Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum

Marți, 2 decembrie 2025, la finalul unui forum economic organizat la Moscova, Vladimir Putin a declarat că, deși „nu intenționează să intre în război” cu țările europene, Rusia este „pregătită chiar acum” în cazul în care Europa ar decide să declanșeze un conflict armat, potrivit Novaya Gazeta.

„Nu avem intenţia de a intra în război cu Europa, dar dacă Europa îl vrea şi îl începe, suntem pregătiţi încă de pe acum.”

Totodată, Putin a acuzat guvernele europene că, prin condițiile pe care le pun în planurile de pace pentru conflictul din Ucraina, blochează orice posibilă negociere: „cerințe pe care Rusia nu le poate accepta” — ceea ce, în opinia sa, ar echivala cu sabotarea procesului de pace.

De asemenea, președintele rus a afirmat că Europa ar fi „de partea războiului”, nu a negocierii — concluzie la care a ajuns după ce liderii europeni ar fi refuzat actualul plan de pace propus de SUA.

Declarațiile sale vin cu puțin timp înainte de o întâlnire programată la Kremlin între Putin și delegația americană — condusă de reprezentantul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și consilierul politic Jared Kushner — pentru a discuta planul american de încetare a războiului din Ucraina.

Washingtonul a prezentat un proiect de pace cu 28 de puncte, revizuit ulterior — ceea ce a generat criticile țărilor europene pentru că ar favoriza cererile Moscovei, inclusiv cedarea de teritorii și limitarea viitoarelor opțiuni de securitate pentru Kiev.

În replică, Rusia susține că solicitările europene sunt „complet inacceptabile” și că, prin ele, Europa a ales să submineze șansele reale de negociere.

Prin avertismentul său, Putin reintroduce amenințarea unui conflict extins — nu doar limitat la Ucraina — între Rusia și statele europene. Această poziționare a Moscovei survine pe fondul tensiunilor continue generate de sprijinul occidental acordat Ucrainei și de disputa privind viitorul teritorial al regiunilor ocupate.

Declarația rusă transmite că, în opinia Kremlinului, Europa nu are o soluție de pace credibilă și că demersurile diplomatice sunt subminate intenționat.

Mai mult, Putin a avertizat că, dacă Europa ar forța un conflict, ar putea urma consecințe grave — inclusiv posibilitatea ca Moscova să declare că “nu va mai avea cu cine să negocieze”.

Această retorică belicoasă riscă să intensifice neîncrederea dintre Rusia și țările europene, complicând orice demers diplomatic.

Sprijinul militar și politic continuu al țărilor europene pentru Ucraina ar putea fi văzut de Moscova drept o provocare directă — ceea ce, conform lui Putin, ar justifica reacții dure.

Planurile de pace propuse de SUA, deja controversate, riscă să fie respinse de partea ucraineană și de aliații europeni, care consideră că aceste planuri favorizează Rusia și ar putea legitima pierderea de teritoriu. În acest context, afirmațiile lui Putin privind disponibilitatea de a purta un conflict cu Europa ar putea avea rol de presiune diplomatică.

Riscul escaladării militare afectează nu doar Ucraina, ci și securitatea colectivă europeană, în condițiile în care ar putea fi reluate scenarii de „război extins”.

Potrivit analiștilor citați de media internațională, declarațiile lui Putin sunt interpretate ca o încercare de a influența negocierile aflate în deschidere la Moscova și de a modula percepția occidentală asupra raportului de forțe.

Totodată, unii oficiali europeni și de securitate avertizează că astfel de amenințări pot duce la reînnoirea planurilor de apărare, consolidare a capacităților NATO și revizuirea strategiilor de descurajare împotriva posibilelor acțiuni ruse.

Deși delegația americană s-a aflat la Moscova pentru discuții, reprezentanții ruși — inclusiv prin vocea lui Putin — au atras atenția că variantele europene sunt inacceptabile, complicând semnificativ obținerea unui acord.

Rusia pare deocamdată dispusă să negocieze doar cu partea americană, considerând implicarea directă a țărilor europene ca un obstacol pentru pace. Novaya Gazeta Europe+1

În acest context, un acord de pace rapid, acceptabil pentru toate părțile, pare tot mai greu de realizat — iar avertismentele de la Kremlin sporesc riscurile unei recalibrări a securității europene.