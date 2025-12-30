Mașinile vechi devin o povară. Impozit majorat în 2026 pentru șoferii din România

Mașinile vechi devin o povară. Anul 2026 aduce schimbări importante în materie de fiscalitate în România. Proprietarii de mașini, locuințe, dar și consumatorii de produse accizabile vor resimți majorări semnificative, în timp ce unele taxe pentru companii vor fi ajustate. Totodată, apar și obligații fiscale noi, cum este taxa pentru coletele din afara Uniunii Europene.

Proprietarii de autoturisme trebuie să se pregătească pentru majorări substanțiale. În 2026, impozitul auto va fi calculat în funcție de norma de poluare a vehiculului, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru mașinile vechi.

Pentru autoturismele cu cilindree între 1.601 și 2.000 cmc, noile valori sunt următoarele:

Euro 3: 237,6 – 297 lei

Euro 4: 228 – 285 lei

Euro 5: 213,6 – 267 lei

Euro 6: 200,8 – 251 lei

Vehicule hibride: 24,6 lei

Această modificare urmărește reducerea poluării și stimularea achiziției de mașini mai puțin poluante.

Conform Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), impozitele locale vor crește semnificativ. Impozitul pe clădiri va fi calculat în funcție de valoarea de piață a imobilului, iar cota aplicată va fi între 0,08% și 0,2%.

În București, majorările sunt substanțiale:

Clădiri din beton armat: de la 1.492 lei/mp în 2025 la 2.677 lei/mp în 2026

Construcții din lemn: de la 447 lei/mp la 803 lei/mp

Primăriile au termen până la 31 decembrie 2025 pentru a adopta noile grile de impozitare.

Accize și taxe pentru produse: carburanți, alcool, tutun și colete din afara UE

Accizele vor crește cu 10% pentru combustibili, ceea ce va ridica prețul litrului cu aproximativ 34 de bani. Fumătorii vor plăti mai mult pentru pachetele de țigări, iar băuturile spirtoase vor fi mai scumpe cu aproximativ 2,6 lei pe litru.

O noutate importantă este taxa pe coletele provenite din afara Uniunii Europene: orice colet cu valoare sub 150 euro va fi taxat cu 25 de lei. Această măsură va afecta platforme precum Shein, Temu, Aliexpress sau Trendyol.

Dividendele vor fi impozitate cu 16%, după creșteri treptate în ultimii ani. Taxa pe cifra de afaceri pentru companiile mari (venituri peste 50 de milioane de euro) va scădea de la 1% la 0,5%, urmând a fi eliminată complet din 2027.

Pentru angajați, salariul minim brut va crește de la 4.050 lei la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026, aducând aproximativ 200 de lei în plus la venitul net.

Impozitele și accizele mai mari vor afecta direct bugetele familiilor și ale antreprenorilor. Este recomandat să se consulte cu primăriile și autoritățile fiscale pentru a evita surprizele. Schimbările urmăresc în principal stimularea ecologică, echitatea fiscală și ajustarea veniturilor statului.