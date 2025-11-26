Înregistrare secretă. Consilierul special al lui Trump a oferit sfaturi despre cum să-l abordeze Putin pe președintele SUA

O înregistrare secretă a unei convorbiri telefonice obținută de Bloomberg dezvăluie că Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, i-a transmis unui înalt oficial de la Kremlin ce trebuie să facă Vladimir Putin pentru a obține bunăvoința președintelui SUA.

Pe 14 octombrie, trimisul special al lui Trump l-a sfătuit pe Iuri Ușakov, principalul consilier de politică externă al lui Vladimir Putin, cu privire la modul în care președintele rus ar putea să obțină bunăvoința lui Trump.

În timpul convorbirii de cinci minute, Witkoff i-a spus omului de încredere al lui Putin că președintele rus ar trebui să-l sune personal pe Trump (79 de ani) înaintea întâlnirii sale planificate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. O întâlnire la care Zelenski spera, dar în cele din urmă nu a reușit, să obțină rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Vladimir Putin trebuia să sune la Casa Albă pentru a-l felicita pentru încetarea focului în Gaza.

Ușakov a părut să accepte o parte din sfaturi. Putin „îl va felicita” și va spune: „Domnul Trump este un om al păcii adevărat”, a răspuns oficialul rus. Vladimir Putin l-a sunat după două zile pe Donald Trump!

În discuția din 14 octombrie cu Iuri Ușakov, principalul consilier de politică externă al președintelui rus Vladimir Putin, Witkoff a afirmat că anumite concesii teritoriale sunt necesare.

„Acum, eu știu de ce va fi nevoie pentru a se realiza un acord de pace: Donețk și poate un schimb de teritorii undeva”, i-a spus Witkoff lui Ușakov, conform transcrierii Bloomberg. „Dar spun, în loc să vorbim așa, să vorbim mai plini de speranță, pentru că cred că vom ajunge la un acord.”

Înregistrarea secretă prezentată de Bloomberg oferă o perspectivă directă asupra abordării de negociere a lui Witkoff și pare să dezvăluie originile propunerii de pace controversate în 28 de puncte care a apărut la începutul lunii noiembrie. Witkoff, care a contribuit recent la medierea acordului de încetare a focului în Gaza, a sugerat ca Moscova și Washingtonul să dezvolte un cadru comun de pace după modelul acelui acord.

Planul în 28 de puncte, aspru criticat, ar cere Ucrainei să cedeze întregul Donetțk Rusiei, inclusiv zonele aflate în prezent sub control ucrainean. Aceste teritorii ar urma să devină o zonă tampon demilitarizată recunoscută internațional ca fiind rusească. Planul ar acorda, de asemenea, Rusiei controlul asupra Luhansk și Crimeea, înghețând liniile actuale de luptă în Herson și Zaporojie.

Declarațiile vin în contextul în care Trump a anunțat marți că îl trimite pe Witkoff să se întâlnească cu Putin la Moscova, iar pe secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, să se întâlnească cu ucrainenii, înaintea unei posibile întâlniri Trump-Zelenski la Casa Albă vineri.

„Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc, sper, cu președintele Zelenski și președintele Putin în curând, dar NUMAI când acordul de încheiere a acestui război este FINAL sau în stadiile sale finale”, a postat Trump pe Truth Social.

În ciuda presiunilor SUA de a accepta cadrul ca bază pentru încheierea conflictului, oficialii ucraineni au insistat că nu vor recunoaște controlul rusesc asupra teritoriilor ocupate și nici nu vor accepta limitări ale forțelor lor militare.