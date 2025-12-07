Atacurile asupra Ucrainei zguduie sistemul energetic al Republicii Moldova. România intervine cu export masiv de energie

Republica Moldova. România continuă și în această dimineață să furnizeze Republicii Moldova un volum ridicat de energie electrică, în condițiile în care sistemul energetic ucrainean a suferit avarii majore în urma atacurilor masive cu rachete și drone lansate de Rusia în nopțile de 5–6 decembrie. Datele arată că România rămâne principalul sprijin al Chișinăului în menținerea stabilității energetice din regiune.

La ora 8:30, România exporta peste 1.300 MW către Republica Moldova, cantitate direcționată preponderent prin linia de înaltă tensiune 400 kV Isaccea–Vulcănești, dar și prin liniile de 110 kV Huși–Cioara, Stânca–Costești și Țuțora–Ungheni, potrivit sistemului de monitorizare operat de Transelectrica.

Capacitatea ridicată de export a României este susținută de producția puternică din hidrocentrale și parcurile eoliene, care au ajuns să acopere împreună peste jumătate din producția națională de electricitate, cu aproximativ 3.900 MW generați în această dimineață. Condițiile meteorologice favorabile au făcut ca România să poată menține un flux stabil spre Moldova fără a-și pune în pericol propria securitate energetică.

În paralel, potrivit Moldelectrica, Republica Moldova exporta la aceeași oră aproximativ 998 MW către Ucraina. Aceeași structură a schimburilor transfrontaliere s-a menținut încă de ieri: Chișinăul primește energie din România și o transmite către Ucraina, pentru a acoperi o parte din deficitul provocat de atacurile rusești asupra infrastructurii critice.

Surse din sectorul energetic subliniază că energia livrată în regim de urgență nu este gratuită: aceasta este furnizată la prețuri superioare pieței spot, fiind un mecanism de intervenție rapidă în situații de risc major.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că echipele tehnice din Moldova sunt în continuare mobilizate pentru a menține funcționarea stabilă a sistemului electroenergetic într-un context complicat.

„Echipele tehnice monitorizează și întreprind toate măsurile necesare pentru a menține stabilitatea sistemului. Datoria fiecărui cetățean este să utilizeze energia rațional, mai ales în orele de vârf. Solidaritatea este esențială și vitală în momentele complicate”, a afirmat ministrul.

În noaptea de 5 spre 6 decembrie, Rusia a lansat noi atacuri asupra marilor orașe din Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a atenționat că infrastructura energetică rămâne principala țintă a Federației Ruse și a cerut intensificarea presiunii internaționale.

Republica Moldova nu este la primul impact indirect al acestor lovituri. În noiembrie 2022, sute de mii de consumatori, inclusiv din Chișinău, au rămas temporar fără curent din cauza atacurilor asupra infrastructurii ucrainene, rețeaua moldovenească fiind interconectată și dependentă în mare parte de cea ucraineană.

Din martie 2022, sistemele energetice ale Ucrainei și Republicii Moldova funcționează sincronizat cu cele din Europa de Vest, după ce invazia rusă a împiedicat reconectarea lor la rețeaua coordonată de Rusia și Belarus, moștenită din perioada sovietică. Această sincronizare permite acum Moldovei să fie susținută de România și de Uniunea Europeană în momente critice precum cel actual.