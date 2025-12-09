Republica Moldova a apelat din nou la energie electrică de avarie din România din cauza dezechilibrelor din sistem

Republica Moldova a fost nevoită să solicite din nou, în după-amiaza și seara zilei de luni, 8 decembrie, energie electrică de avarie din România. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, intervenția a fost necesară din cauza dezechilibrului apărut în sistemul electroenergetic național, determinat atât de capacitatea redusă a interconexiunii cu România, cât și de abateri față de valorile prognozate ale consumului și producției de energie.

„Solicitarea ajutorului de avarie a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacității limitate pe interconexiunea cu România și abaterile de la valorile prognozate a consumului și generării pe piața energiei electrice. NTC pentru blocul de control Ucraina - Moldova este de 2150 MW pentru săptămâna curentă. De menționat că valoarea alocată este calculată săptămânal de către Centrele Regionale de Coordonare ale operatorilor sistemelor de transport”, a menționat Dorin Junghietu.

Ministrul a subliniat că energia electrică de avarie nu reprezintă energie comercială achiziționată de Energocom prin contracte bilaterale sau de pe bursele de energie. Aceasta este furnizată de România din sistemul său electroenergetic național exclusiv pentru stabilizarea și echilibrarea rețelei Republicii Moldova.

„Aceste livrări sunt separate de cele efectuate de către furnizorul central Energocom, pe bază de contracte comerciale sau la bursele de energie și este mult mai scumpă. Prețul final va fi cunoscut însă la începutul lunii viitoare, în cadrul proceselor de decontare”, a punctat ministrul.

Potrivit Ministerului Energiei, dezechilibrele apar atunci când există neconcordanțe între graficul planificat de generare și consumul real de energie electrică, inclusiv la nivel regional. Situația se poate agrava în perioadele în care consumul depășește volumul planificat pentru achiziție și transport prin sistemul electroenergetic național.

Totodată, pentru săptămâna curentă, capacitatea netă de transfer (NTC) pe direcția Ucraina – Republica Moldova este de 2.150 MW, valoare stabilită săptămânal de centrele regionale de coordonare ale operatorilor de transport energie.

În contextul situației din ultimele zile, ministrul Dorin Junghietu a lansat un apel către populație și consumatori mari de energie să utilizeze rațional energia electrică, pentru a preveni formarea dezechilibrelor și pentru a menține stabilitatea sistemului energetic național.

„Din acest motiv, fac încă o dată apel la un consum rațional de energie electrică, pentru a evita dezechilibrele și a menține stabilitatea în sistemul energetic național”, a transmis ministrul.

Atacurile din weekend au dus inclusiv la deconectarea unei centrale de producție din Republica Moldova, însă operatorul Moldelectrica a reușit să mențină echilibrul sistemului, solicitând energie de avarie României prin linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești.

România a exportat către Republica Moldova peste 1.300 MW, cantitate care a acoperit consumul intern și a permis continuarea exportului de aproximativ 1.000 MW către Ucraina.