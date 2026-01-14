Schema prin care se evită impozitul pe mașini. Cum funcționează la nivel local

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că există o categorie de contribuabili care „fentează” plata impozitelor locale. El a precizat că noul pachet de măsuri administrative pregătit de Guvern va elimina situațiile în care autoturismele sunt înregistrate, scoase și din nou înregistrate la primării pentru a evita plata impozitului.

„O parte însemnată, poate chiar mai importantă decât reorganizarea sau reducerea de posturi, sunt mecanismele prevăzute în acest pachet, care întăresc capacitatea financiară a autorităților locale și rezolvă inechitățile sociale care se întâmplă zi de zi în România la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a explicat Cseke Attila, la Digi24.

Ministrul a dat exemplul contribuabililor care cumpără autoturisme cu cilindree mare, peste 2.000 cm³, și le scot din evidența primăriei la final de an pentru a evita plata impozitului, reintroducându-le ulterior. „Se fentează bugetul local în condițiile în care contribuabilii corecți își plătesc anual impozitele”, a subliniat el.

Întrebat dacă fenomenul este răspândit, Cseke Attila a confirmat: „Este un fenomen răspândit și la nivelul comunității locale oamenii observă acest lucru. Pachetul pregătit rezolvă această problemă și elimină astfel de situații”.

Noua lege menține metoda tradițională de calcul al impozitului auto, bazată pe capacitatea cilindrică a motorului, exprimată în trepte de 200 cm³. Această metodă este aplicată uniform de toate autoritățile locale pentru a asigura predictibilitate și continuitate.

„Sistemul de impozitare a autovehiculelor a fost construit pe baza unui criteriu administrativ stabil și ușor de aplicat. Autoritățile locale erau pregătite, iar software-urile lor adaptate la aceste tipuri de calcule”, explică Guvernul.

Pe lângă cilindree, valorile impozitelor sunt ajustate conform normelor de poluare Euro. Vehiculele mai vechi și poluante plătesc taxe mai mari, în timp ce cele conforme cu standardele recente beneficiază de creșteri moderate sau taxe reduse.

Guvernul a precizat că această diferențiere se bazează pe criterii obiective și armonizate la nivel european și urmărește internalizarea costului de mediu.

Pentru autoturismele hibride, legea aplică un criteriu suplimentar legat de emisiile reale de CO₂. Doar vehiculele cu emisii sub 50 g/km CO₂ beneficiază de taxe reduse. Guvernul explică că simpla apartenență la categoria „hibrid” nu garantează automat taxe mai mici.

„Jalonul M59, în accepțiunea Comisiei Europene, vizează orientarea fiscalității către emisii reale. Categoria generică «vehicul hibrid» nu este acceptată automat ca proxy pentru emisii scăzute”, se arată în documentul Executivului.

Mai mulți proprietari de hibride au transmis pe rețelele sociale surprinderea față de nivelul impozitelor, comparativ cu estimările inițiale. Guvernul a reiterat că valorile aplicate respectă criteriile europene și mențin structura tradițională a calculului, promovând în același timp reducerea emisiilor poluante.