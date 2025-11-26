Trump, în apărarea lui Witkoff: Face doar ce face un negociator

Președintele american Donald Trump a apărat activitatea trimisului său special, Steve Witkoff, considerând că acesta a procedat conform „standardelor obișnuite", după ce o înregistrare secretă părea să arate că Witkoff a oferit sfaturi unui oficial rus privind modul de a aborda relația cu președintele american.

Trump a declarat reporterilor miercuri că nu a ascultat înregistrarea, dar a subliniat că Witkoff făcea „ce face un negociator" pentru a „vinde" planul de pace atât Rusiei, cât și Ucrainei.

Înregistrarea ce a ajuns pe mâna jurnaliștilor, datând de luna trecută, a apărut la câteva zile după ce un proiect de plan de pace în 28 de puncte prezentat de SUA reflecta în mare măsură pozițiile Rusiei în războiul de amploare din Ucraina.

Witkoff a vizitat Moscova de mai multe ori în acest an și urmează să îl întâlnească din nou pe președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare.

În rolul său de trimis special, Witkoff nu a mers niciodată la Kiev, deși alți oficiali americani au vizitat Ucraina, iar secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a fost în această săptămână la Kiev.

Trump a precizat că vor urma discuții suplimentare cu oficialii ucraineni.

Negocierile diplomatice au continuat după ce planul inițial a fost criticat de liderii ucraineni și europeni ca fiind prea favorabil Rusiei.

Printre propunerile inițiale se număra predarea către Rusia a unor teritorii controlate de Ucraina în estul țării.

Ulterior, planul a fost revizuit pentru a reflecta mai bine interesele Ucrainei și opiniile aliaților europeni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să se întâlnească cu Trump pentru a discuta punctele sensibile rămase.

Conform transcrierii obținute și distribuite de Bloomberg, Witkoff părea să ofere sfaturi lui Yuri Ushakov, consilier pentru politica externă al lui Putin, despre cum să-l abordeze pe Trump.

BBC News nu a verificat independent autenticitatea convorbirii din 14 octombrie, însă Trump a afirmat că aceasta reprezintă „o formă foarte standard de negocieri".

În timpul discuției, cei doi au vorbit despre încheierea războiului, iar Ushakov a întrebat dacă ar fi util ca cei doi lideri – Putin și Trump – să vorbească direct.

Witkoff este citat spunând: „Tipul meu e gata să o facă” („my guy is ready to do it"), înainte de a sugera modul în care ar putea avea loc convorbirea.

De asemenea, el a recomandat:

„Repetați pur și simplu că îl felicitați pe președinte [Trump] pentru această realizare... că respectați faptul că este un om al păcii și că sunteți pur și simplu bucuroși că ați văzut acest lucru întâmplându-se.” („Just reiterate that you congratulate the president [Trump] on this achievement... that you respect that he is a man of peace and you're just, you're really glad to have seen it happen”).

În convorbire, Witkoff a adăugat:

„I-am spus președintelui că dumneavoastră - că Federația Rusă a dorit întotdeauna un acord de pace. Asta cred și eu. Problema este că avem două națiuni cărora le este greu să ajungă la un compromis.” („I told the president that you - that the Russian Federation has always wanted a peace deal. That's my belief. The issue is is that we have two nations that are having a hard time coming to a compromise”).

El a mai sugerat că s-ar putea întocmi un „plan de pace în 20 de puncte, la fel ca cel din Gaza”.

Convorbirea s-a încheiat cu menționarea unei vizite iminente a lui Zelenski la Casa Albă și recomandarea ca Trump și Putin să discute înainte de întâlnire, „dacă este posibil" („if possible”).

Yuri Ushakov a declarat pentru mass-media de stat rusă că scurgerea a fost făcută probabil pentru a „încurca” situația și că este „puțin probabil” să fi fost menită să îmbunătățească relațiile.

El a confirmat, de asemenea, că Witkoff va vizita Moscova săptămâna viitoare, conform unui „acord preliminar”.

Potrivit unei alte transcrieri Bloomberg, Kirill Dmitriev, trimis al lui Putin, a comentat că va face schimb de documente „informal” și s-a arătat nemulțumit de ceea ce a numit „o mașinărie mediatică bine finanțată și bine organizată pentru a răspândi narațiuni false”.