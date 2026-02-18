Ce trebuie să scrii obligatoriu în contractul de închiriere în 2026

Înainte de semnarea contractului, este necesară clarificarea condițiilor în care va fi utilizată locuința și a modului concret de folosire de către chiriași. Cele mai multe probleme apar din detalii mici rămase neclarificate: cine va locui efectiv în imobil, câte persoane vor sta acolo, dacă se acceptă animale de companie sau cum se gestionează fumatul.

Un pas util este să stabilești de la început documentele și informațiile minime pe care le ceri chiriașului (date de identificare și o modalitate clară de contact). Tot aici intră și o discuție directă despre perioada dorită și regulile casei. Nu este o garanție, însă reduce riscul de neînțelegeri ulterioare.

Contractul stabilește în mod clar drepturile și obligațiile părților. Pe lângă valoarea chiriei și durata închirierii, este important ca documentul să includă prevederi despre situațiile care pot apărea pe parcursul folosirii locuinței.

Un prim punct este chiria: valoare, ziua scadentă și modalitatea de plată. Este util să fie clar dacă plata se face prin transfer, numerar, sau altă variantă, precum și ce se întâmplă dacă întârzie (penalități, termene, notificări). La fel de importantă este garanția: valoarea, condițiile de reținere (de exemplu, restanțe sau bunuri deteriorate) și termenul în care se restituie după eliberarea locuinței.

Un al doilea punct îl reprezintă utilitățile și costurile recurente. Merită precizat cine plătește ce, cum se transmit indexurile și cum se face regularizarea. În practică, apar tensiuni când nu există o regulă clară pentru facturi venite „pe urmă” sau pentru consumuri comune.

Un al treilea tip de clauze se referă la întreținere și reparații. Contractul trebuie să explice clar ce deteriorări sunt considerate firești, ce reparații sunt în sarcina chiriașului (de exemplu, consumabile), ce rămâne la proprietar și în cât timp se intervine. Tot aici pot intra reguli despre modificări în locuință (găuri în pereți, vopsit, montări).

Înainte de închiriere, trebuie stabilit clar cine are dreptul de a decide asupra locuinței. În cazul în care imobilul are mai mulți coproprietari, este necesar acordul acestora înainte de mutarea chiriașului. Lipsa unei înțelegeri poate provoca blocaje și situații în care sunt formulate cerințe diferite sau sunt contestate condițiile stabilite.

Din perspectiva obligațiilor fiscale și de administrare, ANAF menționează explicit situația bunurilor deținute în comun și prevede desemnarea unei persoane care are responsabilitatea înregistrării contractului. În cazul coproprietății, este necesară stabilirea unui titular care depune documentele și se ocupă de raportarea contractului.

Aceeași atenție se aplică și dacă există drepturi diferite asupra locuinței (de exemplu, uzufruct). Chiar dacă situația este clară în familie, pentru un chiriaș contează cine semnează și cine poate lua decizii, iar pentru proprietar contează să nu apară contestări ulterioare.

În 2026, două repere sunt utile, din perspectivă practică: înregistrarea contractului și declararea veniturilor.

Pentru înregistrarea contractului de locațiune, materialele ANAF indică termenul de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului sau de la modificarea lui, iar aceeași regulă se aplică și pentru înregistrarea modificării sau încetării. În practică, asta înseamnă că schimbările de durată, chirie sau părți semnatare nu ar trebui lăsate „pentru mai târziu”.

Pentru declararea veniturilor, ANAF utilizează Declarația unică (formularul 212). Instituția a publicat un ghid digital despre depunerea Declarației unice și comunică actualizări despre instrumentele de asistență disponibile contribuabililor. Potrivit informațiilor publicate de ANAF, veniturile obținute din închirierea locuințelor sunt luate în calcul la stabilirea contribuțiilor sociale, conform regulilor fiscale în vigoare.