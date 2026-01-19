Românii care nu vor plăti impozite majorate pe locuințe în 2026

Românii care locuiesc în municipiul Sfântu Gheorghe nu vor plăti impozite majorate pe locuințe în anul 2026, în ciuda modificărilor recente ale Codului Fiscal și a obligațiilor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Consiliul Local Sfântu Gheorghea decis menținerea impozitelor pe locuințe pentru persoanele fizice la nivelul minim permis de lege, așa cum s-a întâmplat și în ultimul deceniu.

Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád (UDMR), în cadrul unei conferințe de presă, unde a explicat politica fiscală a administrației locale și motivele pentru care impozitele pe locuințe și terenuri nu vor fi majorate.

Primarul a declarat că, atât timp cât va conduce administrația locală, impozitele pe locuințe pentru persoanele fizice vor rămâne la nivelul minim prevăzut de lege, considerând că locuirea este un drept fundamental, în timp ce utilizarea autoturismului este opțională.

„Ca primar și ca sociolog, eu cred că locuirea și locuința este un drept fundamental, în timp ce a merge cu mașina este, oarecum, opțional. Și atunci am spus că, atâta timp cât sunt eu primar, eu o să țin impozitele la persoane fizice, la locuință, la nivelul permis de lege, la fel și în cazul terenurilor”, a afirmat Antal Árpád.

Edilul a precizat că, în schimb, impozitele pentru autoturisme vor fi majorate, în contextul în care numărul mașinilor din oraș este în creștere și generează disconfort urban.

„Atâta timp cât numărul autoturismelor crește și creează disconfort în oraș, nu cred că ar trebui să mergem cu impozite mici ca să motivăm să fie și mai multe mașini în oraș. Nu vrem să fie mai multe mașini în oraș”, a explicat primarul.

Antal Árpád a arătat că legislația permite o marjă foarte mare de manevră în stabilirea impozitelor pe locuințe, însă administrația locală a ales constant nivelul minim.

„Sunt multe orașe unde s-a mers paralel, s-a mers cu impozite mari și la mașini și la locuințe. Și ca să înțelegem cât de mare este marja de mișcare pentru municipiul Sfântu Gheorghe sau pentru municipalități în cazul locuințelor, între minim și maxim este o diferență de 500%. Deci, practic, cel care plătește acum 400 de lei pentru locuință, legea ne-ar permite să-i luăm 2.000 de lei pentru locuința respectivă, dar noi am mers pe valoarea minimă”, a declarat edilul.

Potrivit primarului, impozitele plătite de cetățeni pentru autoturisme, terenuri și locuințe reprezintă aproximativ 4% din veniturile totale ale municipiului și circa 7% din veniturile proprii.

Anul trecut, suma colectată din aceste impozite, estimată la aproximativ 12 milioane de lei, a fost utilizată integral pentru curățenia orașului, prin serviciul de salubritate.

Primarul a recunoscut că există și „victime colaterale” ale noilor reglementări, printre care proprietarii de autoturisme hibride, care vor plăti impozite mai mari, ca urmare a reducerii facilităților fiscale.

Antal Árpád a explicat că modificările privind impozitarea proprietăților sunt legate direct de angajamentele asumate de România în cadrul PNRR, negociat cu Comisia Europeană.

Cred că este important ca în momente din acestea tulburi să încercăm să comunicăm cât mai mult și să explicăm anumite lucruri. Fără să fiu sau fără să-mi doresc să fiu avocatul actualului Guvern, trebuie spus faptul că această chestiune, care ține de impozitarea proprietății cât mai aproape de valoarea reală a pieței, este un jalon în PNRR negociat cu Comisia Europeană, a spus primarul.

El a precizat că, întrucât guvernele din perioada 2022–2025 nu au adoptat această lege, anul 2026 a fost ultimul moment în care aceasta putea fi pusă în aplicare.

„Având în vedere faptul că în 2026 se închide PNRR-ul, era musai ca acest guvern să adopte această lege pentru a bifa acel jalon, pentru că altfel România pierdea foarte mulți bani europeni, bani care merg în spitale, în autostrăzi și așa mai departe”, a explicat Antal Árpád.

Pentru a clarifica nemulțumirile apărute în spațiul public, primarul a anunțat că dorește să organizeze întâlniri publice cu cetățenii, în care va explica modul de constituire a bugetului local și utilizarea fondurilor publice.

„Eu cred că impozitul plătit pentru Primărie e cea mai bună investiție pe care poate să o facă cineva care, oricum, trebuie să plătească niște taxe și impozite, pentru că lângă acel 1 leu noi mai aducem 10 lei investiții din bani europeni și guvernamentali”, a afirmat edilul.

Primarul a mai precizat că serviciile publice presupun costuri constante, de la iluminatul public până la curățenia orașului, subliniind că taxa de salubritate acoperă colectarea gunoiului, nu curățenia orașului.

În acest context, Antal Árpád a arătat că aproximativ 70–80% dintre familiile din Sfântu Gheorghe dețin un apartament de două sau trei camere și un autoturism cu o capacitate cilindrică de până la 1.600 cmc.

Pentru aceste familii, impozitul anual cumulat va fi de aproximativ 600 de lei, adică circa 50 de lei pe lună.

Primăria Sfântu Gheorghe a mai anunțat că proprietarii garajelor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului vor putea beneficia de o redevență redusă, de 10 euro/mp/an, cu condiția reabilitării construcțiilor pe baza unui proiect unitar pus la dispoziție de administrația locală.

Potrivit reprezentanților Primăriei, în municipiu există 680 de astfel de garaje. Proprietarii care doresc să beneficieze de reducere trebuie să finalizeze lucrările până la 30 noiembrie, în caz contrar urmând să plătească o redevență de 25 de euro/mp/an.

Autoritățile locale au precizat că decizia de reglementare a redevențelor are ca scop eliminarea unor „inechități istorice”.

„Existau discrepanțe majore între sumele achitate de cetățeni, cu diferențe de până la 55 de ori între tarifele minime și maxime percepute pentru același tip de utilizare a terenului. Sunt proprietari care plăteau 24 de lei pe an, iar alții 1.300 de lei pe an pentru același tip de garaj”, au arătat reprezentanții administrației locale.

Primăria a precizat că nu dorește demolarea garajelor, măsură aplicată în alte orașe, ci integrarea acestora într-un mod civilizat în peisajul urban. Conform calculelor urbanistice, demolarea celor aproximativ 700 de garaje ar genera un surplus de circa 300 de locuri de parcare, opțiune care nu va fi aplicată în această etapă.

Proiectul de hotărâre privind reducerea redevenței, inițiat de primarul Antal Árpád, va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința extraordinară programată luni, 19 ianuarie. Proiectul prevede modificarea duratei contractelor de concesiune până la 31 decembrie 2030 și stabilirea unei redevențe de 10 euro/mp/an, condiționată de efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere până la 30 noiembrie 2026.