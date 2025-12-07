Ce nu poate accepta Zelenski în negocierile cu Putin. „Linia Roșie” în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Analiză

Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că problema teritorială rămâne „cea mai dificilă” în discuțiile pentru încheierea războiului. De cealaltă parte, Vladimir Putin insistă ca Ucraina să se retragă din regiunea Donbas, considerând controversatul plan de pace în 28 de puncte al administrației Trump drept o „bază pentru o reglementare finală”.

Analiza exclusiv Meduza, care folosește hărți și teoria militară, arată unde se situează fiecare tabără și ce ar fi necesar pentru a opri conflictul.

Cea mai recentă rundă de discuții a început pe 19 noiembrie, pe fondul scurgerii de informații despre un nou plan ruso-american.

Poziția Rusiei: Putin insistă public pe retragerea trupelor ucrainene din Donbasul neocupat încă. Trimisul Kremlinului, Iuri Ușakov, a subliniat că teritoriul este „principala problemă”.

Poziția Ucrainei: Kievul refuză să cedeze teritorii și respinge ultimatumurile de retragere, deși se află sub presiunea Washingtonului.

Rolul SUA: Trimisii lui Donald Trump (Steve Witkoff și Jared Kushner) au avut o întâlnire de 5 ore la Kremlin pe 2 decembrie, dar nu au reușit să obțină compromisuri majore de la Putin.

Conform documentului scurs în presă, punctul 21 referitor la teritorii propune următoarele:

Recunoașterea anexării: Crimeea, Lugansk și Donețk ar fi recunoscute de facto ca rusești (inclusiv de către SUA).

Înghețarea frontului: Regiunile Herson și Zaporojie ar rămâne împărțite de actuala linie a frontului (nu cedate total Rusiei).

Restituiri: Rusia ar returna alte teritorii ocupate în afara acestor cinci regiuni.

Zona Tampon: Trupele ucrainene ar trebui să se retragă din partea controlată a regiunii Donețk. Această zonă ar deveni o „zonă tampon demilitarizată”, recunoscută internațional ca aparținând Rusiei, dar în care forțele ruse nu ar intra.

Deși Putin a anexat formal patru regiuni în 2022, el pare dispus la un compromis în privința Hersonului și Zaporojiei (înghețarea conflictului pe linia actuală), dar nu și în privința Donbasului (Donețk și Lugansk).

Paradoxul strategic: analiza militară arată că partea din Donbas controlată încă de Ucraina - aglomerarea Kramatorsk-Sloviansk - are o valoare strategică și economică limitată pentru Rusia, întrucât industria a fost distrusă, iar populația a scăzut dramatic (de la 700.000 înainte de război).

Cucerirea canalului de apă Severskiy Donețk nu ar rezolva criza apei din Donețk, deoarece rezervoarele sunt în regiunea Harkov, controlată de Ucraina.

Cu toate acestea, Donbasul a devenit un „bun indivizibil” simbolic. Putin nu poate declara victoria fără el, iar Zelenski nu îl poate ceda fără luptă.

Meduza a folosit modelul teoretic al lui Dan Reiter („How Wars End”) pentru a explica situația actuală.

Războiul ca proces de informare. Conflictele izbucnesc când părțile au informații incomplete despre puterea inamicului. Războiul continuă până când ambele părți își înțeleg limitele reale.

Evoluția așteptărilor

2022: Rusia credea într-o victorie totală rapidă (a greșit).

2023: Ucraina și Vestul credeau că pot elibera tot teritoriul (așteptări nerealiste).

Prezent: Rusia a realizat că avansează foarte lent (i-ar lua un an să ocupe restul Donețkului), iar Ucraina știe că nu poate fi învinsă total datorită „revoluției dronelor” care împiedică marile ofensive inamice.

Faptul că ambele tabere au acum o imagine mai clară (și mai pesimistă) asupra capacității lor de a obține o victorie totală sugerează că pacea – sau un armistițiu – este posibilă. Termenii par să se apropie, dar retorica politică și teama de a părea mai slab decât adversarul întârzie procesul.

Riscul major este ănsă în altă parte, concluzionează analiza Meduza. Chiar dacă se ajunge la un acord, dacă acesta se bazează doar pe cedări teritoriale și garanții de securitate slabe, există riscul ca războiul să devină ciclic, reizbucnind după ce părțile se reînarmează.