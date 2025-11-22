Europarlamentarul Victor Negrescu crede că pacea pentru Ucraina nu trebuie să slăbească Europa

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu apreciază că planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina reprezintă un moment important în discuțiile internaționale, subliniind însă necesitatea ca orice soluție să fie durabilă și să nu afecteze suveranitatea Ucrainei sau securitatea europeană.

„Planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina a deschis o nouă etapă în discuţiile internaţionale. Este firesc ca orice iniţiativă care poate apropia sfârşitul unui război brutal să fie analizată cu seriozitate.

Obiectivul comun al ţărilor democratice este ca pacea să fie durabilă şi să nu vină cu preţul slăbirii suveranităţii Ucrainei sau al securităţii europene. Iar eforturile administraţiei americane sunt lăudabile”, a scris Negrescu pe Facebook.

El a mai subliniat că „blocul democratic transatlantic trebuie să rămână unit şi ferm” și că orice plan trebuie să includă garanţii reale de securitate, să respecte dreptul internaţional şi să evite concesiile unilaterale care ar putea crea precedente periculoase pentru regiune.

În același timp, Europa și România trebuie să participe activ la procesul de pace, potrivit eurodeputatului:

„România şi Uniunea Europeană au susţinut constant dreptul Ucrainei de a decide asupra propriului viitor şi vor continua să sprijine împreună cu Statele Unite o soluţie care aduce pace, dar şi stabilitate pe termen lung.

O pace negociată cu responsabilitate, împărtăşită şi garantată de parteneri, poate oferi şansa reală la reconstrucţie şi securitate durabilă”.

Ucraina și aliații săi europeni se mobilizează pentru a analiza propunerile americane, care urmăresc încheierea invaziei rusești începute în 2022.

Președintele american Donald Trump a îndemnat conducerea de la Kiev să accepte rapid planul:

„Va trebui să-i placă, iar dacă nu-i place, atunci, ştiţi, vor trebui să continue să lupte”, a declarat el, referindu-se la respingerea inițială a documentului.

Planul, în 28 de puncte, include concesii teritoriale din partea Ucrainei și cerința renunțării la aderarea la NATO. Aceasta a generat o intensificare a schimburilor diplomatice, iar președintele rus Vladimir Putin a sugerat că propunerea americană ar putea „servi drept bază pentru o soluţionare paşnică definitivă” a conflictului.

Liderii europeni, reuniți la Johannesburg pentru summitul G20, au planificat discuții urgente pe marginea planului. Șeful diplomației ucrainene, Andriï Sibiga, a discutat cu omologi din Franța și Regatul Unit despre „următorii pași”.

Conform documentului american, regiunile Donețk, Lugansk și Crimeea ar fi recunoscute de facto ca teritorii rusești, iar Moscova ar urma să primească și alte teritorii încă sub controlul Kievului.

Rusia ar beneficia, de asemenea, de reintegrarea în G8 și de ridicarea progresivă a sancțiunilor. Ucraina ar trebui să-și limiteze armata la 600.000 de militari, iar NATO să nu staționeze trupe pe teritoriul său.

Planul include și garanții de securitate din partea Washingtonului și a aliaților europeni, echivalente cu cele ale NATO în cazul unui viitor atac, dar acestea nu au convins pe deplin populația ucraineană, confruntată cu bombardamente zilnice.