Justitie

CCR oprește excluderea preventivă de la concesiuni a firmelor cercetate penal

CCR oprește excluderea preventivă de la concesiuni a firmelor cercetate penalSursa: Inquam Photos/Octvian Ganea
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis miercuri, 4 februarie 2026, că un operator economic nu poate fi exclus automat de la atribuirea unui contract de concesiune doar pentru că este cercetat penal, fără a exista o condamnare definitivă, potrivit instituției.

Decizia a fost luată unanim și stabilește că dispozițiile legale care permiteau această excludere sunt neconstituționale.

Decizia CCR

Mai exact, CCR a atacat articolul 81, alineatul 4 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și servicii, care permitea autorităților contractante să elimine un operator din procedura de atribuire pe simpla bază a unei anchete penale în curs.

Documente

Documente. Sursa foto: Freepik

Curtea a motivat că această prevedere încalcă prezumția de nevinovăție și limitează nejustificat dreptul operatorului de a participa la procedură, substituindu-se instanței de judecată sau autorității administrative competente.

Posturile vacante la Hidroelectrica pot atrage penalizări de 12 milioane de euro pentru România. Procesul de selecție, reluat
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Primarul Robert Negoiță e cel vizat de anchetă. Comunicatl DNA - Update
Potrivit CCR, textul legislativ este identic cu prevederile art.167 alin.(4) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, care fuseseră deja declarate neconstituționale în 2018, pentru aceleași motive: excluderea pe baza unei investigații penale fără condamnare definitivă.

Curtea Constituțională

Curtea Constituțională. Sursa foto: Facebook

Atribuirea unui contract de concesiune

Curtea a subliniat mai multe aspecte:

  • Excluderea automată pentru că un operator este anchetat penal reprezintă o încălcare a prezumției de nevinovăție.
  • Autoritatea contractantă nu poate decide anticipat că operatorul a comis o abatere gravă, substituindu-se instanței sau autorităților competente.
  • Măsura era aplicată automat, fără analiză individuală, fără evaluarea gravității faptelor și fără posibilitatea corectării situației, fiind astfel disproporționată.
  • Soluția legislativă depășea prevederile Directivei 2014/23/UE, care condiționează excluderea obligatorie de existența unei condamnări definitive și cere evaluări motivate pentru excluderea facultativă.

Decizia este definitivă

CCR a anunțat că decizia este definitivă și general obligatorie, iar motivarea completă va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prin această decizie, Curtea reafirmă principiul că un operator economic are dreptul de a participa la procedurile de concesiune până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, protejând astfel egalitatea în drepturi și prezumția de nevinovăție.

2
