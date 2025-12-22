77% dintre români se tem de deprecierea leului. Ce spun analiștii CFA

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a înregistrat o creștere de 6,8 puncte în luna noiembrie, semnalând o evoluție pozitivă a percepțiilor asupra economiei.

Cele două componente ale indicatorului au avut creșteri semnificative: componenta de anticipații a urcat cu 5,1 puncte, până la 34,2, în timp ce componenta de condiții curente a crescut cu 10,1 puncte, atingând valoarea de 42,4, în special datorită îmbunătățirii componentelor legate de angajare.

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni, decembrie 2026, a scăzut față de luna precedentă, atingând nivelul de 6,13%. Totodată, 77% dintre participanții la sondaj consideră că rata inflației se va reduce în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea actuală.

Referitor la cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 77% dintre respondenți anticipează o depreciere a leului. Valoarea medie a anticipațiilor pentru următoarele șase luni este de 5,1313 lei pentru un euro, iar pentru următoarele 12 luni, media estimată este de 5,1733 lei pentru un euro.

Conform anticipațiilor participanților la sondaj, ieșirea din situația de stagflație va fi lentă. Economia României este așteptată să evolueze sub potențial, iar rata anticipată de creștere economică pentru anul viitor se situează sub 1%. În același timp, procesul de reducere a inflației se va relua în 2026, însă într-un ritm lent.

„Conform anticipaţiilor participanţilor la sondajul CFA România, ieşirea din situaţia de stagflaţie va fi lentă. Astfel, economia României va continua să evolueze sub potenţial, rata anticipată de creştere economică pentru anul viitor fiind în continuare sub 1%, iar, în acelaşi timp, deşi procesul dezinflaţionist se va relua în 2026, acesta va fi lent, iar rata inflaţiei va rămâne ridicată în anul următor”, declară Adrian Codirlaşu, CFA – preşedinte al Asociaţiei CFA România.

În ceea ce privește piața imobiliară, 55% dintre participanți anticipează o stagnare a prețurilor proprietăților rezidențiale în următoarele 12 luni. Totodată, 50% consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, iar 46% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetar anticipat pentru anul 2026 este de 6,7%, după ce pentru 2025 valoarea medie a anticipațiilor a fost de 8,4% din PIB. Datoria publică raportată la PIB este așteptată să ajungă la 61% în următoarele 12 luni.

Aproximativ 96% dintre participanți anticipează menținerea României în categoria de rating recomandată investițiilor în următoarele 12 luni, ceea ce reflectă percepția de stabilitate a mediului economic, în ciuda anticipărilor privind creșterea moderată și inflația ridicată.