acestea ar putea avea loc chiar până la finalul anului. Liderul USR a subliniat că „suntem aproape să avem alegeri la Primăria Capitalei” și a adăugat că are încredere că premierul Ilie Bolojan își va respecta „jurământul constituțional pe care l-a depus”, potivit declarațiilor făcute de acesta la Europa FM.

El a explicat că, deși termenul legal pentru organizarea scrutinului a fost depășit, situația poate fi remediată rapid. „Sunt un om care crede în lege și am încredere și în premierul Bolojan, dar și în președintele Nicușor Dan, cel care a fost ales președinte și a lăsat vacantă această poziție de primar”, a declarat Drulă pentru sursa citată.

Totodată, deputatul USR a criticat atitudinea liderului PSD, Sorin Grindeanu, acuzându-l că încearcă să amâne procesul electoral. Drulă l-a descris ironic drept „Grinch-eanu”, făcând aluzie la personajul care a furat Crăciunul, spunând că „răpește dreptul cetățenilor de a alege”.

Cătălin Drulă a afirmat că alegerile pentru Primăria Capitalei pot fi organizate chiar și în acest an, chiar dacă Guvernul nu a stabilit încă data scrutinului. El a explicat că legislația permite acest lucru, precizând că „35 de zile este termenul cu care trebuie dată înainte hotărârea de guvern”. Deputatul USR a subliniat că miza principală o reprezintă „dreptul bucureștenilor de a avea un primar ales și respectarea legii”.

Liderul USR și-a exprimat încrederea în premierul Ilie Bolojan, despre care a spus că este „un om al legii” și că își va respecta „jurământul constituțional”. Drulă a adăugat că se așteaptă la „maturitate” din partea celor care ocupă funcții de stat, subliniind importanța responsabilității politice într-un moment cheie pentru Capitală.

În același timp, Drulă a comentat faptul că premierul ar fi încercat să obțină un consens politic înainte de a lua o decizie oficială privind data alegerilor.

„E adevărat, strict vorbind, nu sunt necesare aceste acorduri, dar e un gest politic să treci peste zona de acord politic și să mergi exclusiv pe formalism”, a declarat el, adăugând că Bolojan „a încercat să găsească acest acord politic”.

Cătălin Drulă a acuzat PSD că se teme de confruntarea electorală pentru Primăria Capitalei, susținând că partidul ar încerca să blocheze organizarea alegerilor. „Eu cred că le e frică de aceste alegeri, le e frică că vor pierde din nou Bucureștiul”, a declarat liderul USR, subliniind că doar bucureștenii trebuie să decidă cine îi conduce. El a amintit că „alegerile nu se fac pentru că vrea un partid sau altul”, ci sunt „punctul fix din democrație care nu-i negociabil”.

Drulă a adăugat că procesul electoral se poate desfășura fără probleme până la finalul anului, menționând că există precedente recente. „Am avut și în 2016, și în 2020 alegerile parlamentare la început de decembrie. Deci chiar avem de obicei alegeri în decembrie”, a spus deputatul, exprimându-și încrederea că premierul Ilie Bolojan „va lua decizia corectă foarte curând”.

Cătălin Drulă a comentat critic condițiile impuse de PSD pentru organizarea alegerilor la Primăria Capitalei, afirmând că asemenea abordări nu au legătură cu principiile democratice.

„Prefer să nu vorbim despre condiționare, în felul cum candidează un partid sau altul. Eu respect dreptul oricui de a avea candidat, inclusiv al PSD-ului”, a declarat liderul USR, subliniind că libertatea partidelor de a propune candidați este „o parte normală din democrație”.

El a adăugat că aceste condiționări sunt „complet deplasate” și nu ar trebui amestecate cu deciziile care țin de guvernare. În opinia sa, acordurile politice centrale nu pot justifica amânarea unui proces electoral.

„Nu au nicio legătură cu guvernarea centrală, care e bazată pe un acord de guvernare între niște partide”, a precizat Drulă.

Totodată, deputatul USR l-a ironizat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe care l-a acuzat că încearcă să blocheze dreptul bucureștenilor de a vota.

„Domnul Grindeanu e acum în rolul de omul care răpește dreptul cetățenilor de a alege. E un fel de Grinch-eanu, așa, mai nou”, a spus Drulă, adăugând că orașul are nevoie urgentă de „un lider ales” și de proiecte reale pentru transport, piețe publice și o administrare echitabilă între Capitală și sectoare.