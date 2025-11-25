International

Planul de pace al SUA pentru Ucraina, acceptat de Zelenski. Ce se ascunde în spatele punctelor controversate

Planul de pace al SUA pentru Ucraina, acceptat de Zelenski. Ce se ascunde în spatele punctelor controversate
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că acceptă o versiune revizuită a planului de pace propus de Statele Unite, după negocieri intense la Geneva între delegațiile de laKiev, Washington și liderii europeni.

Potrivit lui Zelenski, varianta actualizată include „multe elemente corecte” și reprezintă un pas semnificativ înainte, deși unele aspecte sensibile rămân încă deschise.

Redimensionarea planului inițial

În urma discuțiilor de la Geneva, planul agresiv propus de SUA — inițial în 28 de puncte — a fost redus, potrivit lui Sergiy Kyslytsya, prim‑adjunct al ministrului de externe ucrainean, la 19 puncte. Conform Financial Times, „a mai rămas foarte puțin” din versiunea originală.

Zelenski a declarat, totodată, că “după Geneva, sunt mai puține puncte — nu mai sunt 28 — și multe dintre elementele potrivite au fost luate în calcul în acest cadru.”

El a mai spus că urmează să discute direct cu Donald Trump pe teme sensibile, precum granițele și garanțiile de securitate.

Propuneri europene și modificări cheie

În paralel, marile puteri europene (Marea Britanie, Franța și Germania) au prezentat o contrapropunere modificată la planul american. Conform unui document citat de Reuters:

  • Ele cer ca limita pentru armata Ucrainei să fie de 800.000 de militari în timp de pace, nu 600.000, cum era în varianta americană.
  • Negocierile teritoriilor ar trebui să pornească “de la Linia de Contact”, în loc să se considere automat anumite regiuni ca fiind “de facto rusești”.
  • Europenii solicită garanții de securitate pentru Ucraina, asemănătoare celor din articolul 5 NATO.
  • Resping ideea de a folosi activele rusești înghețate într-un fond controlat de SUA: propun ca acele active să rămână blocate până când Rusia plătește pentru daunele de război.

Reacția liderilor occidentali

Liderii occidentali, reuniți la summitul G20, au afirmat că planul american „va necesita muncă suplimentară”.

NATO

NATO / sursa foto: dreamstime.com

Ei au subliniat că frontierele Ucrainei „nu pot fi schimbate prin forță” și că elementele referitoare la NATO și UE trebuie să implice acordul țărilor implicate.

Apelul lui Zelenski: Agressorul trebuie să plătească

Într-un discurs adresat parlamentului Suediei, Zelenski a subliniat că Rusia “trebuie să plătească pe deplin” pentru invazia din 2022.

El a declarat că utilizarea activelor rusești înghețate este esențială pentru orice soluție de reconstrucție și că nu acceptă concesii teritoriale care ar legitima pierderi de suveranitate.

Perspective și riscuri

  • Acceptarea preliminară de către Zelenski a versiunii revizuite arată deschidere din partea Ucrainei, dar nu garant ează un acord final
  • Propunerea europeană oferă o alternativă semnificativă față de versiunea americană, punând accent pe suveranitatea Ucrainei și pe garanții durabile.
  • Procesul rămâne fragil — fără sprijin puternic al tuturor părților (SUA, Ucraina, Europa) și fără un consens clar, rămâne riscul ca negocierile să eșueze.

Proiecte speciale