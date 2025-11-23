Negocieri, azi, la Geneva, legate de planul de pace propus de Donald Trump

Oficiali ucraineni, americani şi europeni se vor întâlni, azi, în Elveția, la Geneva, pentru a discuta despre planul de pace propus de SUA, cu scopul de a încheia războiul din Ucraina, informează AFP.

Consilierul pe probleme de securitate naţională al preşedintelui francez Emmanuel Macron va merge duminică la Geneva împreună cu omologii săi din 'E3' (Germania, Franţa şi Regatul Unit, conform sursei citate.

„Discuţiile vor avea loc între Statele Unite, E3 şi ucraineni”, a precizat o sursă pentru AFP. Un înalt oficial de la Kiev a anunţat ieri că Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveţia pentru a discuta planul preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia.

„În zilele următoare, vom lansa consultări în Elveţia între înalţi oficiali ucraineni şi americani cu privire la posibilii parametri ai unui viitor acord de pace”, a fost mesajul postat pe Facebook Rustem Umerov, cel care este şeful Consiliului de Securitate al Ucrainei.

Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev, a semnat sâmbătă un decret de înfiinţare a delegaţiei care va fi responsabilă de participarea la procesul de negocieri cu Statele Unite şi alţi parteneri internaţionali ai Ucrainei, precum şi cu reprezentanţii Rusiei.

Conform acestui decret, delegaţia va fi condusă de mâna dreaptă a lui Zelenski, şeful cancelariei prezidenţiale, Andrii Iermak, şi îi va include, printre alţii, pe Rustem Umerov, şefii serviciilor de securitate şi informaţii şi şeful Statului Major General. Va fi o delegaţie în mare parte militară.

Vineri, președintele Ucrainei a respins planul propus de Donald Trump de a pune capăt celor aproape patru ani de invazie rusă şi a afirmat că va încerca să sugereze soluţii alternative Washingtonului. Textul este privit cu îngrijorare la Kiev, deoarece reiterează mai multe cerinţe majore formulate de Rusia.

Planul include concesii teritoriale făcute de Ucraina şi o reducere a dimensiunii armatei sale, dar oferă şi garanţii de securitate occidentale pentru Kiev.