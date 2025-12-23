Ce taxe și reduceri se pregătesc pentru angajați și firme în 2026

Ministerul de Finanțe a pus recent în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care prevede menținerea unor taxe introduse în ultimii ani pentru companii și ajustări fiscale pentru anul 2026.

Documentul face parte din așa-numita „Ordonanță Trenuleț”, care stabilește direcțiile fiscale și bugetare pentru anul viitor.

Potrivit proiectului, impozitele considerate inițial temporare vor continua să se aplice și în 2026. Printre acestea se numără impozitul pe construcții, denumit și „taxa pe stâlp”, impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS) pentru companiile din sectorul petrol și gaze, precum și impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), care va fi redus față de nivelul actual.

Referitor la impozitul pe construcții, Guvernul propune menținerea acestuia până la finalul anului 2026.

Taxa se aplică anual în două cote: 0,5% pentru valoarea netă a construcțiilor pentru care nu se plătește impozit pe clădiri și 0,25% pentru construcțiile aflate în administrare, concesiune, folosință gratuită sau închiriere, când acestea aparțin domeniului public sau privat al statului ori autorităților locale.

„Aceleași cote sunt prevăzute și pentru anul viitor”, conform proiectului.

De asemenea, ICAS, care ar fi trebuit să expire la finalul acestui an, va fi menținut și în 2026, iar IMCA va fi redus de la 1% la 0,5%, urmând să fie eliminat complet în 2027.

În prezent, impozitul pe cifra de afaceri se aplică firmelor cu venituri anuale mai mari de 50 de milioane de euro.

Proiectul de ordonanță prevede modificări și pentru angajații plătiți cu salariul minim. De la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, suma neimpozabilă acordată de angajator va fi redusă de la 300 de lei la 200 de lei.

Până la 30 iunie 2026, suma de 300 de lei lunar va rămâne scutită de impozit pe venit și contribuții sociale, însă în a doua parte a anului viitor scutirea se va aplica doar pentru 200 de lei.

Printre măsurile prevăzute se numără menținerea punctului de amendă la nivelul actual până la 1 iulie 2026, după care acesta va crește la 216,2 lei.

Sunt stabilite măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor și TVA, cu accent pe produsele energetice.

Programul național „Masă sănătoasă” va fi implementat în 2026, finanțat de la bugetul de stat.

Majorarea punctului pentru serviciul medical la 6,5 lei este amânată pentru 1 ianuarie 2027, urmând ca de la 1 ianuarie 2028 să crească la 8 lei.

Se prevăd reduceri de 10% pentru suma forfetară a parlamentarilor, subvențiile partidelor politice și finanțarea organizațiilor minorităților naționale, precum și a proiectelor interetnice și de combatere a intoleranței.

Operatorii economici ai autorităților locale și centrale care înregistrează pierderi vor trebui să prezinte anual planuri de reorganizare și să ajusteze tarifele și taxele cel puțin cu rata anuală a inflației.

De asemenea, voucherele de energie de 50 de lei pe lună vor fi acordate în perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026.

Salariile din sistemul bugetar se vor menține la nivelul actual, iar drepturile de hrană și tichetele de masă vor fi păstrate. Valoarea mesei calde pentru angajații care lucrează în subteran nu va depăși 35 de lei net pe zi lucrată.