Peskov atacă Ucraina după demisia șefului de cabinet al lui Zelenski

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că demisia lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, marchează o „criză politică profundă” în Ucraina.

Declarația survine la doar câteva ore după ce autoritățile anticorupție ucrainene au percheziționat locuința și biroul acestuia, în contextul unei anchete de amploare în sectorul energetic.

„La Kiev au loc evenimente care reflectă o profundă criză politică provocată de scandaluri de corupție”, a spus Peskov, citat de agenția TASS.

El a adăugat: „Nu cred că cineva trebuie să răspundă în acest moment la întrebarea ce va rezulta în final din toate acestea.”

Pe 28 noiembrie 2025, agențiile anticorupție ale Ucrainei — Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) — au percheziționat domiciliul și biroul lui Iermak, acțiune parte a anchetei privind o presupusă schemă de comisioane ilegale în cadrul companiei de stat Energoatom.

Conform investigației, aceasta ar fi cea mai amplă anchetă de corupție de la începutul războiului, iar suspectul principal (un apropiat al președintelui Zelenski) — Timur Mindich — ar fi coordonat un grup acuzat de comisioane ilegale, în valoare de zeci de milioane de dolari.

Deși nu a fost oficial acuzat la momentul demisiei, Iermak era considerat implicat în scandal; unii investiga­tori îl menționează sub pseudonimul „Ali Baba”.

Președintele Zelenski a confirmat demisia și a precizat că urmează să reorganizeze cancelaria prezidențială și să numească un nou șef de cabinet în urma consultărilor ce vor începe sâmbătă.

Despre Iermak, Zelenski a spus: „Îi sunt recunoscător pentru faptul că poziția Ucrainei în negocieri a fost prezentată exact cum trebuia”. El a subliniat de asemenea dorința de a evita „zvonurile și speculațiile”.

Demisia lui Iermak intervine într-un moment crucial: războiul cu Rusia continuă, iar Ucraina se afla în discuții de pace susținute de SUA.

Retragerea unuia dintre cei mai influenți colaboratori ai președintelui ar putea afecta atât coordonarea internă a Guvernului, cât și credibilitatea reformelor anticorupție cerute de partenerii internaționali.

Pe de altă parte, declarația Kremlinului sugerează că Moscova urmărește atent evoluțiile interne de la Kiev.

Peskov a subliniat că nici Putin, nici oficialii ruși nu se grăbesc să anticipeze rezultatul acestei crize: „Nu cred că cineva trebuie să răspundă … la întrebarea ce va rezulta în final din toate acestea.”

Rămâne de văzut dacă ancheta va avansa cu noi acuzații împotriva altor oficiali, și cum se va influența structura puterii din Ucraina, într-o perioadă în care stabilitatea politică și coeziunea internă sunt esențiale pentru continuarea sprijinului extern.