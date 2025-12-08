Sistemul energetic din Republica Moldova funcționează normal, după atacurile asupra Ucrainei. România a oferit ajutor de avarie

Republica Moldova. Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri stabili, iar necesarul de energie al Republicii Moldova este acoperit integral. Anunțul a fost făcut de Moldelectrica, după ce în weekend operatorul a fost nevoit să solicite ajutor de avarie din România, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Atacurile masive lansate de Federația Rusă au afectat un grup energetic important din Ucraina, situat în proximitatea Moldovei. Acesta a fost deconectat, iar liniile de interconexiune au ajuns aproape de limita maximă de încărcare, situație care risca să provoace dezechilibre în SEN și eventuale deconectări.

Pentru a preveni suprasarcinile și eventualele întreruperi, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din partea României pentru câteva ore. Energia necesară a fost livrată prin linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești, în baza acordului existent dintre Transelectrica și Moldelectrica privind operarea interconectărilor.

Moldelectrica subliniază că alimentarea Republicii Moldova se face conform prognozelor furnizorilor și planificării operative. În ciuda presiunilor din weekend, volumul necesar consumului intern a fost acoperit integral, iar SEN funcționează stabil.

Operatorul îndeamnă consumatorii să utilizeze energia rațional, mai ales în orele de vârf, pentru a reduce presiunea asupra infrastructurii electroenergetice. Optimizarea consumului este esențială în perioadele în care sistemul lucrează la sarcină ridicată.

În noaptea de 5 spre 6 decembrie, Rusia a lansat noi atacuri asupra marilor orașe din Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a atenționat că infrastructura energetică rămâne principala țintă a Federației Ruse și a cerut intensificarea presiunii internaționale.

Republica Moldova nu este la primul impact indirect al acestor lovituri. În noiembrie 2022, sute de mii de consumatori, inclusiv din Chișinău, au rămas temporar fără curent din cauza atacurilor asupra infrastructurii ucrainene, rețeaua moldovenească fiind interconectată și dependentă în mare parte de cea ucraineană.

Din martie 2022, sistemele energetice ale Ucrainei și Republicii Moldova funcționează sincronizat cu cele din Europa de Vest, după ce invazia rusă a împiedicat reconectarea lor la rețeaua coordonată de Rusia și Belarus, moștenită din perioada sovietică. Această sincronizare permite acum Moldovei să fie susținută de România și de Uniunea Europeană în momente critice precum cel actual.