Identitatea unei judecătoare CCR, invocată în acte suspectate de fals într-un caz de cesionare

Numele judecătoarei Curții Constituționale Laura Iuliana Scântei apare într-un caz în care documente depuse la Registrul Comerțului ar indica cesionarea și modificarea succesivă a unei firme.

Judecătoarea susține că înscrisurile sunt false și anunță că a formulat plângere penală. De cealaltă parte, un om de afaceri afirmă că și-a pierdut societatea fără a semna vreun act, invocând un posibil mecanism de falsificare realizat exclusiv prin depuneri electronice.

Puiu Nedelcu, omul de afaceri care reclamă situația, afirmă că a descoperit modificări majore în structura firmei sale. „Aici ar trebui să fie sediul social al firmei care mi-a fost furată”, a declarat acesta, arătând spre o adresă despre care spune că nu îi aparține.

Întrebat dacă există și alte cazuri similare, Nedelcu a precizat:

„Se pare că da. Am discutat cu mai multe persoane, inclusiv cu avocații care mi-au spus că au în lucru spețe de genul ăsta”.

Potrivit documentelor consultate, firma ar fi fost cesionată către un cetățean ucrainean, Zaichenko Mihail. Nedelcu contestă autenticitatea actelor:

„Semnătura mea nu este asta. Știu semnătura fostei mele neveste, nu este asta. Asta e a lui Zaichenko. Și pe Zaichenko nu îl cunosc”.

Avocata Raluca Andreea Popescu, implicată în analizarea situației juridice, a declarat că după prima cesiune ar fi urmat alte transferuri de părți sociale:

„A existat această hotărâre a adunării generale în care, teoretic, omul ăsta și-a golit firma, după care, după această intrare a cetățeanului ucrainean, el la rândul lui a mai cesionat, a ieșit el din firmă și a cesionat altei persoane de naționalitate ucraineană”.

În urma operațiunilor consemnate în acte, compania și-ar fi schimbat denumirea, sediul social și obiectul de activitate. „Au schimbat denumirea, obiectul de activitate, au schimbat sediul social, au deschis trei sedii la Cluj”, a afirmat Nedelcu.

Firma, care anterior activa în domeniul instalațiilor de frig, ar figura ulterior cu activități de comerț cu metale rare și comerț cu amănuntul.

Omul de afaceri susține că toate modificările au fost realizate online:

„Toate mențiunile făcute, care au dus la cedarea firmei mele, au fost făcute numai electronic. Am întrebat special la Registrul Comerțului cum s-au depus documentele și mi-au spus că s-au depus numai electronic”.

În documentația depusă apare și numele unui bărbat din Constanța, Daniel Merla, despre care se menționează că ar fi obținut o semnătură electronică.

Contactat, acesta a declarat:

„Nu, nu știu, n-am văzut în viața mea firmă. Ce rol aveam eu acolo? Sunt și bolnav, sunt vai de capul meu. De unde să am eu atâția bani pentru o firmă?”.

Un document datat 8 aprilie 2025 ar indica faptul că administratorul societății l-ar fi delegat pe Merla pentru ridicarea unor înscrisuri. Semnătura acestuia apare pe un act care pare autentificat de notarul Laura Iuliana Scântei.

Laura Iuliana Scântei respinge autenticitatea documentelor. „Am formulat plângere penală la Secția 1 Poliție. Nu am avut niciodată acea semnătură olografă.

Toate sigiliile și ștampilele notariale au fost predate Camerei Notarilor Publici București în 10 iunie 2022, pentru distrugere. E clar vorba de un fals”, a declarat judecătoarea.

Aceasta a mai precizat: „E foarte grav și extrem de ciudat folosirea numelui meu în acest context”.

Până la momentul difuzării informațiilor, Registrul Comerțului nu a transmis un punct de vedere oficial privind circumstanțele în care documente contestate ca fiind false au fost acceptate și au produs efecte juridice.