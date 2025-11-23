Volodimir Zelenski, președintele SUA, a transmis că și el, și țara sa sunt recunoscători SUA pentru ajutorul primit în timpul războiului cu Rusia. Este un răspuns al liderului de la Kiev, după ce Donald Trump a acuzată că ucrainenii nu le-au mulțumit americanilor pentru sprijinul primit.

„Leadership-ul SUA este important, suntem recunoscători pentru tot ceea ce Statele Unite şi preşedintele Trump fac pentru securitate şi continuăm să lucrăm în cel mai constructiv mod posibil.

Ucraina este recunoscătoare SUA, faţă de fiecare inimă americană şi personal faţă de preşedintele Trump pentru ajutorul care, începând cu rachetele Javelin, a salvat vieţi ucrainene”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

Javelin sunt rachete antitanc de fabricaţie americană, a căror livrare Ucrainei Donald Trump a aprobat-o în primul său mandat (2017-2021), pe când Kievul lupta împotriva rebelilor separatişti în Donbas, susţinuţi de "soldaţi din armata regulată rusă care îşi petreceau concediul în Doneţk şi Lugansk", conform explicaţiei oficiale a Moscovei.

Liderul de la Kiev a mai spus că delegaţia ţării sale şi cea din SUA s-au întâlnit duminică la Geneva şi şi-a exprimat speranţa într-un un rezultat practic care să aducă Ucraina şi întreaga Europă mai aproape de o pace şi o securitate fiabile”.

„Este important să existe dialog, să se revitalizeze diplomaţia", a menţionat Zelenski în legătură cu discuţiile desfăşurate duminică privind planul administraţiei Trump pentru a pune capăt războiului cu Rusia, dar toţi analiştii, inclusiv cei din tabăra preşedintelui american, sunt de acord că acesta înclină clar în favoarea poziţiilor Rusiei.

Într-un mesaj postat pe Truth Social, preşedintele american îi criticase de asemenea pe europeni, „care continuă să cumpere petrol din Rusia”, precum şi pe predecesorul său Joe Biden, pe care l-a acuzat de inacţiune la începutul conflictului.

„Am moştenit un război, care nu ar fi trebuit să aibă loc, în care toată lumea este perdantă”, a scris liderul de la Casa Albă pe reţeaua sa socială.