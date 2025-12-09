Un angajament fără precedent. România promite să acopere integral necesarul energetic al Republicii Moldova

Republica Moldova. România anunță un angajament istoric față de Republica Moldova. Și anume să acopere integral, oricând și pe termen nelimitat, necesarul energetic de peste Prut. Promisiunea este formulată în noua Strategie Energetică 2025–2035, cu perspectiva anului 2050, publicată pe site-ul Ministerului Energiei de la București.

Documentul marchează o schimbare majoră de viziune, în care România se poziționează ca principal garant al securității energetice în regiune. Strategia subliniază că securitatea energetică a României este „indisolubil legată” de cea a Republicii Moldova, iar sistemul energetic românesc trebuie să fie pregătit să furnizeze, indiferent de circumstanțe, întreaga cantitate de energie necesară consumatorilor din stânga Prutului.

Guvernul României își propune să finalizeze interconectările fizice cu Republica Moldova și să susțină integrarea pieței energetice din Chișinău în piața românească și europeană. Documentul include planuri de extindere a rețelelor de transport, de modernizare a infrastructurii critice și de dezvoltare a unor noi capacități de producție, pentru a permite României să devină furnizor de stabilitate energetică regională.

Aceste direcții strategice indică o abordare ambițioasă, în care Moldova nu este privită doar ca un beneficiar, ci ca parte a unei arhitecturi energetice integrate și reziliente în estul Uniunii Europene.

Schimbarea de paradigmă este determinată de contextul geopolitic generat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, de vulnerabilitățile istorice ale Republicii Moldova și de necesitatea reducerii dependenței de importuri energetice din est. În acest cadru, România consideră esențială consolidarea conexiunilor cu Republica Moldova pentru a preveni riscurile care pot afecta stabilitatea întregii regiuni.

În viziunea Bucureștiului, apropierea energetică de Republica Moldova devine un pilon central al politicii energetice naționale. România își asumă explicit rolul de principal garant al securității energetice pentru estul Uniunii Europene și își propune să transforme sprijinul pentru Republica Moldova într-un mecanism permanent, predictibil și de anvergură.

Republica Moldova a fost nevoită să solicite din nou, în după-amiaza și seara zilei de luni, 8 decembrie, energie electrică de avarie din România. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, intervenția a fost necesară din cauza dezechilibrului apărut în sistemul electroenergetic național, determinat atât de capacitatea redusă a interconexiunii cu România, cât și de abateri față de valorile prognozate ale consumului și producției de energie.

Ministrul a subliniat că energia electrică de avarie nu reprezintă energie comercială achiziționată de Energocom prin contracte bilaterale sau de pe bursele de energie. Aceasta este furnizată de România din sistemul său electroenergetic național exclusiv pentru stabilizarea și echilibrarea rețelei Republicii Moldova.

Atacurile din weekend au dus inclusiv la deconectarea unei centrale de producție din Republica Moldova, însă operatorul Moldelectrica a reușit să mențină echilibrul sistemului, solicitând energie de avarie României prin linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești.

România a exportat către Republica Moldova peste 1.300 MW, cantitate care a acoperit consumul intern și a permis continuarea exportului de aproximativ 1.000 MW către Ucraina.