Criza energetică din Republica Moldova, depășită cu sprijinul României. Importurile au ajuns la 70% din consum

Republica Moldova. Importurile de energie electrică în Republica Moldova au ajuns să acopere între 60 și 70% din consumul zilnic, după activarea ajutorului de avarie din România, în contextul atacurilor militare asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu.

Potrivit oficialului, populația și mediul de afaceri din Republica Moldova au reușit să depășească criza energetică declanșată la începutul lunii, ca urmare a atacurilor asupra sistemului electroenergetic ucrainean, datorită sprijinului oferit de România și intervențiilor coordonate ale operatorilor de sistem.

Informațiile au fost furnizate de Ministerul Energiei în urma unei solicitări a Mediafax privind evoluțiile recente din sectorul electroenergetic al Republicii Moldova, pe fundalul atacurilor militare asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Aceste atacuri au vizat obiective critice de producere și transport al energiei electrice, generând dezechilibre semnificative la nivel regional.

În acest context, Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunțat pe 6 decembrie că a fost nevoită să solicite României ajutor de avarie pentru câteva ore. Măsura a fost luată după ce un grup energetic important a fost deconectat în urma atacurilor din Ucraina, iar liniile de interconexiune existente erau încărcate aproape de limita tehnică admisă.

Atacurile din weekend au avut efecte inclusiv asupra infrastructurii energetice din Republica Moldova, ducând la deconectarea unei centrale de producție. Cu toate acestea, Moldelectrica a reușit să mențină echilibrul sistemului electroenergetic național prin solicitarea energiei de avarie din România, utilizând linia de interconexiune de 400 kV Isaccea–Vulcănești.

În urma acestei intervenții, România a exportat către Republica Moldova peste 1.300 MW de energie electrică. Această cantitate a fost suficientă pentru a acoperi integral consumul intern al Republicii Moldova și, totodată, pentru a permite continuarea exporturilor de aproximativ 1.000 MW către Ucraina, într-un moment critic pentru sistemul energetic al țării vecine.

Sprijinul punctual acordat în situații de criză este dublat de un angajament strategic de lungă durată. România și-a asumat oficial rolul de garant al securității energetice a Republicii Moldova, angajament formulat în noua Strategie Energetică 2025–2035, cu perspectiva anului 2050, publicată pe site-ul Ministerului Energiei de la București.

Documentul marchează o schimbare majoră de viziune în politica energetică regională, România poziționându-se ca principal pilon de stabilitate energetică în relația cu Republica Moldova. Strategia subliniază explicit că securitatea energetică a României este „indisolubil legată” de cea a Republicii Moldova.

În acest sens, sistemul energetic românesc trebuie să fie pregătit să furnizeze, oricând și pe termen nelimitat, întreaga cantitate de energie electrică necesară consumatorilor de peste Prut, indiferent de circumstanțe sau de contextul regional de securitate.

Autoritățile de la Chișinău subliniază că atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina continuă să reprezinte un risc major pentru stabilitatea regională, iar cooperarea cu România rămâne un element-cheie pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică a Republicii Moldova.

Ministerul Energiei precizează că situația este monitorizată permanent, iar mecanismele de cooperare transfrontalieră vor fi activate ori de câte ori va fi necesar pentru protejarea consumatorilor și a economiei naționale.