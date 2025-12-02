Rusia spune că a cucerit două orașe strategice din Ucraina. Kievul neagă informația

Forțele militare ale Federației Ruse au anunțat luni că au preluat controlul asupra orașului ucrainean Pokrovsk (cunoscut în rusă ca Krasnoarmeisk) și asupra orașului Vovchansk, situat în nord-estul Ucrainei.

Informația a fost prezentată președintelui rus Vladimir Putin de comandanții militari ruși, în cadrul unei vizite la un post de comandă militar.

Potrivit Kremlinului, captura celor două orașe reprezintă un succes semnificativ în cadrul operațiunilor militare rusești.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că generalul Valeri Gerasimov, șeful Statului Major al armatei ruse, i-a raportat președintelui că „liberarea” celor două orașe a fost realizată.

Într-o declarație transmisă de agențiile ruse, Putin a salutat aceste presupuse cuceriri drept „succese” și a afirmat că forțele ruse „țin inițiativa” și continuă ofensiva în multiple direcții

Autoritățile de la Kiev nu au confirmat până în prezent informațiile privind căderea Pokrovsk și Vovchansk. În schimb, armata ucraineană a raportat circa 43 de atacuri rusești în sectorul din jurul Pokrovsk, iar unele sectoare ale orașului rămân contestate.

Potrivit proiectului DeepState, trupele ruse au desfășurat aproximativ 5.990 de operațiuni de asalt în noiembrie, cifra lunară cea mai mare din acest an și a doua ca amploare după decembrie 2024.

În zona Pokrovsk–Myrnohrad, trupele ruse ar fi câștigat aproximativ 56,5 km² de teren, ceea ce reprezintă circa 11% din suprafața totală ocupată în luna noiembrie.

Această intensificare a inclus atacuri aeriene, bombardamente cu artilerie, lovituri cu drone și operațiuni terestre.

Zona Pokrovsk a concentrat peste 32% din totalul asalturilor, ceea ce indică importanța strategică a orașului pentru forțele ruse.

Ucraina nu a confirmat controlul rusesc asupra Pokrovsk sau Vovchansk. Armata ucraineană a precizat că „ține în continuare pozițiile” în Pokrovsk și desfășoară operațiuni defensive și de contracarare împotriva trupelor ruse.

Experții militari notează că anumite sectoare din oraș rămân contestate, iar logistica și aprovizionarea sunt esențiale pentru menținerea pozițiilor defensive.

Recent, Ucraina a raportat atacuri rusești cu drone, artilerie și rachete în mai multe regiuni, inclusiv în Zaporizhzhia, Sumy, Cernihiv, Harkov, Herson și Dnipropetrovsk.

În perioada 30 noiembrie – 1 decembrie, cel puțin șase persoane au fost ucise și 24 rănite în aceste atacuri.

O rachetă balistică rusească a lovit zona industrială Dnipro pe 1 decembrie, ucigând patru persoane și rănind 40. Autoritățile locale au precizat că majoritatea răniților au fost internați, iar 11 se află în stare gravă.

Pokrovsk este considerat un nod logistic esențial în estul Ucrainei, reprezentând o „poartă” către regiunea Donețk.

Capturarea orașului ar oferi Rusiei un punct de sprijin important pentru ofensiva sa în Donbas.

Vovchansk, situat aproape de granița rusă și de linia de front din nord-estul Ucrainei, ar facilita avansul rus spre alte zone din regiunea Harkiv.

Specialiștii militari spun că poziția sa geografică îl face un obiectiv strategic pentru continuarea operațiunilor rusești.

Pe 1 decembrie, Olanda a anunțat un pachet de ajutor pentru Ucraina în valoare de 290 milioane de dolari, constând în drone, rachete pentru avioane F-16 și echipamente pentru apărarea aeriană.

Aceste achiziții fac parte din Lista Prioritară a Cerințelor Ucrainei (PURL), un mecanism NATO care permite aliaților să cumpere armament american pentru Kiev.

În același timp, Ucraina a respins criticile Kazahstanului referitoare la un atac cu dronă asupra terminalului petrolier din Novorossiysk, precizând că toate operațiunile sale sunt concentrate exclusiv pe contracararea invaziei ruse.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat la 1 decembrie că Rusia a pierdut aproximativ 1.173.920 de soldați de la începutul invaziei la scară largă din 24 februarie 2022.

De asemenea, au fost raportate pierderi masive de tehnică militară: 11.387 tancuri, 23.678 vehicule blindate, 34.754 sisteme de artilerie, 430 de avioane și 347 de elicoptere, printre altele.

Declarațiile Moscovei privind preluarea Pokrovsk și Vovchansk marchează un moment important al războiului, însă nu există confirmări independente care să ateste controlul complet al orașelor.

Situația pe teren rămâne fluidă, cu lupte active și zone contestate.