Ce introduce „Ordonanța Trenuleț” în 2026. Modificări pentru salarii, taxe și facilități fixale

Guvernul a pregătit Ordonanța de Urgență cu măsurile fiscale ce urmează să fie adoptate în următoarea ședință. Denumită „Ordonanța trenuleț”, aceasta prevede creșterea salariului minim, stabilirea unor termene pentru facturarea în E-Factura, reducerea impozitului pe cifra de afaceri, dar și diminuarea sumelor forfetare pentru parlamentari și a finanțării partidelor.

Documentul elaborat de Ministerul Finanțelor menține direcția austerității pentru 2026. Singurele facilități păstrate sunt scutirea de taxe a 300 de lei din salariul minim până la 1 iulie 2026 și acordarea tichetelor pentru ajutorul la energie de 50 de lei pe lună pentru persoanele vulnerabile.

Printre măsurile propuse de Guvern se numără majorarea salariului minim la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026, menținerea punctului de amendă la valoarea actuală până la aceeași dată, când va fi majorat la 216,2 RON, și reducerea impozitului pe cifra de afaceri la 0,5% de la 1 ianuarie 2026, aplicabil până la 31 decembrie 2026.

Ordonanța de Urgență prevede acțiuni pentru reducerea riscului neîncasării accizelor și TVA de la operatorii care comercializează produse accizabile, în special produse energetice. În 2026 se va implementa Programul național „Masă sănătoasă”, finanțat de la bugetul de stat.

OUG mai stabilește amânarea majorării punctului pentru serviciul medical la 6,5 lei până la 1 ianuarie 2027, urmând ca acesta să crească la 8 lei în 2028. Totodată, suma forfetară pentru parlamentari și subvenția pentru partidele politice se reduc cu câte 10% față de nivelul din 2025.

În 2026, sumele pentru sprijinirea organizațiilor minorităților naționale și pentru proiecte interetnice se diminuează cu 10% față de 2025. Operatorii economici ai autorităților locale și centrale cu pierderi trebuie să transmită anual planuri de reorganizare și să actualizeze tarifele și taxele cel puțin cu rata inflației.

Voucherele de energie de 50 lei/lună vor fi acordate între 1 iulie 2025 și 31 decembrie 2026, iar salariile din sistemul bugetar se îngheață. Se mențin nivelurile drepturilor de hrană, premiilor și altor drepturi salariale din 2025, iar impozitul pe venit încasat se repartizează lunar între bugetele locale și județene conform cotelor stabilite.