Taxele și bugetul pe 2026. Cum arată calculele Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că taxele nu vor crește anul viitor, dacă Parlamentul nu va interveni asupra măsurilor deja decise și dacă disciplina bugetară va continua. „Practic, anul viitor nu vom mai veni cu astfel de măsuri”, a spus acesta, la un post TV.

Premierul a declarat, luni seară, că deficitul înregistrat la sfârșitul lunii noiembrie oferă garanția că, la finalul lunii decembrie, va fi respectată ținta de 8,4%.

„Dacă aceste măsuri care au fost stabilite sunt dublate de economiile pe care, aşa cum am anunţat, trebuie să le facem, de o disciplină bugetară, atunci, cu siguranţă, în viitor, nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe. Dacă nu facem acest lucru înseamnă că, în loc să ne ducem într-o direcţie normală, mai devreme sau mai târziu, vom ajunge din nou ca aceste datorii, cheltuielile mari pe care le avem, din nou să doboare veniturile şi să ajungem din nou într-o asemenea situaţie”, a spus acesta, la Antena 3.

Bolojan a recunoscut că anul 2025 a fost dificil pentru români, în special în a doua parte a anului.

„Una peste alta, n-a fost un an uşor, dar sper că toate aceste măsuri care au fost adoptate în acest an, datorită situaţiei generate de criza bugetară în care se găsea România, să se închidă. Practic, anul viitor nu vom mai veni cu astfel de măsuri. Ceea ce trebuie să facem este să ne reducem cheltuielile în continuare, să absorbim banii europeni, să ne încasăm impozitele care au fost stabilite şi să creăm condiţii pentru dezvoltare”, a explicat acesta.

El consideră că, în 2026, rata inflației va scădea, ceea ce va stabiliza puterea de cumpărare a românilor. „Şi la acest final de an trebuie să le mulţumesc românilor care trec prin aceste momente, nu întotdeauna faste. Trebuie să recunoaştem asta”, a mai adăugat acesta.

România risca suspendarea fondurilor europene și o retrogradare din partea agențiilor de rating, motiv pentru care Guvernul a adoptat mai multe măsuri de reducere a deficitului. Acestea au inclus majorarea TVA, creșterea accizelor la unele produse și introducerea CASS pentru anumite categorii de persoane care până atunci beneficiau de scutiri.