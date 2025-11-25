Planul de pace al SUA pentru Ucraina, acceptat de Zelenski. Ce se ascunde în spatele punctelor controversate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că acceptă o versiune revizuită a planului de pace propus de Statele Unite, după negocieri intense la Geneva între delegațiile de laKiev, Washington și liderii europeni.

Potrivit lui Zelenski, varianta actualizată include „multe elemente corecte” și reprezintă un pas semnificativ înainte, deși unele aspecte sensibile rămân încă deschise.

În urma discuțiilor de la Geneva, planul agresiv propus de SUA — inițial în 28 de puncte — a fost redus, potrivit lui Sergiy Kyslytsya, prim‑adjunct al ministrului de externe ucrainean, la 19 puncte. Conform Financial Times, „a mai rămas foarte puțin” din versiunea originală.

Zelenski a declarat, totodată, că “după Geneva, sunt mai puține puncte — nu mai sunt 28 — și multe dintre elementele potrivite au fost luate în calcul în acest cadru.”

El a mai spus că urmează să discute direct cu Donald Trump pe teme sensibile, precum granițele și garanțiile de securitate.

În paralel, marile puteri europene (Marea Britanie, Franța și Germania) au prezentat o contrapropunere modificată la planul american. Conform unui document citat de Reuters:

Ele cer ca limita pentru armata Ucrainei să fie de 800.000 de militari în timp de pace, nu 600.000, cum era în varianta americană.

Negocierile teritoriilor ar trebui să pornească “de la Linia de Contact”, în loc să se considere automat anumite regiuni ca fiind “de facto rusești”.

Europenii solicită garanții de securitate pentru Ucraina, asemănătoare celor din articolul 5 NATO.

Resping ideea de a folosi activele rusești înghețate într-un fond controlat de SUA: propun ca acele active să rămână blocate până când Rusia plătește pentru daunele de război.

Liderii occidentali, reuniți la summitul G20, au afirmat că planul american „va necesita muncă suplimentară”.

Ei au subliniat că frontierele Ucrainei „nu pot fi schimbate prin forță” și că elementele referitoare la NATO și UE trebuie să implice acordul țărilor implicate.

Într-un discurs adresat parlamentului Suediei, Zelenski a subliniat că Rusia “trebuie să plătească pe deplin” pentru invazia din 2022.

El a declarat că utilizarea activelor rusești înghețate este esențială pentru orice soluție de reconstrucție și că nu acceptă concesii teritoriale care ar legitima pierderi de suveranitate.