Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!

Războiul din Ucraina a intrat într-o fază evidentă de uzură, în care Rusia mizează pe timp, mobilizare extinsă și erodarea sprijinului politic occidental.

Ucraina continuă să reziste, însă dependența sa de ajutorul militar constant rămâne critică atât pentru a împiedica noi avansuri rusești, cât și pentru a-și recăpăta inițiativa strategică.

Pe plan diplomatic, discuțiile dintre Statele Unite și Ucraina au continuat la începutul lunii decembrie, în contextul în care Washingtonul încearcă să contureze o perspectivă de pace sustenabilă.

Oficialii americani și ucraineni au avut mai multe runde de consultări, iar administrația americană a subliniat că obiectivul său este o pace durabilă, care să garanteze securitatea Ucrainei, nu impunerea unui termen artificial pentru încheierea conflictului.

Moscova insistă că negocierile „reale” privind arhitectura de securitate europeană se poartă cu Washingtonul, nu cu Kievul sau capitalele europene, și a cerut reafirmarea pozițiilor discutate anterior la întâlnirile bilaterale SUA–Rusia. În acest context, a circulat intens un așa-numit „plan american” în 28 de puncte, despre care s-a spus că ar deriva dintr-un non-paper inițial transmis de partea rusă.

Planul a fost însă respins în mod constant de cercurile politice și militare de la Moscova, întrucât nu satisface cererile maximaliste ale Kremlinului. Chiar și așa, oficiali apropiați lui Vladimir Putin au sugerat că liderul rus ar fi acceptat „unele elemente” din propunere, fără a preciza care. Nu este clar dacă este vorba despre chestiuni privind granițele, retragerile, recunoașterea teritoriilor ocupate, garanțiile de securitate sau statutul regiunilor controlate de Rusia.

Kremlinul nu a prezentat niciun text oficial și nu a oferit detalii, menținând ambiguitatea. Ambiguitatea reflectă și natura sensibilă a planului: acesta ar include puncte precum renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO, recunoașterea anumitor teritorii ocupate, retrageri selective sau garanții de securitate mutuale.

Din perspectiva Statelor Unite, a Europei și mai ales a Ucrainei, lipsa clarității în privința poziției Moscovei generează incertitudine și lipsă de încredere. Este puțin probabil ca situația actuală să reprezinte baza unui acord autentic. Mai degrabă, ea constituie o deschidere preliminară către dialog — nu o formulă finală de pace.

Acceptarea parțială a unor elemente poate fi și o tactică diplomatică a Kremlinului: câștig de timp, presiune politică și păstrarea flexibilității la negocieri. Însă fără concesii concrete pe subiectele centrale — teritorii, retrageri, statutul regiunilor ocupate — planul rămâne teoretic și fragil.

În concluzie: există indicii că Rusia ar fi acceptat „unele propuneri” americane, dar în absența unui text clar și a precizării punctelor sensibile nu se poate vorbi despre un acord de pace real. Pentru moment, avem doar începutul unei conversații, nu fundamentul unui compromis solid.

Negocierile intense pentru un posibil armistițiu în războiul de 45 de luni al Rusiei împotriva Ucrainei vor continua probabil și în decembrie, după ce discuțiile din a doua jumătate a lunii noiembrie au fost zguduite de controverse. Proiectul de propunere de pace americano-rusă scurs în media pe 19 noiembrie — perceput ca favorabil Moscovei — a generat reacții dure din partea liderilor occidentali.

Scandalul a fost amplificat de apelurile telefonice scurse în presă între consilierii Kremlinului, Iuri Ușakov și Kirill Dmitriev, și trimisul american Steve Witkoff, care părea dispus să includă multe dintre cererile rusești în documentul de 28 de puncte. Transcrierile (sau presupusele înregistrări) au fost făcute publice de Bloomberg News într-un articolul unde Bloomberg nu a indicat sursa — nu au dat nume, nu au explicat cum au obţinut materialul.

Există mai multe teorii — conform unor rapoarte, scurgerea ar putea proveni din surse din interiorul administraţiei americane, din servicii de informaţii — americane sau europene — sau chiar din conflicte interne ruse, dar nimic nu e confirmat.

Propunerea ar fi fost redactată parțial în urma unei întâlniri între Jared Kushner, Witkoff și Dmitriev. Europenii, excluși din procesul de elaborare, s-au arătat revoltați, în special din cauza ideii de a folosi activele rusești înghețate — majoritatea aflate în bănci europene — un subiect care rămâne extrem de controversat în interiorul UE.

Aliații europeni ai Kievului au organizat o serie de consultări în această săptămână cu privire la propunerile de pace și sprijinul lor continuu pentru Ucraina. Aceasta include o întâlnire pe 1 decembrie la Bruxelles a miniștrilor apărării din Uniunea Europeană (UE). Șefa politicii externe a Uniunii, Kaja Kallas, a declarat înainte de întâlnire că „este clar că Rusia nu dorește pace și, prin urmare, trebuie să facem Ucraina cât mai puternică posibil”.

Emisarul american Steve Witkoff s-a întâlnit pe 30 noiembrie cu oficiali ucraineni la Hallandale Beach, Florida, înaintea întrevederii programate pentru 2 decembrie cu președintele rus Vladimir Putin, la Moscova. În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski caută sprijin european, în condițiile în care multe capitale occidentale suspectează că planul american — elaborat fără participarea Kievului sau a UE — riscă să reflecte pozițiile Moscovei.

Negociatorul ucrainean Rustem Umerov a afirmat totuși că discuțiile din Florida au produs „progrese semnificative”, deși persistă chestiuni „extrem de dificile”. Zelenski a sosit luni 1 decembrie în Irlanda pentru a se întâlni cu Umerov, după o vizită la Paris și consultări cu președintele Emmanuel Macron.

Premierul irlandez Michael Martin l-a întâmpinat afirmând că sprijinul Irlandei pentru Ucraina „rămâne neclintit”. Analize recente ale Institutului pentru Studiul Războiului arată că Rusia a obținut în luna precedentă cel mai mare avans în Ucraina din noiembrie 2024. Atmosfera politică de la Kiev este tensionată de scandalul de corupție care l-a forțat pe Zelenski să-și demită șeful de cabinet și negociatorul principal, Andri Yermak.

El a acuzat Rusia că intensifică atacurile cu rachete și drone pentru a „zdrobi” rezistența populației. Macron a descris momentul actual drept „potențial decisiv” pentru pacea în Ucraina și securitatea Europei, subliniind că nicio concesie teritorială nu poate fi impusă Kievului. El a salutat noile sancțiuni americane asupra sectorului energetic rus, considerându-le „un factor schimbător de joc”.

Planul inițial în 28 de puncte prezentat de SUA ar fi implicat retrageri ucrainene suplimentare din est și o recunoaștere de facto a controlului rusesc asupra Donețului, Luganskului și Crimeei — prevederi respinse de Kiev și criticate de UE. Conținutul versiunii revizuite rămâne însă neclar.

Pe teren, războiul continuă să se intensifice: Rusia a anunțat capturarea orașului Pokrovsk, iar un atac cu rachete asupra Dnipro a ucis patru civili și a rănit aproape douăzeci. Până la sfârșitul lunii noiembrie, forțele ruse controlau integral sau parțial aproximativ 19,3% din teritoriul Ucrainei, potrivit datelor Institutului de Studii al Războiului de la Washington (ISW).

În Europa cresc îndoielile privind angajamentul Washingtonului, pe măsură ce emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, merge pentru a șasea oară în acest an la Moscova, fără să fi vizitat vreodată Ucraina, pentru noi discuții de pace cu Kremlinul. Totodată, secretarul de stat Marco Rubio va lipsi de la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO – o absență nemaiîntâlnită din 1999 – amplificând neliniștea aliaților.

Un plan de pace american în 28 de puncte, recent dezvăluit, a șocat capitalele europene, deoarece tratează Rusia ca pe un „câștigător”, obligând Ucraina să cedeze teritorii strategice și prezentând SUA ca mediator între Rusia și NATO, nu ca membru al alianței. O convorbire interceptată între Witkoff și consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a alimentat și mai mult suspiciunile privind orientarea Administrației Trump.

Experți europeni avertizează că o asemenea abordare slăbește NATO exact în momentul în care Putin încearcă să submineze coeziunea transatlantică pe cale politică, nu militară. În lipsa sprijinului ferm al SUA, liderii europeni se tem că vor fi nevoiți să se bazeze tot mai mult pe propriile resurse pentru securitatea continentului.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a admis că teoria victoriei și strategia de negociere ale președintelui rus Vladimir Putin se bazează pe ideea că Rusia poate rezista mai mult decât Occidentul și Ucraina într-un război de uzură. Într-un interviu acordat Fox News pe 2 decembrie, Rubio a afirmat că Putin pare a fi „cea mai dificilă parte” în actualele discuții de pace.

El a comentat și asupra recentei declarații a lui Putin, potrivit căreia Rusia își va „atinge obiectivele” indiferent de costuri sau de durata conflictului, subliniind că această atitudine reflectă „mentalitatea reală” a Kremlinului față de războiul din Ucraina. Strategia de lungă durată a lui Putin se bazează pe presupunerea că armata și economia Rusiei vor rezista mai bine decât sprijinul occidental pentru Kiev și decât capacitatea Ucrainei de a continua apărarea în fața agresiunii ruse.

Rubio a respins însă ideea că Rusia ar putea prelungi conflictul încă „patru sau cinci ani”, amintind că Moscova controlează astăzi mai puțin teritoriu ucrainean decât în primele luni ale invaziei din 2022.

Negocierile de la Moscova dintre SUA și Rusia pentru finalizarea războiului din Ucraina s-au încheiat marți fără niciun progres concret, după o întâlnire de aproape cinci ore între emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și președintele Vladimir Putin.

Kremlinul a anunțat că nu s-a ajuns la „niciun compromis” privind chestiunea teritorială, în pofida prezentării unei versiuni revizuite a planului american de pace, adaptat sub presiunea Kievului și a aliaților europeni.

Consilierul rus Iuri Ușakov a admis că unele puncte au fost agreate, dar a subliniat „poziția critică, chiar negativă” a Moscovei față de propunerile SUA – în special cele care nu recunosc pretențiile teritoriale ale Rusiei sau implicarea unor forțe europene în monitorizarea unui eventual armistițiu.

Kievul insistă ca nicio decizie să nu fie luată fără Ucraina, iar Zelenski avertizează că problemele majore – teritoriile ocupate, activele rusești înghețate și garanțiile de securitate – rămân nerezolvate.

Înaintea negocierilor, Putin a acuzat Europa că sabotează eforturile de pace și a declarat că Rusia este „pregătită” de un conflict dacă „Europa îl dorește”, intensificând temerile privind ambițiile sale regionale. În timp ce Moscova respinge planul modificat, emisarii americani încearcă să ajungă la o formulă acceptabilă atât pentru Kremlin, cât și pentru Kiev – o misiune care devine tot mai complicată pe măsură ce războiul intră în al patrulea an.

Discuțiile de pace pentru Ucraina s-au încheiat fără progres, iar refuzul lui Vladimir Putin are două explicații majore. Delegația trimisă de Donald Trump a fost primită cu un tratament VIP – escortă de la aeroport, prânz la un restaurant cu stele Michelin și chiar o plimbare prin Piața Roșie – o ospitalitate menită să contrasteze cu ostilitatea afișată față de Europa și să sugereze că SUA sunt un partener preferat pentru negocieri.

Totuși, odată ajunși la Kremlin, emisarii americani au descoperit că planul lor revizuit nu este acceptabil pentru Rusia. Putin insistă să revină la versiunea inițială, în 28 de puncte, mult mai favorabilă Moscovei, întărindu-și poziția și anunțând înainte de întâlnire aparenta capturare a orașului Pokrovsk.

Al doilea motiv al intransigenței sale este convingerea că Washingtonul caută o apropiere de Moscova, percepție alimentată de atitudinea conciliantă a delegației americane. În timp ce Kremlinul și SUA păstrează discreția asupra discuțiilor, la Kiev domnește scepticismul – Zelenski are puține motive de optimism.

Discuțiile dintre SUA și Rusia reaprind scepticismul în Europa și Ucraina, în timp ce Emmanuel Macron avertizează că „nu există în acest moment niciun plan de pace” viabil. Găzduindu-l pe Zelenski la Paris înaintea întâlnirii de la Moscova dintre Steve Witkoff și Vladimir Putin, președintele francez a reamintit că toate tentativele americane de mediere din ultimul an au eșuat din cauza refuzului Rusiei.

Deși Casa Albă se arată „optimistă”, liderii europeni se tem de repetarea scenariului din vară, când planul inițial prezentat de Witkoff — apropiat al lui Trump — presupunea concesii teritoriale semnificative din partea Ucrainei și o logică favorabilă Moscovei. Vizita sa actuală la Kremlin ridică întrebări cruciale: va prezenta versiunea revizuită de europeni și Kiev sau o propunere care încă reflectă cerințele Rusiei?

În absența unui document final, Macron și alți lideri europeni insistă că Ucraina nu trebuie împinsă spre o „pace dictată”, iar Zelenski subliniază că nu vor exista „soluții simple”: orice acord trebuie să fie corect, transparent și decis împreună cu Kievul.

NATO a reacționat ferm la noile amenințări ale lui Vladimir Putin privind disponibilitatea Rusiei de a lupta împotriva Europei. Un diplomat de rang înalt al alianței, citat de BBC, a calificat declarațiile Kremlinului drept „nerealiste”, subliniind că armata rusă nu are în prezent capacitatea de a ataca statele membre ale UE.

Comentariul vine după ce Putin a afirmat că Rusia este pregătită pentru un conflict cu Europa și a avertizat că, în cazul izbucnirii unui război, „nu va mai exista cu cine negocia”. În paralel, liderul rus a respins din nou propunerile europene de pace, catalogându-le drept inacceptabile, și a acuzat Occidentul că sabotează eforturile „pașnice” discutate cu Donald Trump.

Secretarul general al Alianței avertizează că Moscova exploatează tacticile „sub pragul războiului” pentru a destabiliza Occidentul, iar aceste acțiuni pot afecta securitatea colectivă la fel de grav ca un atac convențional.

Printre opțiunile de răspuns discutate se numără introducerea unor proceduri accelerate de atribuire a atacurilor, consolidarea protecției infrastructurilor critice și chiar extinderea circumstanțelor în care Articolul 5 ar putea fi invocat în cazul unor operațiuni hibride de amploare.

Statele membre cer o poziție unitară și clară, considerând că ambiguitatea actuală încurajează Kremlinul să continue operațiuni agresive fără consecințe. Obiectivul NATO este de a transmite Rusiei că frontul hibrid nu mai este o „zonă gri”, ci un spațiu în care Alianța este pregătită să răspundă coordonat și decisiv.

Interviul acordat de generalul american în retragere Ben Hodges postului Euronews pe 26 noiembrie oferă o analiză lucidă a unei realități pe care mulți lideri occidentali evită să o recunoască: nu Europa depinde de Statele Unite, ci stabilitatea Washingtonului depinde în mod structural de stabilitatea Europei. Iar această stabilitate se decide astăzi, în mod direct, pe frontul din Ucraina.

În timp ce administrația Trump își reordonează prioritățile — cu accent pe America de Nord, apoi Indo-Pacificul, Orientul Mijlociu și abia în final Europa — Hodges avertizează că plasarea Europei pe ultimul loc în agenda strategică americană nu este o simplă percepție, ci un risc major de securitate.

Hodges spune explicit ceea ce mulți oficiali europeni refuză să formuleze public: o înfrângere a Ucrainei deschide calea unui conflict direct între Rusia și NATO, situație care ar obliga Statele Unite să intervină militar — exact scenariul pe care administrația Trump vrea să-l evite.

În logica generalului, sprijinul pentru Kiev nu este o dovadă de altruism, ci o investiție în securitatea națională americană. Schimbarea de ton la Washington — reducerea trupelor americane din Europa, inclusiv din România, și eventualele diminuări ale prezenței militare din Germania — riscă să remodeleze întreaga arhitectură de apărare europeană.

Dacă „umbrela” americană se retrage, Europa nu are încă o alternativă viabilă. Acest vid strategic îi oferă Moscovei un spațiu suplimentar de manevră, iar Kremlinul a demonstrat în repetate rânduri că exploatează fără ezitare orice fisură din unitatea occidentală. În acest cadru, dezbaterile despre „kill switch-ul” F-35 sau dependența UE de tehnologia militară americană devin detalii secundare.

Dacă Europa nu mai poate conta pe constanța decizională a Washingtonului, întregul sistem de securitate post-1945 trebuie regândit. Cel mai dur avertisment al lui Hodges vizează însă situația internă din Pentagon. Demiterile arbitrare ale unor generali, retorica anti-diversitate și presiunile politice exercitate asupra armatei dezvăluie simptomele unei politizări a instituției militare, o evoluție periculoasă într-o democrație unde armata jură loialitate Constituției, nu președintelui.

O astfel de instabilitate la Washington nu face decât să-l încurajeze pe Putin. În esență, mesajul lui Hodges este un apel la luciditate: Europa trebuie să devină pilonul propriei sale securități, pentru că epoca dependenței unilaterale de SUA se apropie de final. Pentru Washington, o Ucraină care rezistă nu este un favor acordat Europei, ci o condiție necesară menținerii ordinii globale din care își extrage puterea însăși America.

Andri Yermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski și principalul negociator al Ucrainei în discuțiile de pace cu administrația Trump, a demisionat în urma unui scandal major de corupție. Ancheta, numită „Operațiunea Midas”, investighează o schemă de delapidare de 100 de milioane de dolari din companii de stat, cu peste 1.000 de ore de interceptări.

Deși Yermak nu a fost numit oficial ca suspect, casa sa a fost percheziționată, iar presiunea publică și politică a devenit insuportabilă. Demisia lui Yermak lovește puternic administrația Zelenski, deoarece acesta era considerat cel mai influent om după președinte — un negociator cheie, un strateg de culise și un „paratrăsnet” pentru criticile interne.

Plecarea sa ridică unele semne de întrebare asupra continuității negocierilor de pace dintre SUA, Ucraina și Rusia, negocieri deja tensionate de un plan american perceput ca favorabil Moscovei.

Criticii au acuzat că Yermak ar fi putut influența negocierile pentru a-și proteja propriile interese. Situația se complică și mai mult pe fondul cererilor Rusiei ca Ucraina să cedeze teritoriu în schimbul păcii — cerere pe care Yermak a respins-o categoric înainte de plecare.

În același timp, un alt negociator, Rustem Umerov, este și el menționat în investigație, deși neinculpat. Demisia lui Yermak marchează cea mai acută criză politică a lui Zelenski de la începutul războiului: o combinație toxică de scandal intern, presiuni internaționale, pierdere de încredere publică și negocieri fragile cu Rusia și SUA.

Planul Uniunii Europene de a folosi veniturile generate de activele rusești înghețate pentru a finanța Ucraina provoacă tensiuni tot mai mari între statele membre, pe fondul insistențelor Belgiei pentru obținerea unor „garanții generale”.

Belgia, care prin Euroclear administrează cea mai mare parte din cele aproximativ 170 de miliarde de euro în active rusești blocate, solicită protecție financiară în eventualitatea unor litigii viitoare. Însă mai multe capitale europene resping ideea unui angajament nelimitat.

Diplomați europeni susțin că ar putea accepta o sumă fixă pentru acoperirea riscurilor, dar nu un mecanism deschis care ar expune statele membre la plăți timp de ani întregi, posibil chiar și după încheierea războiului. „Dacă garanțiile sunt infinite și fără limite, atunci în ce ne băgăm?”, a avertizat unul dintre ei.

Dimpotrivă, susține ea, presiunea financiară asupra Moscovei ar întări poziția Europei în eventuale negocieri. Kallas avertizează că Rusia încearcă să exploateze reticențele europene și să submineze consensul privind sprijinul financiar pentru Kiev.

Poziția administrației Trump în privința activelor rusești se aliniază surprinzător intereselor Belgiei: potrivit unor diplomați europeni, oficiali americani au transmis emisarului UE pentru sancțiuni că Washingtonul intenționează să returneze activele Rusiei după semnarea unui eventual acord de pace.

Această abordare intră în contradicție directă cu planul anunțat de Ursula von der Leyen, care prevede folosirea veniturilor generate de activele înghețate pentru finanțarea unui împrumut destinat reconstrucției Ucrainei.

Planul european a primit o nouă lovitură după ce Banca Centrală Europeană a anunțat că nu poate susține schema Comisiei, argumentând că ar depăși mandatul instituției. În paralel, UE încearcă să progreseze și pe frontul energetic. Oficialii europeni negociază ultimele detalii ale planului RePOWEREU, menit să elimine treptat importurile de energie din Rusia.

Comisarul pentru energie, Dan Jorgensen, susține că Europa are ocazia de a „alege independența în locul șantajului”, îndemnând statele membre să depășească blocajele interne. Mesajul său răspunde criticilor potrivit cărora blocul comunitar a cheltuit mai mult pentru combustibilii rusești decât pentru sprijinirea Ucrainei de la începutul invaziei.

Jorgensen a prezentat trecerea la independența energetică drept „o șansă de a arăta sprijinul nostru neclintit față de Ucraina”, subliniind că „Europa nu trebuie să ezite. Hai să facem să se întâmple, împreună.” Negocierile privind ultimele puncte de blocaj ale planului RePOWEREU continuă, iar implementarea este programată pentru începutul anului viitor.

Principalul blocaj în negocierile de pace îl reprezintă cererile Kremlinului: mai multe câștiguri teritoriale și recunoașterea internațională a teritoriilor ucrainene ocupate ca fiind „rusești” – două dintre obiectivele maximaliste ale Moscovei. Ce ne spun toate acestea despre Vladimir Putin? Cred că aceasta este întrebarea-cheie. Dacă evoc avertismentele recente ale liderului rus la adresa Europei, aparițiile sale în uniformă militară și presiunea pusă pe comandanți pentru pregătirea operațiunilor de iarnă am o altă vedere asupra peisajului geopolitic.

Toate acestea, indică faptul că, în pofida celor patru ani de război, a pierderilor uriașe umane și a costurilor economice, Putin este convins că Rusia se află pe drumul victoriei.

„Acum nu este momentul să ne oprim”, pare să fie mesajul Kremlinului. Putin pare o mașină fără frâne, fără volan și fără marșarier, care gonește cu viteză maximă pe autostradă. Nu există semne, că liderul rus intenționează să încetinească, să schimbe direcția sau că se teme de reacția Europei ori a Statelor Unite.

A fost remarcată și insistența Kremlinului că Putin ar fi transmis „semnale politice importante” delegației lui Trump în timpul întâlnirii de la Moscova — semnale pe care emisarul american Steve Witkoff și echipa sa „le-au notat”. Semnificația lor rămâne neclară, însă există indicii că acestea ar putea viza aspecte economice.

Consilierul prezidențial Iuri Ușakov a menționat „perspective uriașe de cooperare economică” între Rusia și SUA, subliniind că acestea necesită „o dorință reală” de colaborare din partea ambelor părți. Eșecul discuțiilor de la Moscova lasă conflictul într-un impas periculos, în care niciuna dintre părți nu pare dispusă să cedeze.

În timp ce Kremlinul își menține cererile maximaliste, iar Washingtonul încearcă să navigheze între presiunea europeană și propriile calcule strategice, Ucraina rămâne prinsă în mijlocul unui joc geopolitic imprevizibil. Absența oricărui progres real nu face decât să prelungească un război de uzură, să adâncească diviziunile transatlantice și să amplifice riscul unei escaladări regionale. Pentru moment, „planul de pace” rămâne doar o formulare abstractă, iar drumul către un acord pare mai îngust ca oricând.