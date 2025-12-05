Putin amenință că va cuceri Donbas dacă ucrainenii nu se retrag

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a amenințat din nou că Rusia va ocupa prin forță Donbas, dacă trupele ucrainene nu se retrag din regiunea din estul Ucrainei, potrivit India Today. Putin a respins astfel orice compromis cu privire la modul de încheiere a războiului din Ucraina.

„Fie eliberăm aceste teritorii prin forță, fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii”, a declarat Vladimir Putin pentru India Today.

Comentariile lui Putin vin după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negociatorii săi care discută un plan de pace al SUA credeau că liderul Rusiei „ar dori să pună capăt războiului” după discuțiile de marți de la Moscova.

Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, care se afla la Moscova, urmează să se întâlnească cu echipa Ucrainei în Florida.

Trump a declarat că discuțiile de marți de la Kremlin au fost „destul de bune”, adăugând că este prea devreme pentru a spune ce se va întâmpla, deoarece „e nevoie de doi pentru a dansa tango”.

În interviul său acordat publicației India Today, înainte de o vizită de stat la Delhi, Putin a declarat că nu a văzut noua versiune înainte de discuțiile sale cu Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump. „De aceea a trebuit să trecem în revistă fiecare punct, de aceea a durat atât de mult”, a spus liderul Kremlinului.

De asemenea, el a spus că Moscova nu este de acord cu anumite părți ale planului SUA. „Uneori am spus că da, putem discuta despre asta, dar nu putem fi de acord cu asta”, a spus Putin.

El nu a numit punctele de conflict. Cel puțin două puncte semnificative de dispută rămân - soarta teritoriului ucrainean confiscat de forțele ruse și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Consilierul principal al lui Vladimir Putin pentru politică externă și negociatorul cheie, Iuri Ușakov, a declarat anterior, imediat după discuții, că nu s-a ajuns la „niciun compromis” privind încheierea războiului.

Ușakov a sugerat, de asemenea, că poziția de negociere a Rusiei a fost consolidată datorită a ceea ce Moscova a numit a fi „succesele” sale recente pe câmpul de luptă.

Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia că a întârziat orice acorduri de încetare a focului, spunând că Moscova încearcă să acapareze mai mult teritoriu ucrainean. Comentând discuțiile de la Kremlin, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibhia, a declarat că Putin „pierde timpul lumii”.

Ucraina a insistat de mult timp asupra unor garanții ferme de securitate pentru Ucraina în orice acord.

Miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „lumea simte în mod clar că există o oportunitate reală de a pune capăt războiului” - dar negocierile trebuie să fie „susținute de presiune asupra Rusiei”, pe care Kievul și aliații săi europeni o acuză că amână în mod deliberat orice acorduri de încetare a focului.

Președintele ucrainean a declarat săptămâna trecută că principalii săi negociatori au reușit să facă unele modificări cheie în planul de pace inițial al SUA - considerat ca favorizând puternic Moscova - în timpul discuțiilor cu o delegație americană la Geneva, pe 23 noiembrie.

Într-o declarație comună, negociatorii americani și ucraineni au declarat la acea vreme că au elaborat un „cadru de pace actualizat și rafinat” - dar nu au oferit alte detalii.