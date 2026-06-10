Serviciile secrete din Statele Unite sunt în centrul unui scandal de proporții uriașe, după ce un ofițer din cadrul Central Intelligence Agency (CIA) a fost pus sub acuzare pentru o fraudă de proporții epice. Bărbatul este acuzat că a înființat o operațiune guvernamentală complet fictivă cu unicul scop de a delapida fonduri publice, valoarea totală a prejudiciului depășind suma de 42 de milioane de dolari, conform intelnews.org.

Biroul Federal de Investigații (FBI) a trecut la acțiune și l-a reținut pe suspect, identificat sub numele de David J. Rush. În momentul reținerii sale, anchetatorii au descoperit o adevărată comoară. Asupra agentului s-au găsit nu mai puțin de 303 lingouri de aur, a căror valoare pe piață depășește 40 de milioane de dolari. Pe lângă metalele prețioase, autoritățile au confiscat peste două milioane de dolari în numerar și o colecție impresionantă formată din mai bine de 30 de ceasuri de lux.

Informațiile ieșite la iveală prin intermediul unei anchete publicate de cotidianul The Washington Post arată că Rush a reușit să pună pe picioare un așa-numit program de acces special (SAP) nerecunoscut. Acest tip de operațiuni structurate, ale căror origini coboară în timp până în perioada Celui de-Al Doilea Război Mondial, reprezintă proiecte secrete sau de sprijin autorizate de stat. Ele funcționează sub un regim extrem de strict de confidențialitate, restricțiile de partajare a informațiilor fiind mult mai severe decât cele aplicate în cazul documentelor clasificate obișnuite.

În mod normal, doar un grup foarte restrâns de oficiali guvernamentali primește dreptul de a fi inițiat în astfel de proiecte, procedură realizată doar după semnarea unor acorduri speciale de confidențialitate (NDA), care depășesc cu mult cadrul autorizațiilor standard de tip top-secret.

Conform detaliilor oferite de jurnaliștii americani, ofițerul a creat din propria inițiativă acest program special fictiv în cadrul CIA, pretinzând că activitatea este strâns legată de „continuity of government operations” (continuitatea operațiunilor guvernamentale). Această terminologie oficială definește planurile strategice la nivel național concepute pentru a permite structurilor de conducere din Statele Unite să își continue activitatea administrativă esențială în eventualitatea producerii unui dezastru catastrofal, cum ar fi un seism devastator, o pandemie globală sau izbucnirea unui război nuclear.

Folosindu-se cu abilitate de clauzele de confidențialitate specifice acestor structuri de securitate, Rush a introdus în mod ilegal doi dintre colegii săi de la CIA în arhitectura falsului program. Pentru a-și asigura liniștea, el le-a cerut acestora să semneze acorduri de confidențialitate redactate cu mare atenție, care îi împiedicau în mod legal să discute cu alte persoane despre existența proiectului.

Ulterior, suspectul și-a convins colegii de serviciu să transfere lingourile de aur și sumele substanțiale de bani în conturile programului inventat. Argumentul său a fost acela că resursele logistice erau absolut necesare pentru a garanta funcționarea neîntreruptă a instituțiilor statului american în cadrul planificării strategice de criză.

În prezent, devalizatorul fondurilor CIA nu mai are nicio șansă de a scăpa prea ușor. Persoana pusă sub acuzare se află în continuare în stare de arest preventiv într-un centru de detenție din localitatea Alexandria, situată în statul Virginia.

Măsura privativă de libertate a fost prelungită după ce un magistrat federal a analizat dosarul și a decis că există un risc considerabil ca suspectul să încerce să fugă din țară sau să refuze să se mai prezinte în fața instanței la termenele de judecată viitoare.