Planul lui Trump pentru Ucraina zguduie scena geopolitică

Problema centrală de securitate a României derivă din intersecția dintre amenințările externe și propriile vulnerabilități interne. Agresiunea rusă, războiul din Ucraina și proximitatea geografică a frontului plasează România într-o zonă de risc acut, în timp ce corupția internă, lipsa investițiilor structurale și expunerea la atacuri cibernetice amplifică senzația unei duble presiuni.

Războiul continuă să evolueze într-o formă hibridă și extrem de fluidă: Rusia lovește infrastructură civilă din Ucraina, lansează drone în apropierea teritoriilor NATO și avansează lent, dar constant, în anumite sectoare din estul Ucrainei.

Un episod recent, atacul cu dronă asupra navei turcești MT Orinda, încărcată cu 4.000 de tone de GPL în portul Izmail, a forțat evacuări pe malul românesc al Dunării și a transmis un semnal clar că spațiul de securitate al României poate fi atins oricând de reverberațiile conflictului.

De asemenea, un sabotaj asupra unei linii de cale ferată din Polonia, esențială pentru transporturile către Ucraina, arată că Moscova alternează frontul convențional cu tactici de perturbare menite să slăbească reziliența regională.

În Ucraina viața civililor continuă într-o tensiune permanentă. Bombardamentele repetate asupra centralelor electrice, stațiilor de transformare, cartierelor rezidențiale și nodurilor feroviare obligă populația să trăiască într-o stare de alertă continuă.

Dezinformarea, manipularea emoțională, campaniile psihologice și atacurile cibernetice completează tabloul unui război total, desfășurat nu doar pe linia frontului, ci și în mintea oamenilor.

În pofida tuturor acestor presiuni, societatea ucraineană continuă să se adapteze, reparând rețele, păstrând un nivel minim de funcționalitate și încercând să proiecteze imaginea unei normalități care devine însă tot mai greu de susținut.

Casa Albă continuă să elaboreze un plan de pace pentru Ucraina, în pofida tensiunilor și a contextului politic complicat de la Kiev. Potrivit unei investigații publicate de Axios pe 18 noiembrie, administrația Trump a lucrat în secret, în consultare cu Moscova, la o foaie de parcurs în 28 de puncte menită să pună capăt războiului.

Structura documentului este inspirată de planul propus anterior de Washington pentru încetarea focului în Gaza și include prevederi privind pacea în Ucraina, garanții de securitate, arhitectura de securitate europeană și viitorul relațiilor SUA–Rusia. Procesul a fost coordonat de emisarul special al SUA, Steve Witkoff, care a purtat discuții extinse cu omologul rus Kirill Dmitriev.

Totuși, două întâlniri cruciale programate în Turcia — una cu președintele Volodimir Zelenski și alta cu șeful cancelariei prezidențiale, Andri Yermak — au fost anulate în ultimul moment. Potrivit surselor citate de Axios, partea americană a decis retragerea după apariția unui scandal major de corupție în Ucraina, scandal care ar implica persoane din cercul apropiat administrației Zelenski.

În plus, delegația rusă nu era pregătită să participe la negocieri care să producă rezultate concrete, ceea ce a sporit îndoielile cu privire la utilitatea întâlnirii. Surse afirmă că Witkoff nu fusese complet informat despre amploarea crizei înainte de a accepta vizita.

Pe plan intern, Zelenski se confruntă cu presiuni în creștere din partea propriului partid, Slujitorul Poporului, care îi cere demiterea lui Yermak, considerat un personaj-cheie în arhitectura de putere de la Kiev. Criza politică survine într-un moment în care Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar masiv și încearcă să convingă partenerii occidentali că rămâne un beneficiar credibil al sprijinului financiar internațional.

Disensiunile din interiorul UE privind modalitatea de alocare a acestor fonduri complică și mai mult situația. În acest context tensionat, pare actuală observația atribuită strategului militar Sun Tzu: „Pentru a cuceri un stat, corupe-i miniștrii.” O maximă ce sugerează că vulnerabilitatea unui stat începe adesea din interior, înainte de a fi exploatată din exterior.

Liderii Uniunii Europene s-au reunit pe 18 decembrie pentru a identifica o soluție urgentă la problema finanțării Ucrainei, care riscă să rămână fără resurse esențiale începând din 2026. După blocajul din octombrie, mai multe state membre, inclusiv Belgia, critică Comisia Europeană pentru lipsa unui plan solid privind utilizarea celor aproximativ 140 de miliarde de euro provenite din activele rusești înghețate, propuse ca garanție pentru un împrumut dedicat reconstrucției.

Guvernele sceptice invocă riscuri juridice semnificative și potențiale represalii din partea Moscovei. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, avertizează că o nouă amânare ar obliga Uniunea sau statele membre să recurgă la împrumuturi mai scumpe, slăbind capacitatea UE de a menține presiunea economică asupra Rusiei. Autoritățile de la Kiev insistă că un mecanism european robust este vital nu doar pentru stabilitatea financiară a Ucrainei, ci și pentru securitatea întregii Uniuni.

În timp ce unele capitale, precum Budapesta, resping orice angajament financiar suplimentar, președintele Finlandei, Alexander Stubb, sugerează că o soluție realistă ar putea fi un compromis: combinarea utilizării profiturilor din activele rusești cu împrumuturi naționale și europene. Bruxellesul are acum o lună pentru a construi consensul necesar, evitând repetarea impasului și asigurând continuitatea sprijinului pentru Kiev.

Pe fondul tensiunilor din UE, Statele Unite au întreprins o vizită neanunțată la Kiev. Secretarul trupelor de uscat ale Armatei SUA, Dan Driscoll, șeful de stat major al trupelor de uscat, generalul Randy George, și generalul cu patru stele James J. Mingus — vice-șef al Statului Major al Armatei — au sosit în Ucraina în noaptea de 19 noiembrie, devenind cei mai înalți oficiali din Pentagonul administrației Trump care vizitează țara.

Potrivit unor oficiali, misiunea lui Driscoll include reluarea discuțiilor de pace în numele președintelui Donald Trump. Secretarul de Război, Pete Hegseth, nu a vizitat până acum Kievul de la preluarea mandatului în ianuarie, iar trimiterea șefului civil al Forțelor Terestre — responsabil în mod obișnuit cu instruirea și echiparea trupelor — este considerată o mișcare neobișnuită.

Totuși, Trump preferă deseori emisari neconvenționali, precum dezvoltatorul imobiliar devenit negociator, Steve Witkoff, care a fost omul de legătură cu Kremlinul. Nu este clar dacă Driscoll a discutat cu Zelenski o nouă propunere a Casei Albe, însă administrația americană sugerase anterior o înghețare a liniilor actuale de front din estul Ucrainei pentru a relansa negocierile.

Delegația americană, care îi includea și pe generalul Chris Donahue, comandantul forțelor americane din Europa, și pe generalul Randy George, a avut pe agendă discuții privind situația de pe front, capacitățile de producție a armamentului din Ucraina și posibile variante de oprire a conflictului. Donahue este cunoscut ca una dintre figurile centrale ale operațiunilor de coordonare a ajutorului militar pentru Kiev încă din 2022.

Witkoff l-a ajutat pe Driscoll să se pregătească pentru întâlnirile de la Kiev, cei doi lucrând împreună încă din campania prezidențială a lui Trump. După briefinguri în Germania și Polonia, delegația s-a deplasat cu trenul spre Kiev în noaptea de 18 noiembrie. Wall Street Journal notează că Driscoll are în plan și o întâlnire cu oficiali ruși după vizita în Ucraina.

În timp ce aceste vizite și discuții se desfășoară, rămâne întrebarea: unde se află Volodimir Zelenski în această perioadă? Pe 19 noiembrie, președintele ucrainean ar fi fost în Turcia, unde declara anterior că va încerca să reia dialogul de pace cu Moscova.

Rămâne însă neclar cu cine ar putea discuta, în condițiile unei totale lipse de disponibilitate demonstrată până acum de Rusia. În mod sigur cu Erdogan

Ucraina rămâne „Steaua Polară” a Bruxelles-ului în materie de politică externă, continuând să orienteze gândirea strategică a Comisiei Europene. Noile propuneri privind mobilitatea militară și Foaia de parcurs pentru transformarea industriei europene de apărare sunt exemple directe ale influenței pe care experiența de pe front o are asupra planificării europene.

„Strategia noastră este să învățăm lecțiile din Ucraina”, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, pentru POLITICO, explicând modul în care blocul intenționează să-și modernizeze atât doctrina privind mobilitatea, cât și capacitățile industriale.

Foaia de parcurs va fi susținută de un nou Fond pentru Apărare și de un Instrument pilot Agile, concepute pentru a apropia ministerele apărării și ale industriei și pentru a crea un ecosistem în care inovatorii, producătorii și trupele din teren să poată colabora mai eficient. Vorbind despre fundamentele pachetului dedicat mobilității militare, Kubilius l-a citat pe generalul american John Pershing: „Infanteria câștigă bătălii, logistica câștigă războaie.”

Mesajul este că viteza a devenit critică, iar armatele europene trebuie să se poată deplasa în minute și ore, nu în săptămâni și luni, cum se întâmplă adesea în prezent. Europa vrea un Schengen militar. Vrea ca o colană militară să ajungă în Est în trei zile nu ca acum, uneori în 40 de zile, după obținerea aprobărilor necesare la traversarea granițelor dintre state.

Sunt 500 de puncte geografice de infrastructură (drumuri, poduri, cale ferată, tuneluri) în discuție pentru care se aloca de către Comisia Europeană 17 miliarde de euro în vederea refacerii lor. Totuși, această viziune provoacă tensiuni interne. Comunicarea comună asupra mobilității propune ca Uniunea sau statele membre să poată suspenda temporar regulile obișnuite de transport în situații de urgență, să existe un protocol european dedicat pentru vamă și transport și o procesare mult accelerată a autorizațiilor de circulație.

Esențială este și infrastructura, deoarece nu poate fi apărat un continent peste care nu te poți deplasa rapid. Drumurile, căile ferate, porturile, podurile și tunelurile vor fi adaptate pentru utilizare dublă, civilă și militară, nu reconstruite de la zero, ci consolidate pentru a putea susține greutatea și dimensiunile echipamentelor militare moderne.

Dacă ar fi numai aceste fapte dar inclusiv în cadrul Uniunii sunt controverse. O altă confruntare se pregătește între von der Leyen și cel mai important diplomat al UE, Kaja Kallas, după ce Comisia a decis să înființeze propria celulă de informații menită să coordoneze informațiile și răspunsurile la amenințările hibride.

Kaja Kallas, al cărei serviciu diplomatic găzduiește deja propriul Centru de Informații și Situații al UE (INTCEN), le-a spus luni parlamentarilor că, atunci când „nu avem suficient buget”, nu are sens să „duplicăm și să creăm ceva nou”.

Deși Kallas insistă că unitatea INTCEN are personal competent și merită consolidată, nu înlocuită, oficiali europeni rămân sceptici, amintind că predecesorul său, Josep Borrell, critica deja Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) pentru faptul că briefingurile sale nu ofereau informații mai proaspete decât cele apărute în presă cu două săptămâni înainte.

Pe front, Pokrovsk a devenit epicentrul confruntărilor. Cu aproximativ 170.000 de soldați ruși desfășurați în zonă, Rusia urmărește încercuirea orașului pentru a tăia principalele rute logistice ale Ucrainei.

Moscova adoptă o tactică hibridă: interdicție aeriană, infiltrări rapide pe motociclete și atacuri surpriză în condiții de ceață, menite să slăbească apărarea ucraineană.

Orașul este un nod feroviar vital; pierderea lui ar rupe coeziunea frontului estic și ar permite Rusiei să avanseze spre vest, schimbând echilibrul operațional în întreaga regiune Donetsk.

Ucraina trimite forțe speciale și încearcă să stabilizeze frontul, dar intensitatea atacurilor crește. Luptele la periferia orașului sunt violente, iar presiunea asupra apărării ucrainene se intensifică zilnic.

După aproape trei ani de război, adevărata miză depășește frontul militar. Conflictul din Ucraina a devenit o bătălie pentru modelul global care va domina secolul XXI.

Rusia urmărește controlul Crimeei, crearea unei zone-tampon față de NATO și menținerea influenței asupra fostelor republici sovietice. Ucraina luptă pentru suveranitate, securitate și integrare europeană. Statele Unite caută să mențină credibilitatea alianțelor occidentale, iar Uniunea Europeană încearcă să-și definească autonomia strategică.

China observă conflictul, evaluând reziliența Occidentului înaintea propriilor calcule legate de Taiwan. Trei planuri explică în profunzime miza conflictului: cel teritorial, cel al resurselor și cel al ordinii mondiale.

Teritoriul oferă avantaje strategice, resursele reprezintă un premiu economic, dar adevărata bătălie este pentru modelul global al puterii: o lume guvernată de reguli sau o lume guvernată de forță.

Pentru perioada 2025–2027, analiștii conturează trei scenarii.

Primul este un îngheț militar supravegheat, în care frontul se stabilizează fără un acord final.

Al doilea prevede un război de uzură cu escaladări punctuale.

Al treilea scenariu presupune un acord etapizat, bazat pe garanții de securitate pentru Ucraina, relaxări graduale ale sancțiunilor și un statut tranzitoriu pentru teritoriile disputate.

Un posibil pachet de negociere ar include garanții militare consistente, monitorizare internațională, mecanisme de „snapback” pentru sancțiuni, aranjamente maritime pentru Marea Neagră și un fond de reconstrucție gestionat de UE și G7.

Este o inițiativă diplomatică amplă, concepută de administrația Trump împreună cu oficiali ruși și care propune un acord de pace în 28 de puncte pentru conflictul din Ucraina — dar care a stârnit reacții intense din partea Kievului şi a aliaților europeni. Conform relatărilor publicate de Axios, planul prevede patru direcții majore: pace pentru Ucraina, garanții de securitate, securitatea Europei şi viitoarele relații între SUA-Rusia-Ucraina.

Mai exact, printre prevederile care au ieșit la lumină se numără:

cedarea către Rusia a unor teritorii controlate de Ucraina, în principal din zona Donbas, şi chiar recunoașterea oficială a peninsulei Crimeea drept parte integrantă a spațiului rusesc;

reducerea drastică a forțelor armate ucrainene (undeva la 500-600 de mii de militari) şi reducerea capabilităților militare pe care Ucraina le are, în special arme cu rază lungă, care ar putea lovi teritoriul rusesc;

interzicerea sau limitarea prezentei trupelor străine sau a aliaților în Ucraina — ceea ce ar exclude o forță de menținere a păcii condusă de state occidentale; avioanele de luptă aliate vor sta in Polonia;

acordarea unui statut oficial limbii ruse şi a Bisericii Ortodoxe Ruse în Ucraina, ceea ce reflectă dorințele Kremlinului;

Pachet global pentru reconstrucție, incluzând: Fond de Dezvoltare pentru investiții în tehnologie, AI și centre de date; Cooperare SUA–Ucraina în infrastructura de gaze (conducte și depozitare); Refacerea teritoriilor afectate de război, incluzând orașe și zone rezidențiale; Dezvoltarea infrastructurii național; Exploatarea resurselor naturale și minerale; Pachet special de finanțare al Băncii Mondiale.

Acord economic SUA–Rusia pe termen lung: energie, resurse naturale, infrastructură, AI, centre de date, proiecte miniere în Arctica etc; Revenirea Rusiei în G8.

Distribuirea activelor rusești înghețate:100 mld USD vor fi investite în reconstrucția Ucrainei sub conducerea SUA; SUA primesc 50% din profit; Europa contribuie cu încă 100 mld USD; Activele europene ruse înghețate vor fi deblocate;

Crearea unui grup de lucru SUA–Rusia pentru monitorizarea prevederilor acordului; Rusia adoptă legislativ politica de neagresiune față de Ucraina și Europa; Extinderea tratatelor de control al armamentelor, inclusiv START-1; Ucraina rămâne stat non-nuclear în conformitate cu TNP;

Repornirea Centralei Zaporijia, sub supravegherea AIEA; energia se împarte egal (50/50) între Rusia și Ucraina.

Aranjamente teritoriale: Recunoaștere de facto a teritoriilor Crimeea, Donețk și Luhansk ca teritorii rusești (recunoscute inclusiv de SUA); Herson și Zaporijia înghețate pe linia de contact, cu recunoaștere de facto a acelei linii; Rusia renunță la alte teritorii ocupate în regiunile Harkiv, Sumi, Dnepropetrovsk etc; Zonă tampon demilitarizată: Ucraina se retrage din partea regiunii Donețk pe care o controlează, zona devine teritoriu rusesc recunoscut internațional dar rămâne demilitarizată; Rusia nu poate intra în această zonă; Ambele state se angajează să nu omodifice prin forță aceste aranjamente; garanțiile de securitate nu se aplică în caz de încălcare.

Pachet umanitar și politici de tranziție: Schimb complet al prizonierilor și repatrierea tuturor corpurilor neidentificate („toți pentru toți”); Eliberarea tuturor civililor și ostaticilor, inclusiv copii; Program de reunificare a familiilor; măsuri de sprijin pentru victimele conflictului; Alegeri în Ucraina la 100 de zile după semnarea acordului; Amnistie totală pentru toți combatanții și participanții la conflict;

Acordul devine obligatoriu juridic;

Implementarea este supervizată de un Consiliu al Păcii condus de Donald Trump;

Încetarea focului intră în vigoare imediat după retragerea ambelor părți la pozițiile convenite.

Acestea sunt numai o parte din cele 28 de puncte ale Planului lui Trump. Kievul a respins planul în termeni duri, numindu-l „absurd” şi o provocare, argumentând că a fost elaborat fără consultarea Ucrainei şi reprezintă o „capitulare” care amenință suveranitatea țării. De asemenea, europenii au fost prinși pe picior greșit, reclamând că nu au fost implicați şi că un acord de asemenea amploare nu poate fi negociat fără participarea UE.

Din partea rusă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a minimalizat informația, spunând că „nu există evoluții noi de anunțat” dincolo de termenii cunoscuți anterior de la summitul din la Alaska. Un plan greu de digerat de europeni. Trump pare hotărât să treacă la represalii dacă planul lui nu găsește ecou în rândurile europenilor. Cine va suferi? Ucraina.

Nu trebuie ignorat faptul că dinamica actuală a războiului tinde să depășească voința și controlul actorilor direct implicați. Aceasta se explică prin rolul pe care conflictul din Ucraina îl joacă în configurarea noilor echilibre strategice globale, devenind un element esențial în ajustarea raporturilor de putere la nivel mondial.

Planul marchează o mutare diplomatică semnificativă: SUA, sub Trump, pare să adopte o abordare de mediere directă cu Rusia, într-o formulă care ar putea schimba ecuația securității europene.

Dar consecințele pot fi enorme: dacă părțile acceptă predarea de teritoriu, restricționarea cooperării militare occidentale şi cedarea de autonomie culturală, acest lucru ar putea eroda credibilitatea alianțelor şi ar deschide calea pentru o Rusie mai largă în Europa.

Pentru Ucraina, propunerea pune pe masă opțiunea unui compromis dur cu controlul teritorial şi al capacitățile sale militare — ceea ce a provocat reacția imediată de respingere.

Administrația Trump revine la masa negocierilor cu idei controversate, unele reflectând cererile istorice ale Moscovei. Propunerile care implică cedări teritoriale sunt privite cu neîncredere la Kiev și cu îngrijorare la Bruxelles. În timp ce Rusia își menține obiectivele neschimbate, Ucraina rezistă, iar Europa caută soluții pentru a evita prăbușirea financiară a Kievului.

Ucraina se află în fața unui moment decisiv. Presiunile militare, politice și diplomatice se intersectează într-o ecuație extrem de fragilă. Viitorul conflictului depinde de capacitatea Kievului de a negocia fără a-și compromite securitatea și de solidaritatea Occidentului în fața unei confruntări care redefinește arhitectura de securitate a Europei.