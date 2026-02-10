Numirea lui Dacian Dragoş la CCR, ajunge pe masa Curții de Apel. Cererea de anulare, solicitată de avocata AUR, Silvia Uscov

Curtea de Apel Bucureşti are stabilit pentru marţi, 10 februarie, primul termen în dosarul privind anularea decretului de numire a lui Dacian Dragoş în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale, cerere depusă de avocata Silvia Uscov în data de 12 ianuarie. În paralel, aceasta a solicitat anularea hotărârii Senatului prin care Mihai Busuioc a fost desemnat judecător la CCR, însă pentru această cauză termenul a fost fixat la 20 martie. Anterior, avocata AUR formulase cereri de suspendare a actelor administrative care îi privesc pe cei doi magistraţi.

Avocata a depus, în 30 şi 31 decembrie 2025, două cereri de suspendare a executării actelor administrative prin care Dacian Dragoş a fost numit judecător la Curtea Constituţională prin decret semnat la 8 iulie 2025 de preşedintele Nicușor Dan, iar Mihai Busuioc printr-o hotărâre a Senatului din 24 iunie 2025.

Ambele cereri au primit termen la 5 ianuarie, însă în cazul lui Busuioc instanţa a decis să trimită cauza completului învestit cu soluţionarea dosarului care îl vizează pe Dacian Dragoş, în baza Regulamentului de ordine interioară. Astfel, la termenul de miercuri, 11 februarie, când instanţa analizează cererea de suspendare referitoare la Dragoş, urmează să fie discutată şi cea care îl priveşte pe Busuioc.

În dosarul privind suspendarea numirii lui Dragoş a fost formulată şi o cerere de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, respinsă ca neîntemeiată. Potrivit deciziei din 15 ianuarie, soluţia poate fi atacată cu recurs, acesta urmând să fie judecat odată cu fondul cauzei.

La 30 ianuarie, Curtea de Apel Bucureşti a amânat pronunţarea în privinţa cererilor de suspendare şi a stabilit un nou termen pentru 11 februarie, chiar în ziua în care Curtea Constituţională ar urma să se pronunţe asupra pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Deşi cererile de anulare a actelor de numire ale celor doi judecători au fost depuse în aceeaşi zi, 12 ianuarie, instanţa a stabilit termene distincte: marţi, 10 februarie, în cazul lui Dacian Dragoş, şi 20 martie 2026 pentru Mihai Busuioc.

Potrivit avocatei Silvia Uscov, ambii judecători nu ar îndeplini condiţia legală de minimum 18 ani vechime în specialitatea juridică în învăţământul superior.

Universitatea Babeş-Bolyai a transmis, într-un comunicat de presă, că profesorul universitar Dacian Dragoş este angajat al instituţiei încă din anul 2002, ocupând succesiv funcţiile didactice de asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar.

„UBB îşi exprimă ferm dezaprobarea faţă de lansarea în spaţiul public a unor susţineri vădit neîntemeiate, menite doar să fragilizeze statutul şi autoritatea unei entităţi fundamentale a statului de drept – Curtea Constituţională –, demers care nu serveşte consolidării democraţiei şi care nu trebuie promovat”, se arată în comunicatul instituţiei.

Întrebat dacă există un plan alternativ în cazul suspendării lui Dacian Dragoş, preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că CCR „nu va rămâne doi ani fără un judecător”, urmând să fie făcută o nouă numire.

”În primul rând, eu cred că noi avem dreptate. În esenţă, critica este că domnul Dragoş nu are acei 18 ani suficienţi în materie juridică, când el a predat mai bine de 20 de ani drept. (...) Dacă se va întâmpla să fie suspendat decretul, nu vă închipuiţi că o să lăsăm Curtea Constituţională fără un judecător doi ani de zile până când se va judeca procesul de anulare. O să numim un judecător care va intra în complet şi se va pronuţa pe legea pensiilor magistraţilor”, a declarat Nicuşor Dan.

Dacian Cosmin Dragoş, numit de preşedintele Nicuşor Dan judecător la Curtea Constituţională, este profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării şi conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, înlocuind-o pe Livia Stanciu.

Mihai Busuioc, fost preşedinte al Curţii de Conturi, propus de PSD şi susţinut de coaliţia guvernamentală, a fost votat de Senat pentru postul de judecător la CCR, preluând mandatul de la Marian Enache, fost preşedinte al Curţii.

Săptămâna trecută, Dacian Dragoş a declarat, la Antena 3, că „teoretic, pe baza legii”, nu există argumente pentru suspendarea sa, dar a admis că practic „orice este posibil pentru că şi lucruri mai ciudate s-au întâmplat în România”.

El a precizat că, chiar şi în eventualitatea unei schimbări, nu consideră că ar fi vorba despre un eşec profesional şi a susţinut că nu a greşit cu nimic. Totodată, Dragoş a spus că nu înţelege de ce este contestată şi numirea lui Mihai Busuioc.

„Mie mi s-a părut bizar că este şi colegul Mihai Busuioc contestat pentru că are o decizie a Curţii Constituţionale foarte clară în care se recunoaşte vechimea pentru care a fost numit”, a afirmat acesta.

Anterior, Dacian Dragoş declarase că nu există motive pentru suspendarea sa şi că situaţia ar putea reprezenta fie o lovitură politică îndreptată împotriva celui care l-a numit, respectiv preşedintele Nicuşor Dan, fie o dispută politică în care consideră că nu ar trebui să fie implicat.