Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un nou regulament privind repartizarea locuințelor sociale, a locuințelor convenabile și a locuințelor de necesitate, care introduce criterii mai stricte de eligibilitate, verificări periodice ale beneficiarilor și un sistem unitar de evidență a fondului locativ administrat de Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

Documentul prevede, de asemenea, monitorizarea modului de utilizare a locuințelor, recuperarea spațiilor ocupate fără forme legale și verificări anuale ale situației socio-economice a chiriașilor.

Potrivit proiectului, va fi realizată o evidență unitară a fondului locativ administrat de CGMB, prin identificarea situației juridice și tehnice a fiecărei locuințe și constituirea unui centralizator actualizat permanent.

În același timp, vor fi înființate trei comisii distincte, câte una pentru fiecare tip de locuință, formate din șapte membri: doi consilieri generali, trei reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului, un reprezentant al unei instituții subordonate CGMB și un reprezentant al unei organizații neguvernamentale.

Pentrulocuințele sociale, solicitanții vor trebui să dovedească domiciliul sau reședința în București de cel puțin 180 de zile înainte de depunerea cererii, cu excepția victimelor violenței domestice.

De asemenea, accesul este permis doar persoanelor sau familiilor cu venit mediu net lunar pe persoană sub salariul mediu net pe economie.

Nu vor fi eligibile persoanele care dețin sau au deținut locuințe ori terenuri construibile după 1 ianuarie 1990, cele care au beneficiat anterior de sprijin de la stat pentru achiziția sau construirea unei locuințe, chiriașii din alte locuințe de stat, persoanele evacuate pentru neplata chiriei sau degradarea locuinței, precum și cei cu datorii restante la bugetul de stat.

În schimb, la repartizare vor avea punctaje mai mari categoriile considerate vulnerabile, precum persoanele evacuate din locuințe retrocedate, tinerii sub 35 de ani, tinerii proveniți din centre de ocrotire, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii și văduvele de război, dar și victimele violenței domestice.

Refuzul nejustificat al unei locuințe sociale atrage pierderea dreptului de a mai beneficia de o alta în același an, cu posibilitatea reanalizării dosarului în anul următor.

Contractele de închiriere pentru locuințele sociale vor fi încheiate pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declarațiilor de venit și a documentelor justificative.

Chiriașii nu vor putea subînchiria locuințele, nu vor putea transmite dreptul de folosință și nu vor putea schimba destinația spațiului. Refuzul repetat de a permite verificarea locuinței sau neplata chiriei și a utilităților timp de două luni consecutive poate duce la rezilierea contractului.

Direcția Spațiu Locativ va verifica anual situația socio-economică a beneficiarilor, inclusiv veniturile declarate, prin interogarea bazelor de date ale ANAF.

Pentru locuințele convenabile, regulamentul diferențiază între imobilele aflate în proprietatea Municipiului București și cele ale statului, stabilind că atribuirea se va face fie prin licitație publică, fie pe baza listelor de priorități aprobate de CGMB.

În termen de 180 de zile de la adoptarea regulamentului, Administrația Fondului Imobiliar, Poliția Locală, Corpul de Control al primarului și Direcția Patrimoniu vor inventaria toate locuințele convenabile din patrimoniul public.

Eligibile sunt familiile sau persoanele cu venituri de maximum două salarii medii nete pe economie, cu domiciliul în București sau Ilfov, în timp ce sunt excluse cazurile care dețin sau au deținut proprietăți imobiliare după 1990 sau au beneficiat de sprijin de stat pentru locuință.

Contractele pentru aceste locuințe vor avea o durată de doi ani, cu posibilitate de prelungire, iar verificările veniturilor și ale situației locative vor fi realizate anual.

Locuințele de necesitate vor fi acordate familiilor sau persoanelor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor lucrări de reabilitare, catastrofe naturale sau accidente, ori celor afectați de demolări pentru lucrări de utilitate publică.