Impozitul auto. Creșteri de peste 15 ori pentru unii proprietari de mașini

Noile reguli de impozitare auto au creat nemulțumire în rândul șoferilor din România, în special pentru proprietarii de mașini hibride. Potrivit Autorității Naționale a Fiscalității Locale, calculul impozitului pentru autoturismele ecologice a fost modificat radical: acum se ține cont simultan de capacitatea motorului, norma de poluare și valoarea mașinii, ceea ce a dus la creșteri de peste 15 ori în unele cazuri.

Deși mașinile hibride sunt considerate mai prietenoase cu mediul, acestea ajung să fie taxate mai mult decât unele vehicule vechi, non-euro, cu motoare mai mari și emisii poluante ridicate. În București, de exemplu, un șofer cu mașină hibridă plătea anul trecut 145 de lei pentru impozit.

În 2026, aceeași mașină va genera taxe de 2.244 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de peste 1.400%. Diferențe similare se înregistrează și în alte orașe din țară, unde impozitele hibride au ajuns să depășească 2.000 de lei anual.

Aceste majorări se datorează eliminării facilităților fiscale de până la 95% pe care multe primării le aplicau pentru mașinile hibride până la sfârșitul lui 2025. În trecut, proprietarii de astfel de autoturisme beneficiau de reduceri substanțiale ca încurajare pentru achiziția de mașini mai curate, însă odată cu schimbarea legislației, avantajele fiscale au dispărut, lăsând șoferii surprinși și nemulțumiți.

Situația devine și mai surprinzătoare atunci când se compară mașinile hibride cu cele foarte vechi, non-euro. Un autoturism hibrid cu motor de 3 litri poate genera un impozit de peste 2.200 de lei pe an, în timp ce o mașină veche, poluantă, cu motor mai mare de 1,6 litri, plătește doar 260 de lei.

Această discrepanță contrazice politica europeană de încurajare a vehiculelor cu emisii reduse și a stârnit nemulțumiri în rândul șoferilor care și-au orientat achizițiile către opțiuni mai ecologice.

Pe de altă parte, interesul pentru mașinile electrice și hibride rămâne ridicat în România. Valoarea totală a autoturismelor ecologice a crescut cu 3,5% între perioada iunie-august 2024 și aceeași perioadă în 2025, iar numărul anunțurilor a urcat cu 7,6%.

Toyota continuă să fie cea mai căutată marcă, iar Toyota Corolla rămâne liderul preferințelor, cu un salt de 51% al anunțurilor în platformă. Segmentul hibride plug-in a înregistrat cea mai mare creștere, de 25%, ceea ce arată că românii continuă să fie interesați de mașini mai curate, în ciuda taxelor mult mai mari.