Liviu Negoiță și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei din partea PUSL

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a anunțat oficial candidatura lui Liviu Negoiță, fost primar al Sectorului 3 și actual lider al organizației PUSL București, la funcția de Primar General al Capitalei. Anunțul a fost făcut joi, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la sediul central al partidului.

La eveniment au fost prezenți Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL, Iulian Cârlogea, vicepreședinte PUSL, Bogdan Jelea, vicepreședinte și consilier general, precum și Florin Chițu, Răzvan Nițu și Adrian Botîlcă, membri ai Consiliului General al Municipiului București.

În fața presei, Liviu Negoiță a explicat motivele care stau la baza deciziei sale de a candida pentru Primăria Capitalei:

„Am hotărât să candidez la Primăria Capitalei. Cei care mă cunosc, îmi știu activitatea din administrația locală. Pentru cei care se întreabă de ce candidez, aș răspunde cu o altă întrebare: ce este în București ce îi mulțumește pe bucureșteni? Capitala este un oraș părăsit și asta m-a determinat să îmi anunț candidatura. Și vin în fața dumneavoastră și cu argumente, din toate domeniile, de la trafic, poluare și spații verzi, până la modul în care arată Centrul Vechi, clădiri cu o mare încărcătură istorică, aflate în pericol să se prăbușească. Actuala administrație este incapabilă să administreze Bucureștiul. Repet, Bucureștiul este un oraș părăsit, iar acesta nu este un slogan de campanie, este o realitate.”

„PUSL își propune să schimbe calitatea clasei politice. Este ceva ce oamenii își doresc, s-a văzut la ultima rundă de alegeri. PUSL este un partid care se luptă zilnic cu abuzurile, care vrea să le redea românilor demnitatea, onoarea și curajul, lucruri de care ar avea nevoie și România, dar și clasa politică. Și pornim de aici, să încercăm să schimbăm calitatea oamenilor din politică, din administrație”, a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al partidului.

Traficul, poluarea și urbanismul vor fi printre principalele direcții de acțiune ale echipei lui Liviu Negoiță.

„Vreau să vă doar că blocajul urbanistic din ultimii ani nu a rezolvat nimic. Nici aglomerația, nici poluarea. Nu s-a luptat cu mafia imobiliară, ci doar a dus la o explozie a prețurilor, ceea ce a dus la un adevărat exod, mai ales al familiilor tinere, către zonele limitrofe”, a explicat Bogdan Jelea, vicepreședinte PUSL și lider al grupului umanist din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

„Avem două certitudini pentru perioada următoare: vine iarna, iar bucureștenii vor avea în continuare frig în case, iar apa caldă va fi prezentă uneori. În ciuda eforturilor de PR făcute de Primăria Capitalei privind acest aspect, realitatea este că se reușește, în medie, reabilitarea a 50 de kilometri de rețea primară anual. În acest ritm e nevoie de 10-15 ani, începând de acum, pentru a finaliza lucrările. De aceea e nevoie să folosim și soluții inovatoare de schimbare a conductelor”, a punctat Răzvan Nițu, fost administrator special al RADET.

Prin candidatura lui Liviu Negoiță, PUSL își propune să ofere bucureștenilor o alternativă serioasă și credibilă, bazată pe competență, responsabilitate și o viziune umanistă asupra dezvoltării urbane.