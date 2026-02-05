Judecătorul CCR Dacian Dragoș: Este un război politic, iar eu sunt victimă colaterală

Judecătorul CCR Dacian Dragoș, pentru care se cere suspendarea din cauză că nu ar avea experiența necesară, susține că are peste 23 de ani de experiență profesională, peste pragul de 18 ani necesar pentru funcția de judecător constituțional. „Sigur, poate se vrea o lovitură dată celui care m-a numit în funcție, este cu siguranță un război politic. Eu sunt victimă colaterală, este luptă politică pe față, nu sunt eu ținta”, a spus acesta, la un post TV.

Judecătorul a declarat că are o experiență de peste 18 ani și o activitate de 23 de ani la Babeș-Bolyai, susținând că CV-ul său a fost „citit selectiv” și că anumite aspecte „evidente” au fost ignorate.

„S-a trecut peste faptul că sunt la doctorat la UBB, că am doctoranzi pe care îi coordonez. CCR a interpretat în sensul acesta, că este nevoie de vechime în științe juridice. Cerința din Constituție este să știi drept, iar eu numai asta am făcut. Am peste 25 ani de experiență, în acest domeniu, în domeniul juridic. Strict vorbind despre aceste procese, uitându-ne când și cum au fost începute, faptul că s-a sărit peste orice termene. Orice jurist de bună credință poate să vadă lucru”, a spus acesta, la Antena 3.

El a adăugat: „Sigur, poate se vrea o lovitură dată celui care m-a numit în funcție, este cu siguranță un război politic. Eu sunt victimă colaterală, este luptă politică pe față, nu sunt eu ținta. Indirect poate să fie și acest lucru, să fie ținta domnul Nicușor Dan. Eu cred că în România mai există judecători decenți și am încredere că vor lua o decizie corectă”.

Întrebat dacă a fost șocat când a fost sunat de președintele țării, acesta a răspuns: „Am fost surprins. Am înțeles aprecierea de care mă bucur în opinia domnului președinte și faptul că m-a selectat din niște CV-uri prestigioase. M-am simțit onorat că am fost pe lista scurtă și am discutat cu președintele despre numirea la Curte. Iar când mi-a spus că m-a ales, a fost cu atât mai mult o onoare”.

Întrebat dacă este o coincidență faptul că termenele de la Curtea de Apel București și cele de la CCR sunt stabilite în același timp, Dragoș Damian a declarat că depune eforturi considerabile pentru a nu alimenta teoriile apărute în presă.

„Eu nu pot să speculez asupra termenelor. Eu chiar cred că în spate este o motivație juridică și încerc să nu mă gândesc la o teorie a conspirației (...) Sigur, suntem în România și asta ne ocupă tot timpul. Sincer, nu mă aștept să fiu suspendat din funcție. Dacă aș fi suspendat, o astfel de decizie înseamnă că există o explicație care mă depășește pe mine, ar fi ceva care nu ține de CCR și de prezența mea acolo”, a explicat acesta.

Judecătorul CCR a afirmat că a avut o convorbire „scurtă” cu Nicușor Dan.

„A fost o discuție scurtă pentru a ne coordona apărările pentru că apărăm același decret prezidențial. M-au întrebat dacă există ceva în CV-ul meu, care ar ajuta la apărare. Președintele mi-a și spus că mă susține în totalitate, că m-a numit pentru 9 și așa vrea să rămână. Eu sunt încrezător că lucrurile se vor rezolva, iar domnul președinte e normal să fie relaxat pentru că n-a greșit cu nimic”, a explicat acesta.

La sfârșitul anului trecut, avocata Silvia Uscov a depus la Curtea de Apel București o cerere prin care a solicitat suspendarea executării decretului prezidențial de numire a lui Dacian Dragoș ca judecător la CCR, precum și a hotărârii Senatului privind numirea lui Mihai Busuioc în aceeași instituție.

Instanța a amânat de două ori pronunțarea în acest dosar. De asemenea, a fost formulată o cerere de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, care a fost respinsă ca neîntemeiată. Soluția privind recuzarea poate fi contestată cu recurs, urmând ca acesta să fie judecat împreună cu fondul cauzei.

Decizia de vineri ar urma să fie luată cu aproape două săptămâni înainte ca CCR să se pronunțe, după mai multe amânări, în cazul privind pensiile de serviciu ale magistraților.