Putin respinge negocierile cu Kievul: Guvernul Ucrainei este nelegitim

Putin respinge negocierile cu Kievul: Guvernul Ucrainei este nelegitim
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, că actuala conducere de la Kiev este „nelegitimă” și că nu are sens să se semneze documente oficiale cu autorităţile ucrainene, potrivit agenţiei Reuters.

Afirmaţiile sale vizează un nou refuz de dialog cu guvernul condus de Volodimir Zelenski — pretext pe care Moscova îl invocă pentru a respinge eventuale acorduri de pace.

Conducerea „nelegitimă” — argumentul Kremlinului

Potrivit lui Putin, legitimitatea guvernului de la Kiev ar fi fost compromisă deoarece nu au fost organizate alegeri la expirarea mandatului lui Zelenski.

În conferinţa de presă susţinută la Bişkek, liderul rus a susţinut că, în aceste condiţii, nu are sens să se semneze documente cu o guvernare „ilegitimă”.

Reacţia de la Kiev nu a întârziat: autorităţile ucrainene menţin că nu pot organiza alegeri sub regimul de lege marţială, pe durata războiului declanşat de Rusia, când ţara este angajată în apărarea teritoriului.

Condiţie pentru încetarea ostilităţilor

În acelaşi discurs, Putin a afirmat că Moscova va înceta ostilităţile doar dacă forţele ucrainene se vor retrage din teritoriile revendicate de Rusia.

„Dacă trupele ucrainene părăsesc teritoriile ocupate, vom înceta ostilităţile. Dacă nu pleacă, le vom alunga cu forţa militară”, a spus el.

Întrebarea rămâne care regiuni sunt vizate — el nu a precizat dacă se referă strict la regiunile estice Doneţk şi Luhansk, considerate prioritare de Kremlin, sau include şi zone din sud, precum Herson şi Zaporojie, ocupate parţial încă din 2022.

Contextul revendicărilor teritoriale

În septembrie 2022, Rusia a anunţat anexarea, prin decret unilateral, a patru regiuni ucrainene — Doneţk, Luhansk, Zaporojie şi Herson — chiar dacă nu le controlează integral.

Ulterior, în planurile internaţionale pentru încetarea războiului au circulat idei ce implicau cedarea parţială a teritoriilor, un scenariu extrem de controversat după patru ani de invazie şi rezistenţă ucraineană.

Reacţii internaţionale şi perspective

Declaraţia lui Putin reintră într-un tipar deja cunoscut: Moscova cere retragerea trupelor ucrainene din zonele revendicate şi recunoaşterea controlului rus ca condiţie pentru pace.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Totuşi, pentru Kiev şi aliaţii săi occidentali, acceptarea acestor condiţii ar echivala cu renunţarea la suveranitate.

În acelaşi timp, guvernele europene şi alţi parteneri internaţionali avertizează că nu vor susţine o pace bazată pe concesii teritoriale forţate — o linie roşie privind integritatea Ucrainei.

Situaţia acordului de pace rămâne incertă

Declaraţia de joi a Kremlinului scoate în evidenţă dificultatea reluării negocierilor de pace sub actualele condiţii.

Conducerea de la Kiev, aflată sub presiunea războiului şi a legii marţiale, respinge ideea de retragere sau cedare de teritorii. Moscova, însă, susţine că guvernul ucrainean nu are legitimitate de a decide soarta unor astfel de tratate.

Conflictul, cu rădăcini adânci în disputele teritoriale şi în legitimitatea reprezentării politice, pare departe de o eventuală reconciliere.

